Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

17.11.2017 11:57

В Ивановской области мужчина вышел из дома без верхней одежды и пропал без вести

Среди особых примет – невнятная речь


Вот уже почти неделю разыскивают жителя Вичуги 1955 года рождения. 11 ноября около 9 часов вечера он вышел из дома на улице Богдана Хмельницкого и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Сайт Vichuganews сообщает приметы пропавшего: на вид около 60 лет, среднего роста, нормального телосложения, волосы тёмные прямые с залысинами, речь невнятная.

Известно, что из дома мужчина вышел без верхней одежды. Был одет в спортивные трико, майку, свитер кирпичного цвета, на ногах - калоши.

Всем, располагающим информацией о данном гражданине, просьба сообщить об этом по телефону: 02.



ключевые слова: поиск розыск
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2679
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									A_WHO								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 08:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							работу вытрезвителей восстановили ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •