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Новости

17.11.2017 12:34

Жители домов двух ивановских улиц временно останутся без газа


20 ноября на улице Поэта Майорова областного центра будет проводиться ремонт на газопроводе низкого давления. В связи с этим, сообщает мэрия. Временно отключат газ в д. №23 на ул. Поэта Майорова и в д. №13 на ул. Володарского. Время отключения - с 08.00 до 20.00.



ключевые слова: газ
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									hsif								
							
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  • 17.11.2017 12:52
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							аж двух улиц, подумать только...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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