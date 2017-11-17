В Ивоблдуме оценили реализацию проекта «Городская среда» в Иванове

На сегодняшний день акты приемки выполненных работ еще не подписаны





В Иванове завершается благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Ход работ в течение двух недель проверяла депутат регионального парламента, председатель общественного совета партпроекта Ирина Виноградова совместно с сотрудниками управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

На этой неделе выездная инспекция проводилась во дворах домов, расположенных на улицах 3-я Петрозаводская, 3-я Чайковского, Генерала Горбатова, Окуловой, на проспектах Шереметевском и Текстильщиков, а также в микрорайоне ДСК. В общей сложности Ирина Виноградова посетила более 20 дворов, где оценила качество выполненных работ.

«Иваново отличается от остальных муниципалитетов тем, что здесь подошли к благоустройству комплексно, а не ограничились минимальным перечнем работ, который включает только асфальтировку территорий, организацию парковочных мест, установку лавочек и урн. Большинство дворов областного центра озеленили, в них вырубили старые деревья, организовали пространство для местных жителей – например, сделали детские и спортивные площадки, установили тренажеры», – сообщила депутат. Также она отметила инициативность и активное участие ивановцев в благоустройстве своих дворов.

На сегодняшний день акты приемки выполненных работ еще не подписаны, поскольку активисты партпроекта, выезжая во дворы с проверкой, обнаруживают недочеты и недоработки подрядчиков. Претензии, в частности, возникли к благоустройству дворовых территорий на улице Лежневской, проспекте Строителей, улице Куконковых. Имеющиеся нарушения должны быть устранены в текущий период и весной будущего года в рамках гарантийных обязательств.

Асфальтирование и озеленение дворов завершены. Однако установка элементов детских игровых площадок и ограждений продолжается и сегодня. По словам представителей администрации Иванова, до конца года все работы будут завершены в полном объеме.

Напомним, на участие в реализации проекта «Городская среда» от ивановцев было подано более сотни заявок, с подрядными организациями заключены контракты на благоустройство 24-х дворовых территорий.

По материалам пресс-службы Ивановской областной думы

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