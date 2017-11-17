Прокурату требует от администрации Юрьевецкого района спилить опасные сосны

Аварийные деревья угрожают обрушиться на жилой дом и линии электропередачи





Жительница Юрьевецкого района с 2015 года неоднократно обращалась в органы местного самоуправления с просьбой спилить аварийный сосны, растущие вдоль забора ее дома. Однако чиновники никаких мер не предпринимали. Терпение женщины кончилось, и она написала заявление в прокуратуру.

Прокурорская проверка показала, что сосны действительно являются аварийными. Многие из них наклонены в сторону дома заявительницы и в любой момент могут упасть на жилой дом, а также повредить линию электропередачи.

В связи с этим в суд было направлено исковое заявление об обязании администрацию Юрьевецкого района выделить деньги и организовать работы по ликвидации аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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