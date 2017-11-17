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17.11.2017 10:47
Ночью в Иванове сгорел автомобиль "Инфинити"
Предварительная причина пожара – поджог
Сообщение о пожаре на улице Маршала Василевского в областном центре поступило на пульт дежурного сегодня в 02.12. У дома №5 загорелся автомобиль "Инфинити". Площадь пожара составила 9 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.
Причиной возгорания машины стал поджог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.
ключевые слова: пожар поджог автомобиль
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Комментарии (4)
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- ЙЯdЪ17.11.2017 10:58Иваново - пироманская столица России?
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- Drevniy17.11.2017 11:05Просто у инфинити движок постукивать начал...
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- Николай Петренок17.11.2017 11:54а тут как раз КАСКО заканчивался...
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- nov-leonid@mail.ru17.11.2017 11:34Безнаказанность рождает всё новые преступления! Интересно поймали хотя бы одного поджигателя?