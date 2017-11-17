Жители домов двух ивановских улиц временно останутся без газа





20 ноября на улице Поэта Майорова областного центра будет проводиться ремонт на газопроводе низкого давления. В связи с этим, сообщает мэрия. Временно отключат газ в д. №23 на ул. Поэта Майорова и в д. №13 на ул. Володарского. Время отключения - с 08.00 до 20.00.

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