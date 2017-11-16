В Ивановской области грузовик упал с моста в реку

Водителя «КАМАЗа» госпитализировали - ФОТО





О ДТП, которое случилось 15 ноября около 7 часов вечера на автодороге Заволжск-Островское, сообщает Кинешемец.RU. Проезжавший мост через реку Мера «КАМАЗ» снес ограждение и упал в воду.

По предварительным данным, за рулем грузовика находился 39-летний житель Владимирской области. Ему удалось самостоятельно выплыть и добраться до ближайшего населенного пункта, где ему помогли местные жители, вызвав спасателей. Мужчину госпитализировали.



Фото: Кинешемец.RU

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