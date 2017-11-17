Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

17.11.2017 11:30

Ивановцев приглашают на бесплатное открытое занятие по китайскому языку


В субботу, 18 ноября, в 15.00 в Русско-китайском культурно-деловом центре в Иванове (пр. Ленина, д. 24, оф. 29, вход со стороны бульвара Кокуй, новое здание справа от ТЦ «Вертикаль») состоится бесплатное открытое занятие по китайскому языку.

Китайский язык занесен в книгу рекордов Гиннесса как один из самых сложных в мире, однако это не мешает множеству людей осваивать его на том или ином уровне, читать, писать и говорить по-китайски.

Теперь и у ивановцев появилась возможность освоить этот уникальный язык. Все занятия в Центре проходят под руководством опытных педагогов.

На занятие приглашаются жители города, начиная с 10 летнего возраста.

Количество мест ограничено, желающим посетить занятие необходимо записаться по телефонам: 8(4932) 399-414 и 8(910) 667-94-14.

Союз «Русско - Китайский Дом Дружбы и Сотрудничества» создан в Иванове в декабре 2014 года в целях развития разносторонних дружественных связей, делового и культурного сотрудничества организаций и граждан Ивановской области и Китая.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: китайский язык открытый урок
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1207
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 13:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Оптимисты учат английский язык, реалисты китайский, а умные автомат Калашникова! ©анекдот								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 15:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Прежний-то барин всех латыни учил. Хочу, говорит, ощущать себя в Древнем Риме." (С) Старый кинофильм :)
    
А без шуток - такой же центр, но по Японскому направлению, не планируется? Мне вот допустим, они как-то более интересны. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 22:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Главное, не первое, а последующие занятия. Будьте бдительны								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •