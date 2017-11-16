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Новости

16.11.2017 17:01

Московские зоозащитники провели в Иванове свою акцию


Московские зоозащитники, поддерживающие принятие закона «Об ответственном обращении с животными», приехали в Иваново – провести акцию. У них свой взгляд на трагедию, произошедшую в городе в начале ноября, когда свора бродячих собак едва не загрызла до смерти ребенка.

Кого зоозащитники винят в том, что 9-летний Ярослав оказался в реанимации после встречи с собаками – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: зоозащитники акция
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Комментарии (46)

	


	

	

		
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  • 
								
									Natalia123								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Предлагаю посетить улицы Красноярская и Неждановская, там вас уже милые собачки ждут с нетерпением! Может, подружитесь. а может, покусают, как меня. Фото сделано сегодня днем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 18:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да гнать их в шею - пусть в своей московской психушке лечатся. :) Содержание психбольницы - это расходные обязательства субьекта, а не Федерации. :) Вот пусть за счёт своего, а не нашего субъекта и лечатся. :) Бюджет у нас не резиновый. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 14:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Во-во и в кассе денег нет. :) Своих лечить не на что. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivan_5								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты на подсосе у Рязанкина что ли, Натали?  Кругом твои коментарии обиженного подростка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Natalia123								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 22:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не знаю, что означает понятие "на подсос", а все подробности моего "общения" с бездомными собаками подробно описаны в протоколе во Фрунзенском РОВД и в медкарте травмпункта Госпиталя. кому интересно - сделаю копии.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									ivan_5								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 23:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							подожди, они тебя бешенством заразили? откуда такая агрессия?  всех бездомных собак не перестреляешь в одночасье, они плодятся быстрее чем ты сможешь стрелять, это не выход, стерелизация для этого и была придумана, но вопрос в том, что кто-то свои обязательства не выполнял								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Natalia123								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 23:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							я прохожу курс обязательных прививок от бешенства. они НЕ безопасны для здоровья и НЕ полезны для иммунитета!  плюс шрамы от укусов и порванная одежда.
    
 а нахрена мне это всё? я просто шла по улице, к собакам не приставала. мне далеко не 15 лет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Простой вопрос к собакозащитникам:
    
Собаке без намордника и поводка нечего делать на улице.
    
Согласны с этим или нет? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									89621661309								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Согласна . Но не в этом суть. Вы как будто мимо ушей пропускает . Ответь мне на вопрос .кто виноват в том что собака оказалась на улице или на мамовыгуле ? И ещё если отловить всех собак .ты думаешь на этом все их не будет ,ТЕТ будет почему ? Кто в этом виноват. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Суть как раз в этом!
    
Теперь можете заниматься проблемой. И раз пишете что собаки будут всегда, значит их очень много и работы хватит всем. 
    
А насчет тех кто выкидывает, я написал камент к репортажу о чудике из Москвы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									89621661309								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо с основной проблемой бороться .это что то делать с людьми а не с собаками .вот тогда бродячих собак не будет . 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С какими людьми?
    
У которых собаки без намордников и поводков сами носятся где угодно и сбиваются в стаи?
    
Надо переписывать их данные!
    
Вы же выступаете против такого поведения хозяев!
    
А потом их данные вам (собакозащитникам) же и отдавать, что бы занимались просветительской работой, объясняли почему нельзя собак отпускать.
    
Так нормально будет? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну, так пусть в память о нашем прекрасном городе возьмут себе по собачке на счастье.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Те деньги которые потратили МАсковскии "Зоозащитники" для приезда в наш город хватило-бы на стерилизацию нескольких десятков собак. Это ПОКАЗУХА								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А зачем их стерилизовать? Что бы потом на улицу выпустить?
    
Ну вон в соседней теме "интересный" собакозащитник согласен что  собакам без намордника и поводка нечего делать на улице. Можете сами убедится.
    
Для чего тогда стерилизация?
    
