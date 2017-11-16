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16.11.2017 18:22
Ивановская спортшкола вошла во всероссийскую «Книгу Почета»
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Областная детско-юношеская школа олимпийская резерва №3 включена во Всероссийский Реестр учреждений, активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга Почета».
«Книга Почета» является общедоступным информационным ресурсом (базой данных), включающим в себя поадресный перечень всех государственных, муниципальных и частных организаций, предприятий и учреждений, их филиалов, а также предпринимателей, деятельность которых является экономически эффективной и социально значимой. Реестр формируется ежегодно.
ключевые слова: спортшкола "Книга Почета"
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