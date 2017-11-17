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Новости

17.11.2017 14:00

В Ивановской области задержан браконьер, ловивший щук и плотву острогой

Возбуждено уголовное дело


Браконьерствовал 27-летний молодой человек на реке Чабышевка в Пучежском районе. При задержании полиция изъяла у него запрещенное орудие лова (острогу) и весь улов - 9 щук и 10 штук плотвы.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.



ключевые слова: браконьерство рыба острога полиция
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 17.11.2017 14:33
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										+1
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							Типа сделал рыбкам больно? А как же ружья для подводной охоты? Это не одно и тоже, что острога?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									alex_x								
							
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  • 17.11.2017 16:20
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							А сетями на Волге заниматься никто не хочет, легче деревенского паренька слить...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • 17.11.2017 18:13
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							А что сетями заниматься,это надо самого себя арестовать.инспектор,а есть еще внештатный помощник инспектора это вообще самый главный браконьер!один такой жук вреда наносит как 10браконьеров.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
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  • 17.11.2017 20:13
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    • 
										+1
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							Особо опасного преступника поймали! Удостоился места в новостной ленте! Преступников лучше ловит, а не рыбаков!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									варан								
							
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  • 18.11.2017 00:09
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							Наше пидзатое государство даже пожрать теперь людям не даёт. Гайки затянули, работы нет, цены в два раза больше. Людям пожрать дайте - десять щук, бля!!! Какие бля щуки, вы в своём уме. Скоро по башке начнут стучать как в 90-х за буханку хлеба, они 10 щук отобрали. Пиорды, горите в аду!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Lorted								
							
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  • 18.11.2017 03:47
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Два года лишения свободы? За рыбалку?!
    
Напомню, что бабе, которая задавила "пьяного мальчика", дали три года.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									илья123								
							
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  • 18.11.2017 17:33
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Ветки давно запретили собирать. Скоро и до грибов дойдет. 10 боровиков и 9 маслят и в тюрьму.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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