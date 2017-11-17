В Иванове отметили день недоношенных детей

17 ноября – Международный день недоношенных детей. И сегодня его отметили в ивановском НИИ материнства и детства. Детей, родившихся преждевременно и спасенных в клинике, поздравили врио начальника департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин и депутат областной думы, директор института Анна Малышкина.

«Родители с благодарностью рассказали врачам о достижениях и победах в олимпиадах и конкурсах своих детей. Дети посмотрели выступление кукольного театра, получили подарки и запустили в небо белые шары», - говорится в сообщении облздрава.

Международный день недоношенных детей учрежден в 2008 году, чтобы привлечь внимание к медико-социальным проблемам, с которыми сталкиваются малыши, рожденные раньше срока. Еще совсем недавно большинство малышей с весом при рождении менее полутора килограммов имели небольшие шансы на выживание и большие шансы на инвалидность. Сегодня же практически все подобные ситуации заканчиваются благополучно.

Показатель младенческой смертности в Ивановской области на сегодняшний день является одним из лучших по стране. При этом дети, рожденные раньше срока, в нашем регионе в 1,5 раза реже, чем в целом в России, становятся инвалидами.

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