Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 18 ноября

10.00 – в спортивном зале УСТК «Старт» в/ч 65376 (ул. 1-я Балинская, д. 61) пройдут соревнования открытого Чемпионата города Иваново по парковому волейболу среди мужских команд.

11.00 - во Дворце искусств (пл. Пушкина, д. 2) состоится открытие основной программы юбилейного XXV «Текстильного салона». Здесь развернется экспозиция тканей ивановских предприятий, холдингов, компаний, проектов новых тканей; состоится Шоу-Рум эксклюзивных изделий ивановских и российских дизайнеров; пройдут показы коллекций домашнего текстиля (одежды для дома, спорта, отдыха, туризма, в том числе детской и подростковой) и профессиональной одежды.

11.00 – в спортклубе АО «Культурно-спортивный Центр» (ул. Колотилова, д. 49б) пройдут соревнования открытого Чемпионата и Первенства г. Иванова по традиционному ушу и ушу-таолу. По ожиданиям организаторов, в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов.

11.00 – в Центре культуры и отдыха (проспект Ленина, д. 114) состоится детское шоу для учеников 1-4 классов «С Днем рождения, Дед Мороз!».

18.00 - в зале Музыкального театра показ коллекций моделей одежды «Текстильного салона».





Воскресенье, 19 ноября

10.00 – в спортклубе АО «Культурно-спортивный Центр» (ул. Колотилова, д. 49б) пройдут соревнования открытого Чемпионата и Первенства г. Иваново по традиционному ушу и ушу-таолу.

10.00 – в спортивном зале УСТК «Старт» в/ч 65376 (ул. 1-я Балинская, д. 61) пройдут соревнования открытого Чемпионата города Иванова по парковому волейболу среди мужских команд.

10.45 – в легкоатлетическом манеже спорткомплекса ИГЭУ (ул. Рабфаковская, д. 34) состоится торжественное открытие Чемпионата и Первенства города Иванова по легкой атлетике (прыжковые дисциплины), памяти заслуженного тренера РСФСР А.Г. Готовкина.

12.00 – развлекательная программа ожидает гостей парка им. Революции 1905 года.

14.00 – в Центральной городской библиотеке им. Я.П. Гарелина (ул. Багаева, д. 37) состоится заседание литературно-музыкального клуба «Посиделки».

15.00 - в атриуме ТРЦ «Серебряный город» (ул. 8 Марта, д. 32) Центр развития творчества детей и юношества «Танцы+» отметит свой восьмой День рождения. В концертной программе примут участие воспитанники коллективов Центра «Танцы+»: образцовый хореографический коллектив театр танца «Нон-Стоп», танцевальная корпорация «D-Cube», балетная студия «An Face», студия инклюзивного танца «Вместе», воспитанники объединения «Вокальное творчество» и театра моды «Искусница».

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