В Ивановской области мужчина вышел из дома без верхней одежды и пропал без вести

Среди особых примет – невнятная речь





Вот уже почти неделю разыскивают жителя Вичуги 1955 года рождения. 11 ноября около 9 часов вечера он вышел из дома на улице Богдана Хмельницкого и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Сайт Vichuganews сообщает приметы пропавшего: на вид около 60 лет, среднего роста, нормального телосложения, волосы тёмные прямые с залысинами, речь невнятная.

Известно, что из дома мужчина вышел без верхней одежды. Был одет в спортивные трико, майку, свитер кирпичного цвета, на ногах - калоши.

Всем, располагающим информацией о данном гражданине, просьба сообщить об этом по телефону: 02.

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