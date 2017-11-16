ПОСЛУШАЙТЕ! Собаке собачья жизнь: будет ли принят «животный» закон?

ВИДЕО





9 суток без еды, на холоде, лишь с термосом горячей воды. С 7 ноября активисты-зоозащитники круглосуточно дежурят у стен Государственной Думы. Они требуют срочно принять закон «Об ответственном обращении с животными». Закон, который защищает, а не убивает. А вчера зоозащитники из Москвы приезжали в Иваново собирать подписи за скорейшее решение вопроса. Но пока подписалось не больше полутысячи ивановцев.

Дискуссии о правах животных не утихают. А федеральный закон не могут принять уже около 17 лет. Каждый раз на стадии второго чтения его отправляют на доработку. Уже более 300 поправок. Вновь об ответственном обращении с животными заговорили этим летом. Принять «животный» закон депутаты обещали этой осенью. Но пока нет даже итогового текста законопроекта. Поэтому столичные борцы за права животных готовы довести себя до полного истощения, лишь бы депутаты разродились законом до конца года.

Параллельно с этим зоозащитники составили свои критические требования, без которых, считают, принятие закона недопустимо.

О том, что это за требования такие и выполнимы ли они на практике – в комментарии Натальи Сергеевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

поделиться ссылкой:

