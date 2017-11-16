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16.11.2017 18:56
В Ивановской области грузовик упал с моста в реку
Водителя «КАМАЗа» госпитализировали - ФОТО
О ДТП, которое случилось 15 ноября около 7 часов вечера на автодороге Заволжск-Островское, сообщает Кинешемец.RU. Проезжавший мост через реку Мера «КАМАЗ» снес ограждение и упал в воду.
По предварительным данным, за рулем грузовика находился 39-летний житель Владимирской области. Ему удалось самостоятельно выплыть и добраться до ближайшего населенного пункта, где ему помогли местные жители, вызвав спасателей. Мужчину госпитализировали.
Фото: Кинешемец.RU
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Комментарии (3)
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- Mia17.11.2017 10:30Если что, этот мост в КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ вблизи д.Малое Березово.
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- ART17.11.2017 10:31Конечно. Как всегда журналисты все напутали.
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- 777777777717.11.2017 12:38исправте на костромскую дебилы