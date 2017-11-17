Шуя получила паспорт готовности к отопительному сезону

Первой из городов Ивановской области







Шуя первой из городов Ивановской области получила паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов. С 2013 года город впервые получил по итогам проверки Ростехнадзора подобный документ. Об этом сообщает пресс-служба администрации райцентра.

Паспорт готовности Шуе выдали после устранения некоторых замечаний. Серьезную работу по подготовке города к отопительному сезону были проведены Шуйским МУП Объединенные котельные и тепловые сети. К примеру, в этом году удалось уйти от проблемной котельной Шуйской швейной фабрики и перевести несколько многоквартирных домов и объектов социальной сферы на поставку тепла и горячей воды от городской котельной №9. Для этого пришлось ее модернизировать и проложить почти 2 километра теплотрассы.

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