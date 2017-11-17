Новости
19-летний ивановец зарезал знакомого и поджег его труп
На суде убийца заявил, что 37 ножевых ранений он нанес мужчине в целях самообороны
В областном центре вынесен приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве, поджоге и краже.
Преступления были совершены 4 марта 2017 года. Подсудимый познакомился с мужчиной в клубе «Айсберг». Через некоторое время они отправились к новому знакомому домой, где между ними возник конфликт. Во время ссоры 19-летний молодой человек нанес хозяину жилища 37 ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте.
После этого убийца украл из квартиры имущество на общую сумму 34 тысячи рублей. А перед уходом поджег труп и помещение, открыл в квартире газовые вентиля и с места преступления скрылся.
В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении убийства признал частично, указав, что 37 ножевых ранений он нанес потерпевшему в целях самообороны.
В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд приговорил молодого человека к 10 годам колонии строго режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Взыскал стоимость похищенного имущества, размер ущерба, причиненного поджогом квартиры, затраты на погребение погибшего, а также размер морального вред.
- оцените новость:
-
(1)
- 4782
- 26
Комментарии (26)
-
- Николай Петренок17.11.2017 13:17Айсберг - это быдлопритон для наркоманов и проституток. А 10 лет за 37 ножевых, поджег и ограбление - очень либерально.
-
- Вахтанг Камикадзе17.11.2017 15:52Не переживайте, оно столько не проживёт в принципе. :) Зачем разводить всю эту юридическую казуистику? :)
-
- AlexeiYurist17.11.2017 14:25Маловато за 37 ножевых!
-
- AlexeiYurist17.11.2017 14:2715 минимум надо было
-
- AlexeiYurist17.11.2017 14:56Наверно он на нож просто потом сам 27 раз упал. Суду виднее все обстоятельства дела)
-
- Baxтанг Камикадзe17.11.2017 14:28Поклонник дэт и блэк метал :) Молодец, что тут еще скажешь. :) Я 35 лет назад пока в богородское не лёг тоже такое делал. :)
-
- AlexeiYurist17.11.2017 14:41Надо Вам запретить там интернет)
-
- Вахтанг Камикадзе17.11.2017 16:02Трубы там отбирают - персоналу проблемы не нужны, особенно дорогие. :) Там экран из оптического стекла, а стекло там запрещено вообще, чтоб не порезались. :) Ну или не вскрылись. :) Машка из притона пишет, похоже, в ожидании клиента бездельем мается. :)
-
- AlexeiYurist17.11.2017 14:42А то каждый раз приходится думать дурачок или нет. Напрягает ...
-
- Вахтанг Камикадзе17.11.2017 15:58Да я уже про ваши традиционные виды промысла, в том числе и педерастическую проституцию, тут уже рассказывал. :) Заодно и предупреждал окружающих, что с извращенцами, с их съехавшей планкой, дело иметь себе дороже. :) Да, обдолбанную мадаму из ваших, тоже замечательно видно, даже по движениям. :)
-
- AlexeiYurist17.11.2017 18:01О чём? Только избранным понятно)
-
- AlexeiYurist17.11.2017 18:11Надо заботиться о своём здоровье, беречь себя надо!)
-
- Baxтанг Камикадзe17.11.2017 18:44Вот о своём и позаботься, Лоша-хуюрист, а то как бы у тебя интернет не отобрали вместе с твоими зубами , а возможно и всей челюстью, поздно будет кричать "мама!" :)
-
- Вахтанг Камикадзе17.11.2017 18:57Позалупайся. :) Я ж тебе вроде вчера популярно объяснил, как легко и просто нейтрализуют таких как ты. :) Безо всяких маханий ножичком. :) И крыша твоя, в виде самого лучшего участкового, не спасёт - у них там ССБ имеется на этот случай. :)
-
- AlexeiYurist17.11.2017 14:59Жалко! Загубил чью-то жизнь.
-
- Сивохин ВА17.11.2017 15:21Вы не помните это громкое дело? Тот,что погиб оказался махровым геем и стал склонять парня к акту,так сказать.Вот и пришлось парнишке отбиваться.
-
- AlexeiYurist17.11.2017 15:25Прокуратура есть. Если новость так написана, что непонятны образно обстоятельства, то мы тут не причем. Если прокуратуре мало, то мы за!
-
- Николай Петренок17.11.2017 15:34Тогда понятно как 37 ножевых получилось, тот ножом махал, а потерпевший прибором угрожал.
-
- варан18.11.2017 00:19махровый гей это пиодр в полотенце? Может они оба геи и он выбеал его ножом? как иначе объяснить 37 ранений? не 19 (как лет), не 34 (как тысячи рублей), а именно 37. И почему он не съел глаза трупа? Ведь без глаз убийцу доказать нельзя - это всем давно изестный факт - собака тогда не возьмёт след.
-
- AlexeiYurist17.11.2017 15:37Обычно 37 ножевых только девочки наносят или аффект, а в другом случае то зло, что жило в человеке.
-
- AlexeiYurist17.11.2017 15:38Опять же чья-то недоработка!
-
- Baxтанг Камикадзe17.11.2017 18:46Чо юрист много время есть писакать в инете? Обдолбыш сраный... :)
-
- AlexeiYurist17.11.2017 19:44Завидно? Дурачок?
-
- AlexeiYurist17.11.2017 19:47Не переживай! Всё будет нормально!
-
- AlexeiYurist17.11.2017 19:51Помешали Вахтангу гадить, ай я йай!
-
- макссс17.11.2017 22:39По идее казнить щенка надо