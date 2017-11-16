Московские зоозащитники провели в Иванове свою акцию





Московские зоозащитники, поддерживающие принятие закона «Об ответственном обращении с животными», приехали в Иваново – провести акцию. У них свой взгляд на трагедию, произошедшую в городе в начале ноября, когда свора бродячих собак едва не загрызла до смерти ребенка.

Кого зоозащитники винят в том, что 9-летний Ярослав оказался в реанимации после встречи с собаками – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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