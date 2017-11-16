Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

16.11.2017 18:22

Ивановская спортшкола вошла во всероссийскую «Книгу Почета»

ФОТО


Областная детско-юношеская школа олимпийская резерва №3 включена во Всероссийский Реестр учреждений, активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга Почета».

«Книга Почета» является общедоступным информационным ресурсом (базой данных), включающим в себя поадресный перечень всех государственных, муниципальных и частных организаций, предприятий и учреждений, их филиалов, а также предпринимателей, деятельность которых является экономически эффективной и социально значимой. Реестр формируется ежегодно.



ключевые слова: спортшкола "Книга Почета"
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1333
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Erdofert								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Новости православной России:
    

    
"Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев предложил расстрелять бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который рассказал о систематическом применении допинга в российском спорте."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы Россию любите? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									термид								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 23:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не путай Россию и российских чиновников.
    
Это не одно и то же.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •