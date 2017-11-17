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Новости

17.11.2017 10:47

Ночью в Иванове сгорел автомобиль "Инфинити"

Предварительная причина пожара – поджог


Сообщение о пожаре на улице Маршала Василевского в областном центре поступило на пульт дежурного сегодня в 02.12. У дома №5 загорелся автомобиль "Инфинити". Площадь пожара составила 9 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

Причиной возгорания машины стал поджог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.



ключевые слова: пожар поджог автомобиль
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 17.11.2017 10:58
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										+1
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							Иваново - пироманская столица России?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Drevniy								
							
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  • 17.11.2017 11:05
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										+1
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							Просто у инфинити движок постукивать начал...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николай Петренок								
							
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  • 17.11.2017 11:54
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							а тут как раз КАСКО заканчивался...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									nov-leonid@mail.ru								
							
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  • 17.11.2017 11:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Безнаказанность рождает всё новые преступления! Интересно поймали хотя бы одного поджигателя?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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