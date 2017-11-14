Еще два многоквартирных дома в Иванове признаны аварийными

И подлежащими расселению - ФОТО





На сегодняшнем заседании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений и многоквартирных домов было принято решение признать аварийными и подлежащими сносу два здания в Иванове.

Дом №23 на улице Свободы 22 октября пострадал от пожара, причиной которого стал поджог. По данному факту проводится следственная проверка. В двухэтажке 1946 года постройки выгорели 4 квартиры, произошло обрушение чердачных перекрытий. На заседании комиссии обсуждалась экономическая целесообразность проведения восстановительных и капитальных работ. Как сообщили специалисты, и до пожара конструктивные элементы дома находились в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии. Кроме того, для восстановления здания половину пришлось бы демонтировать. Исходя из этого, комиссия и приняла решение признать здание аварийным и включить в план сноса. Стоимость мероприятий по расселению оценивается в 21,5 миллионов рублей. Дом будет снесен не раньше 2021 года. До этого времени жители смогут снимать жилье на арендном рынке и получать компенсацию платы за наём из бюджета города. Ее величина зависит от размера жилья в аварийном доме.

Аналогичное решение принято в отношении дома №5 по 4-й Меланжевой улице. Его жители сами заказали инструментальное исследование конструктивного состояния здания в специализированной организации. Согласно техническому заключению, износ конструктивных элементов достигает 74%, здание имеет крен и может потерять устойчивость. Члены комиссии также признали его аварийным. Дом будет снесен после 2021 года, если не будет принята программа расселения из ветхого жилья на федеральном уровне.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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