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Новости

16.11.2017 18:56

В Ивановской области грузовик упал с моста в реку

Водителя «КАМАЗа» госпитализировали - ФОТО


О ДТП, которое случилось 15 ноября около 7 часов вечера на автодороге Заволжск-Островское, сообщает Кинешемец.RU. Проезжавший мост через реку Мера «КАМАЗ» снес ограждение и упал в воду.

По предварительным данным, за рулем грузовика находился 39-летний житель Владимирской области. Ему удалось самостоятельно выплыть и добраться до ближайшего населенного пункта, где ему помогли местные жители, вызвав спасателей. Мужчину госпитализировали.

Фото: Кинешемец.RU




ключевые слова: ДТП грузовик мост река
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Mia 								
							
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  • 17.11.2017 10:30
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										+1
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							Если что, этот мост в КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ вблизи д.Малое Березово.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ART								
							
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  • 17.11.2017 10:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Конечно. Как всегда журналисты все напутали.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 17.11.2017 12:38
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										0
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							исправте на костромскую дебилы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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