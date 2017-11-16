Вынесен приговор главе Приволжского района

Он признан виновным получении взятки в крупном размере





Сегодня, 16 ноября, суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Приволжского района Владимира Тихановского. Он признан виновным получении взятки в крупном размере.

Установлено, что в январе 2017 года районный глава, находясь по месту жительства, получил от директора муниципального предприятия взятку в виде денег в сумме 400 тысяч рублей за оказание общего покровительства данному руководителю по службе.

Владимир Тихановский приговорен к 4 годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 4 миллиона рублей.

Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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