В Иванове отметили день недоношенных детей

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В Иванове отметили день недоношенных детей17 ноября – Международный день недоношенных детей. И сегодня его отметили в ивановском НИИ материнства и детства. Детей, родившихся преждевременно и спасенных в клинике, поздравили врио начальника департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин и депутат областной думы, директор института Анна Малышкина.
«Родители с благодарностью рассказали врачам о достижениях и победах в олимпиадах и конкурсах своих детей. Дети посмотрели выступление кукольного театра, получили подарки и запустили в небо белые шары», - говорится в сообщении облздрава.
Международный день недоношенных детей учрежден в 2008 году, чтобы привлечь внимание к медико-социальным проблемам, с которыми сталкиваются малыши, рожденные раньше срока. Еще совсем недавно большинство малышей с весом при рождении менее полутора килограммов имели небольшие шансы на выживание и большие шансы на инвалидность. Сегодня же практически все подобные ситуации заканчиваются благополучно.
Показатель младенческой смертности в Ивановской области на сегодняшний день является одним из лучших по стране. При этом дети, рожденные раньше срока, в нашем регионе в 1,5 раза реже, чем в целом в России, становятся инвалидами.
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Комментарии (8)
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- dimakurilov@rambler.ru17.11.2017 14:53И чего только не придумают чтобы не работать?!?!
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- Вахтанг Камикадзе17.11.2017 15:47Ну да - провоцировали синюхи раньше роды преждевременные, и порядок. :) Пособие есть, работать не надо, на опохмелку себя и кобеля всегда найдётся. :) Только им теперь эту лавочку прикрыли, как видишь - выяснили, что не алкоголь главная причина прискорбного состояния организьма. :) И теперь или ребёнка вытащат, или просто залететь уже не сможет. :) Таких вот пограничных ситуаций больше нет. :)
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- AlexeiYurist17.11.2017 20:12Изолировать тебя надо Вахтанг от людей!
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- Вахтанг Камикадзе18.11.2017 14:49Ну что Вы, только после Вас. :) Дам знаете ли, привык вперёд пропускать. :)
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- AlexeiYurist18.11.2017 15:37Вахтанг! Современный спектакль по мотивам русской народной сказки "Илья Муромец и Соловей Разбойник" закончился что-ли?)
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- AlexeiYurist18.11.2017 15:39Короткий какой-то вышел)
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- sasha z18.11.2017 22:17Низкий поклон всем медицинским работникам, спасающих сотни граждан России. Знаю лишь малую часть того, через какие тяжелые испытания приходится ежедневно проходить медсестрам, врачам круглосуточно дежурившим у кувезов и готовым прийти на помощь тем, кто борется за свою маленькую жизнь. Сил вам и телесных и духовных. Спаси вас Бог
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- AlexeiYurist18.11.2017 23:10Хорошо сказано!