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Новости

17.11.2017 13:26

Прокурату требует от администрации Юрьевецкого района спилить опасные сосны

Аварийные деревья угрожают обрушиться на жилой дом и линии электропередачи


Жительница Юрьевецкого района с 2015 года неоднократно обращалась в органы местного самоуправления с просьбой спилить аварийный сосны, растущие вдоль забора ее дома. Однако чиновники никаких мер не предпринимали. Терпение женщины кончилось, и она написала заявление в прокуратуру.

Прокурорская проверка показала, что сосны действительно являются аварийными. Многие из них наклонены в сторону дома заявительницы и в любой момент могут упасть на жилой дом, а также повредить линию электропередачи.

В связи с этим в суд было направлено исковое заявление об обязании администрацию Юрьевецкого района выделить деньги и организовать работы по ликвидации аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: аварийные деревья прокуратура
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Степан Игнатьев								
							
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  • 17.11.2017 13:39
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							корректор есть в штате? исправьте очепятки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorodok								
							
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  • 17.11.2017 20:09
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										0
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							Прокуратор, он и в Африке прокуратор								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Rudni								
							
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  • 18.11.2017 23:47
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							Кто такой "прокурату"? Познакомьте, пожалуйста! В новостной ленте желательно, чтобы все узнали!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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