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Новости

17.11.2017 14:40

Ивановец стал лауреатом международного фестиваля «Я - автор»

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С 9 по 11 ноября Всероссийским обществом инвалидов были подведены итоги Международного фестиваля творчества детей и молодежи «Я - автор», который проходил в Москве. Его участниками стали победители регионального этапа – дети и молодежь в возрасте от 10 до 35 лет из 33 регионов России и 6 стран мира, показавшие лучшие творческие результаты в художественном слове, музыкально-исполнительском и изобразительном искусстве.

Единственным представителем от областей ЦФО, лауреатом фестиваля стал Игорь Лягун – учащийся-вокалист детской музыкальной школы при Ивановском музыкальном училище.

Фестиваль «Я - автор» является площадкой выявления одаренных детей-инвалидов и молодых инвалидов, а также формирования толерантной среды в нашем обществе, расширения межкультурных и межнациональных связей, роста духовно-нравственного потенциала детей и молодежи, развития волонтерского движения.



ключевые слова: дети молодежь инвалиды творчество фестиваль
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