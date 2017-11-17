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Новости

17.11.2017 14:30

В Иванове отметили день недоношенных детей

17 ноября – Международный день недоношенных детей. И сегодня его отметили в ивановском НИИ материнства и детства. Детей, родившихся преждевременно и спасенных в клинике, поздравили врио начальника департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин и депутат областной думы, директор института Анна Малышкина.

«Родители с благодарностью рассказали врачам о достижениях и победах в олимпиадах и конкурсах своих детей. Дети посмотрели выступление кукольного театра, получили подарки и запустили в небо белые шары», - говорится в сообщении облздрава.

Международный день недоношенных детей учрежден в 2008 году, чтобы привлечь внимание к медико-социальным проблемам, с которыми сталкиваются малыши, рожденные раньше срока. Еще совсем недавно большинство малышей с весом при рождении менее полутора килограммов имели небольшие шансы на выживание и большие шансы на инвалидность. Сегодня же практически все подобные ситуации заканчиваются благополучно.

Показатель младенческой смертности в Ивановской области на сегодняшний день является одним из лучших по стране. При этом дети, рожденные раньше срока, в нашем регионе в 1,5 раза реже, чем в целом в России, становятся инвалидами.



ключевые слова: недоношенные дети
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • 17.11.2017 14:53
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							И чего только не придумают чтобы не работать?!?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 17.11.2017 15:47
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							Ну да - провоцировали синюхи раньше роды преждевременные, и порядок. :) Пособие есть, работать не надо, на опохмелку себя и кобеля всегда найдётся. :) Только им теперь эту лавочку прикрыли, как видишь - выяснили, что не алкоголь главная причина прискорбного состояния организьма. :) И теперь или ребёнка вытащат, или просто залететь уже не сможет. :) Таких вот пограничных ситуаций больше нет. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 17.11.2017 20:12
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										+1
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							Изолировать тебя надо Вахтанг от людей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 18.11.2017 14:49
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										0
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							Ну что Вы, только после Вас. :) Дам знаете ли, привык вперёд пропускать. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 18.11.2017 15:37
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										0
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							Вахтанг! Современный спектакль по мотивам русской народной сказки "Илья Муромец и Соловей Разбойник" закончился что-ли?) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 18.11.2017 15:39
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										0
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							Короткий какой-то вышел)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sasha z								
							
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  • 18.11.2017 22:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Низкий поклон всем медицинским работникам, спасающих сотни граждан России. Знаю лишь малую часть того, через какие тяжелые испытания приходится ежедневно проходить медсестрам, врачам круглосуточно дежурившим у кувезов и готовым прийти на помощь тем, кто борется за свою маленькую жизнь. Сил вам и телесных и духовных. Спаси вас Бог   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 18.11.2017 23:10
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										0
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							Хорошо сказано! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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