Лучшие молодые профессионалы России в технологиях моды соберутся в Ивановской области

В регионе пройдут отборочные соревнования в финал национального чемпионата Ворлдскиллс





Весной следующего года Ивановская область будет принимать Всероссийские отборочные соревнования на право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в компетенции «Технологии моды». Сегодня врио губернатора Станислав Воскресенский встретился с генеральным директором «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» Робертом Уразовым. На встрече обсуждались вопросы развития Ворлдскиллс.

«В компетенции «Технологии моды» участники из Ивановской области имеют все шансы показать лучшие результаты, в том числе на мировом чемпионате Ворлдскиллс в Казани в 2019 году. Эта задача для региона должна быть ключевой при подготовке «дорожной карты» развития движения», - подчеркнул Станислав Воскресенский. Также в числе перспективных направлений для нашего региона он назвал компетенции в отраслях машиностроения, образования, поварского дела, туризма и ряд других.

Для справки:

К движению Ворлдскиллс Россия Ивановская область присоединилась в 2015 году. На базе профессиональных образовательных организаций создано шесть специализированных центров компетенций Ворлдскиллс Россия. Проведено два региональных чемпионата «Молодые профессионалы», в 2016 году – по 16 компетенциям, в 2017 году – по 17 компетенциям. В рамках II регионального чемпионата впервые состоялся чемпионат среди школьников Джуниорскиллс по трем компетенциям.

В общей сложности в отборочных чемпионатах профессиональных колледжей за два года приняли участие свыше 1 тыс. студентов, в областных чемпионатах – более 200 конкурсантов и более 220 экспертов. Содействие в организации и проведении чемпионата ежегодно оказывают более 30 предприятий-партнеров и объединений работодателей региона.

В Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) – 2017 в Краснодарском крае из числа трех участников сборной команды Ивановской области двое учащихся завоевали медали «За профессионализм» в компетенциях «Поварское дело» и «Сетевое и системное администрирование». Ивановская область в 2017 году впервые вошла в рейтинг медального зачета по итогам финала. Студентка Ивановского колледжа легкой промышленности Лидия Николаева включена в расширенный состав национальной сборной России по профессиональному мастерству в компетенции «Технологии моды».

В феврале 2018 года пройдет III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ивановской области по 23 компетенциям.

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