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Новости

17.11.2017 10:20

Шуя получила паспорт готовности к отопительному сезону

Первой из городов Ивановской области


Шуя первой из городов Ивановской области получила паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов. С 2013 года город впервые получил по итогам проверки Ростехнадзора подобный документ. Об этом сообщает пресс-служба администрации райцентра.

Паспорт готовности Шуе выдали после устранения некоторых замечаний. Серьезную работу по подготовке города к отопительному сезону были проведены Шуйским МУП Объединенные котельные и тепловые сети. К примеру, в этом году удалось уйти от проблемной котельной Шуйской швейной фабрики и перевести несколько многоквартирных домов и объектов социальной сферы на поставку тепла и горячей воды от городской котельной №9. Для этого пришлось ее модернизировать и проложить почти 2 километра теплотрассы.



ключевые слова: отопительный сезон паспорт готовности Ростехнадзор
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 17.11.2017 11:00
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										0
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							Там не топили до сего дня что ли? Или топили незаконно? Или этот паспорт не имеет к отоплению никакого отношения?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 13:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							В других городах значит паспорта нет и они - не готовы. Т.е. Т-Плюс оказывает услуги по отоплению незаконно, получая незаконную прибыль. ПРотив РСО будет возбуждено дело, ее деятельность прекратится. Жителей - наказать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sasha z								
							
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  • 18.11.2017 17:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							3 место среди городов у Шуи. Информация в новости не соответствует факту								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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