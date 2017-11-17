19-летний ивановец зарезал знакомого и поджег его труп

На суде убийца заявил, что 37 ножевых ранений он нанес мужчине в целях самообороны





В областном центре вынесен приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве, поджоге и краже.

Преступления были совершены 4 марта 2017 года. Подсудимый познакомился с мужчиной в клубе «Айсберг». Через некоторое время они отправились к новому знакомому домой, где между ними возник конфликт. Во время ссоры 19-летний молодой человек нанес хозяину жилища 37 ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте.

После этого убийца украл из квартиры имущество на общую сумму 34 тысячи рублей. А перед уходом поджег труп и помещение, открыл в квартире газовые вентиля и с места преступления скрылся.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении убийства признал частично, указав, что 37 ножевых ранений он нанес потерпевшему в целях самообороны.

В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд приговорил молодого человека к 10 годам колонии строго режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Взыскал стоимость похищенного имущества, размер ущерба, причиненного поджогом квартиры, затраты на погребение погибшего, а также размер морального вред.

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