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17.11.2017 11:57
В Ивановской области мужчина вышел из дома без верхней одежды и пропал без вести
Среди особых примет – невнятная речь
Вот уже почти неделю разыскивают жителя Вичуги 1955 года рождения. 11 ноября около 9 часов вечера он вышел из дома на улице Богдана Хмельницкого и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Сайт Vichuganews сообщает приметы пропавшего: на вид около 60 лет, среднего роста, нормального телосложения, волосы тёмные прямые с залысинами, речь невнятная.
Известно, что из дома мужчина вышел без верхней одежды. Был одет в спортивные трико, майку, свитер кирпичного цвета, на ногах - калоши.
Всем, располагающим информацией о данном гражданине, просьба сообщить об этом по телефону: 02.
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- A_WHO18.11.2017 08:25работу вытрезвителей восстановили ?