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Новости

16.11.2017 17:10

В ивановском ЦКиО пройдет самая «улетная» ночь


25 ноября Центр культуры и отдыха распахнет свои двери для всех желающих совершить полет в творческий мир Дворца. Здесь пройдет акция «Ночь в ЦКиО».

«Ночь в ЦКиО» - это не просто развлекательное событие, это своеобразное театральное и культурное действо. Это феерия красок, музыки, танцев. Это море драйва и позитива», - говорят организаторы.

В рамках акции пройдут разнообразные мастер-классы, открытые уроки, квесты, интерактивные игры, будут организованы фотозоны и дискуссионные площадки.

В «зале ожидания» импровизированного аэропорта гостей ждет зона «Duty Free». В фойе второго этажа разместится фэшн-зона «На крыльях красоты» - творческая площадка молодых ивановских дизайнеров и театров моды.

В малом зале ЦКиО мастера танца познакомят гостей с разными танцевальными направлениями. «В вихре танца» посетители смогут совершить перелет из Центральной России на Кавказ, из Европы в Латинскую Америку. Здесь же состоится кинопоказ фильма «ПИНА: Танец Страсти».

Программа в большом зале начнется музыкально-поэтическим перфомансом «Полёт к забытым голосам». Затем каждый сможет проявить свои таланты и прославить себя в проекте «Открытая сцена». Для любителей юмора лучшие стендаперы города выступят с программой «Полный улёт!»

Кульминацией ночи станет подведение итогов конкурса «Самый активный пассажир» и розыгрыш призов среди участников акции. Главный приз – годовой абонемент на все концерты Центра культуры и отдыха.

А самые стойкие пассажиры рейса «Улетная ночь в ЦКиО» смогут раскрыть загадки самого таинственного «багажного отделения» Дворца.

Подробнее с программой акции «Ночь в ЦКиО» можно ознакомиться на сайте ЦКиО.



ключевые слова: ЦКиО акция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 16.11.2017 17:41
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										+1
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							Немного оффтоп, но реально интересно - а почему с некоторых пор в ЦКиО не включают вечером вывеску? Экономят, что ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 16.11.2017 18:05
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							Улетная ночь у меня каждая ночь. :) Я захватываю Украину и Аляску. :) Затем просыпаюсь и опять каката безмазовая рашка в курятнике по имени Богородское. :) Вот что животворящие уколы делают. :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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