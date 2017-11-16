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Новости
ПОСЛУШАЙТЕ! Собаке собачья жизнь: будет ли принят «животный» закон?
9 суток без еды, на холоде, лишь с термосом горячей воды. С 7 ноября активисты-зоозащитники круглосуточно дежурят у стен Государственной Думы. Они требуют срочно принять закон «Об ответственном обращении с животными». Закон, который защищает, а не убивает. А вчера зоозащитники из Москвы приезжали в Иваново собирать подписи за скорейшее решение вопроса. Но пока подписалось не больше полутысячи ивановцев.
Дискуссии о правах животных не утихают. А федеральный закон не могут принять уже около 17 лет. Каждый раз на стадии второго чтения его отправляют на доработку. Уже более 300 поправок. Вновь об ответственном обращении с животными заговорили этим летом. Принять «животный» закон депутаты обещали этой осенью. Но пока нет даже итогового текста законопроекта. Поэтому столичные борцы за права животных готовы довести себя до полного истощения, лишь бы депутаты разродились законом до конца года.
Параллельно с этим зоозащитники составили свои критические требования, без которых, считают, принятие закона недопустимо.
О том, что это за требования такие и выполнимы ли они на практике – в комментарии Натальи Сергеевой.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Комментарии (2)
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- Николай Петренок17.11.2017 13:23В собаконьюс переименуйтесь.
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- 99d17.11.2017 19:45В этом государстве у людей нет прав. О каких собачьих правах идёт речь? Московские зоозащитники приезжали? Как громко сказано! Один какой то не промытый бегал. Надоело уже читать эту собачью тему. Писать что ли больше не о чем? Приняли решение отлов-утилизация, так тому и быть. И нечего на этих плачевно- меркантильных ориентироваться. Надоели тоже уже тут лаять. Если власти не могут под решить вопрос, пусть проведут референдум, хотим ли мы жить среди бродячих собак. Хотим ли мы, чтоб наши налоги шли на содержание собак, а не детей.