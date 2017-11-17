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17.11.2017 14:00
В Ивановской области задержан браконьер, ловивший щук и плотву острогой
Возбуждено уголовное дело
Браконьерствовал 27-летний молодой человек на реке Чабышевка в Пучежском районе. При задержании полиция изъяла у него запрещенное орудие лова (острогу) и весь улов - 9 щук и 10 штук плотвы.
По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.
ключевые слова: браконьерство рыба острога полиция
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Комментарии (7)
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Напомню, что бабе, которая задавила "пьяного мальчика", дали три года.