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Вынесен приговор главе Приволжского района
Он признан виновным получении взятки в крупном размере
Сегодня, 16 ноября, суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Приволжского района Владимира Тихановского. Он признан виновным получении взятки в крупном размере.
Установлено, что в январе 2017 года районный глава, находясь по месту жительства, получил от директора муниципального предприятия взятку в виде денег в сумме 400 тысяч рублей за оказание общего покровительства данному руководителю по службе.
Владимир Тихановский приговорен к 4 годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 4 миллиона рублей.
Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
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Комментарии (6)
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- AlexeiYurist16.11.2017 18:24Справедливо.
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- Укропы16.11.2017 18:38Что теперь напишет бульварная газетенка под названием пресс, которая с подачи родни и кореша из Ильинского пыталась обливать грязью оперативников и их руководителей, осуществивших задержание осужденного. Всё встает всегда на круги своя. По заслугам!!! Не бери и ее "уедешь"!
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- anastasia-gc16.11.2017 21:28а есть ссылочка?
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- Укропс16.11.2017 22:54В январе-феврале т.г. писали, что мучают и издеваются в сизо, заставляют давать показания на его предшественника
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- AlexeiYurist16.11.2017 23:37Ой не болтай ерунды. Если бы мучали и издевались, все поехали бы тем же поездом)
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- AlexeiYurist16.11.2017 18:48Если нужны деньги, то иди в бизнес. На муниципальной службе нужно для людей и муниципалитета работать, а не деньги таким образом зарабатывать.