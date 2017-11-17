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Прокурату требует от администрации Юрьевецкого района спилить опасные сосны
Аварийные деревья угрожают обрушиться на жилой дом и линии электропередачи
Жительница Юрьевецкого района с 2015 года неоднократно обращалась в органы местного самоуправления с просьбой спилить аварийный сосны, растущие вдоль забора ее дома. Однако чиновники никаких мер не предпринимали. Терпение женщины кончилось, и она написала заявление в прокуратуру.
Прокурорская проверка показала, что сосны действительно являются аварийными. Многие из них наклонены в сторону дома заявительницы и в любой момент могут упасть на жилой дом, а также повредить линию электропередачи.
В связи с этим в суд было направлено исковое заявление об обязании администрацию Юрьевецкого района выделить деньги и организовать работы по ликвидации аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
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Комментарии (3)
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- Степан Игнатьев17.11.2017 13:39корректор есть в штате? исправьте очепятки
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- gorodok17.11.2017 20:09Прокуратор, он и в Африке прокуратор
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- Rudni18.11.2017 23:47Кто такой "прокурату"? Познакомьте, пожалуйста! В новостной ленте желательно, чтобы все узнали!!!