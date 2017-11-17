Ивановцев приглашают на бесплатное открытое занятие по китайскому языку





В субботу, 18 ноября, в 15.00 в Русско-китайском культурно-деловом центре в Иванове (пр. Ленина, д. 24, оф. 29, вход со стороны бульвара Кокуй, новое здание справа от ТЦ «Вертикаль») состоится бесплатное открытое занятие по китайскому языку.

Китайский язык занесен в книгу рекордов Гиннесса как один из самых сложных в мире, однако это не мешает множеству людей осваивать его на том или ином уровне, читать, писать и говорить по-китайски.

Теперь и у ивановцев появилась возможность освоить этот уникальный язык. Все занятия в Центре проходят под руководством опытных педагогов.

На занятие приглашаются жители города, начиная с 10 летнего возраста.

Количество мест ограничено, желающим посетить занятие необходимо записаться по телефонам: 8(4932) 399-414 и 8(910) 667-94-14.

Союз «Русско - Китайский Дом Дружбы и Сотрудничества» создан в Иванове в декабре 2014 года в целях развития разносторонних дружественных связей, делового и культурного сотрудничества организаций и граждан Ивановской области и Китая.



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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