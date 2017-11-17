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Новости

17.11.2017 12:54

19-летний ивановец зарезал знакомого и поджег его труп

На суде убийца заявил, что 37 ножевых ранений он нанес мужчине в целях самообороны


В областном центре вынесен приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве, поджоге и краже.

Преступления были совершены 4 марта 2017 года. Подсудимый познакомился с мужчиной в клубе «Айсберг». Через некоторое время они отправились к новому знакомому домой, где между ними возник конфликт. Во время ссоры 19-летний молодой человек нанес хозяину жилища 37 ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте.

После этого убийца украл из квартиры имущество на общую сумму 34 тысячи рублей. А перед уходом поджег труп и помещение, открыл в квартире газовые вентиля и с места преступления скрылся.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении убийства признал частично, указав, что 37 ножевых ранений он нанес потерпевшему в целях самообороны.

В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, суд приговорил молодого человека к 10 годам колонии строго режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Взыскал стоимость похищенного имущества, размер ущерба, причиненного поджогом квартиры, затраты на погребение погибшего, а также размер морального вред.



ключевые слова: убийство поджег кража суд приговор
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Комментарии (26)

	


	

	

		
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  • 
								
									Николай Петренок								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 13:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Айсберг - это быдлопритон для наркоманов и проституток. А 10 лет за 37 ножевых, поджег и ограбление - очень либерально.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 15:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не переживайте, оно столько не проживёт в принципе. :) Зачем разводить всю эту юридическую казуистику? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 14:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Маловато за 37 ножевых!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							15 минимум надо было								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 14:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наверно он на нож просто потом сам 27 раз упал. Суду виднее все обстоятельства дела)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 14:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Поклонник дэт и блэк метал :) Молодец, что тут еще скажешь. :) Я 35 лет назад пока в богородское не лёг тоже такое делал. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 14:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо Вам запретить там интернет)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 16:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Трубы там отбирают - персоналу проблемы не нужны, особенно дорогие. :) Там экран из оптического стекла, а стекло там запрещено вообще, чтоб не порезались. :) Ну или не вскрылись. :) Машка из притона пишет, похоже, в ожидании клиента бездельем мается. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 14:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А то каждый раз приходится думать дурачок или нет. Напрягает ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 15:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да я уже про ваши традиционные виды промысла, в том числе и педерастическую проституцию, тут уже рассказывал. :) Заодно и предупреждал окружающих, что с извращенцами, с их съехавшей планкой, дело иметь себе дороже. :) Да, обдолбанную мадаму из ваших, тоже замечательно видно, даже по движениям. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О чём? Только избранным понятно)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо заботиться о своём здоровье, беречь себя надо!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот о своём и позаботься, Лоша-хуюрист, а то как бы у тебя интернет не отобрали вместе с твоими зубами , а возможно и всей челюстью, поздно будет кричать "мама!" :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Позалупайся. :) Я ж тебе вроде вчера популярно объяснил, как легко и просто нейтрализуют таких как ты. :) Безо всяких маханий ножичком. :) И крыша твоя, в виде самого лучшего участкового, не спасёт - у них там ССБ имеется на этот случай. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 14:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Жалко! Загубил чью-то жизнь. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сивохин ВА								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 15:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы не помните это громкое дело? Тот,что погиб оказался махровым геем и стал склонять парня к акту,так сказать.Вот и пришлось парнишке отбиваться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 15:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прокуратура есть. Если новость так написана, что непонятны образно обстоятельства, то мы тут не причем. Если прокуратуре мало, то мы за!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Петренок								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 15:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тогда понятно как 37 ножевых получилось, тот ножом махал, а потерпевший прибором угрожал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									варан								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 00:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							махровый гей это пиодр в полотенце? Может они оба геи и он выбеал его ножом? как иначе объяснить 37 ранений? не 19 (как лет), не 34 (как тысячи рублей), а именно 37. И почему он не съел глаза трупа? Ведь без глаз убийцу доказать нельзя - это всем давно изестный факт - собака тогда не возьмёт след.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 15:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Обычно 37 ножевых только девочки наносят или аффект, а в другом случае то зло, что жило в человеке. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 15:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Опять же чья-то недоработка! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 18:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чо юрист много время есть писакать в инете? Обдолбыш сраный... :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Завидно? Дурачок?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не переживай! Всё будет нормально!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 19:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Помешали Вахтангу гадить, ай я йай! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 22:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По идее казнить щенка надо
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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