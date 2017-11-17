Ночью в Иванове сгорел автомобиль "Инфинити"

Предварительная причина пожара – поджог





Сообщение о пожаре на улице Маршала Василевского в областном центре поступило на пульт дежурного сегодня в 02.12. У дома №5 загорелся автомобиль "Инфинити". Площадь пожара составила 9 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

Причиной возгорания машины стал поджог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.



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