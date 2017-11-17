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Шуя получила паспорт готовности к отопительному сезону
Шуя первой из городов Ивановской области получила паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов. С 2013 года город впервые получил по итогам проверки Ростехнадзора подобный документ. Об этом сообщает пресс-служба администрации райцентра.
Паспорт готовности Шуе выдали после устранения некоторых замечаний. Серьезную работу по подготовке города к отопительному сезону были проведены Шуйским МУП Объединенные котельные и тепловые сети. К примеру, в этом году удалось уйти от проблемной котельной Шуйской швейной фабрики и перевести несколько многоквартирных домов и объектов социальной сферы на поставку тепла и горячей воды от городской котельной №9. Для этого пришлось ее модернизировать и проложить почти 2 километра теплотрассы.
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Комментарии (3)
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- ЙЯdЪ17.11.2017 11:00Там не топили до сего дня что ли? Или топили незаконно? Или этот паспорт не имеет к отоплению никакого отношения?
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- umnikov.ru17.11.2017 13:44В других городах значит паспорта нет и они - не готовы. Т.е. Т-Плюс оказывает услуги по отоплению незаконно, получая незаконную прибыль. ПРотив РСО будет возбуждено дело, ее деятельность прекратится. Жителей - наказать.
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- sasha z18.11.2017 17:323 место среди городов у Шуи. Информация в новости не соответствует факту