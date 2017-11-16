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Новости

16.11.2017 18:15

Вынесен приговор главе Приволжского района

Он признан виновным получении взятки в крупном размере


Сегодня, 16 ноября, суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Приволжского района Владимира Тихановского. Он признан виновным получении взятки в крупном размере.

Установлено, что в январе 2017 года районный глава, находясь по месту жительства, получил от директора муниципального предприятия взятку в виде денег в сумме 400 тысяч рублей за оказание общего покровительства данному руководителю по службе.

Владимир Тихановский приговорен к 4 годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 4 миллиона рублей.

Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: чиновник взятка коррупция суд приговор
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 18:24
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Справедливо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Укропы								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 18:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Что теперь напишет бульварная газетенка под названием пресс, которая с подачи родни и кореша из Ильинского пыталась обливать грязью оперативников и их руководителей, осуществивших задержание осужденного. Всё встает всегда на круги своя. По заслугам!!! Не бери и ее "уедешь"!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • 16.11.2017 21:28
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							а есть ссылочка?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Укропс								
							
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  • 16.11.2017 22:54
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							В январе-феврале т.г. писали, что мучают и издеваются в сизо, заставляют давать показания на его предшественника								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 16.11.2017 23:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Ой не болтай ерунды. Если бы мучали и издевались, все поехали бы тем же поездом)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 16.11.2017 18:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если нужны деньги, то иди в бизнес. На муниципальной службе нужно для людей и муниципалитета работать, а не деньги таким образом зарабатывать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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