Одеть намордник и поводок и выпустить на улицу? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							* "интересный" собакозащитник  Евгений Баранов
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да вы вообще что нибудь слышите или вы считаете что зоозашитники призывают всех собак выпустить на улицу без поводков и намордников? Зоозашитники как никто другой выступают за регистрацию и контроль над собаками. Чипирование нужно для индификации животного и хозяина выкинул получи штраф без поводка отловили получи штраф и тд. Мы как никто другой хотим порядка в отношениях хозяин-питомец. Но и властям нужно будет приложить усилия площадки для выгула,тренировок и тд. Не нужен нам отлов-живодерня как и мэр с депутатом -живодером. Нам нужна власть с человеческим лицом мудрый опытный управленец а не ставленник и племянник бывшего губернатора								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошо хорошо, все все слышу и читаю.
    
Все так до предложения начинающегося с Но...
    
Занимайтесь тем, что написали до этого предложения.
    
По поводу властей, я много чего могу сказать о них, но вот своими площадками занимайтесь сами. И насчет не нужен.
    
Кому вам? двум человекам из репортажа и вы третий?
    
А вот нам, жителям города, не нужны собаки на улице,  забрать вы их не хотите, так что пусть действует власть, МЫ не возражаем, и даже ЗА!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто   ник								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 16:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот только за всех жителей тут говорить не надо. Вас на это ни кто не уполномочивал.
    
Таких как вы, которые бегущей по улице собачки испугались, здесь и десяток не наберётся.
    
Большинство горожан не живодёры типа рязанкиных вороновых и шарыповых, а вполне адекватные люди и могут сама сказать, что они хотят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто   ник								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 16:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сами								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Неясыть								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну-ну, в опытные управленцы ты себя видишь? Очнись уже. И живи реальностью. 
    
а если такой умный - давай, я тут одному неравнодушному предложил  поделится умными идеями как решить проблему  животными и где найти деньги								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто   ник								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 16:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Неясыть
    
Во всех новостях Шарыпову и горадминистрации лижете.
    
Не надоело ещё?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 22:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зоозащитник-охотник. Однако этот мир сошел с ума.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 22:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Быдло этого не понимает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 22:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Народ озлобился, как скоты стали. Так и катимся в пропость. Собак не нанавидеть надо, а решать вопрос цивилизованым методом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Natalia123								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 22:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							каким?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 00:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ловить и усыплять качественными препаратами! А не забивать как скотину в грязном сарае и не закапывать живьём! Вот какими!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Natalia123								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 22:21
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    • 
										-1
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							Какое чипирование?? совсем чокнулись! бездомных с улиц УБРАТЬ и чем быстрее, тем лучше!  у меня нет ненависти к животным. я свое животное сознательно завела и содержу. и оно никого не кусает.  а тех, которые опасны - убрать! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 22:35
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    • 
										-1
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							Отстрел собак является основной мерой по регулированию популяции в пяти странах (Албания, Армения, Азербайджан, Молдова, Украина). В этих странах число бездомных собак остается неизменным либо растет. Программа «отлов-стерилизация-выпуск» (ОСВ) без каких-либо других мер по контролю применяется только в Греции и тоже не решает проблему. Еще в шести странах (Босния и Герцеговина, Болгария, Италия, Мальта, Сербия, Испания) программа ОСВ применяется ограниченно, только на некоторых территориях. В оставшихся 20 странах основным методом является отлов собак, которых на момент поимки не сопровождает владелец. После этого собака помещается в приют на период от трех до 60 дней (в среднем – 12). Дальнейшая судьба собаки разнится от страны к стране.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 22:37
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							и главное!!!!
    
Собаки будут жить на улицах города, пока смогут находить себе пищу. Поэтому один из методов борьбы с бродячими животными — это истребление крыс, ограждение мусорных контейнеров и свалок заборами, правильная организация продуктовых рынков и торговых палаток, а также, само собой, работа с населением: чтобы не подкармливали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									89621661309								
							
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  • 16.11.2017 22:59
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    • 
										+1
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							Ты дебил извини конечно . Вы реально всё идиоты что ли . Собак на улицы и щенков выкидывать чуть ли нежный день . Вот откуда они берутся. Не с неба же падают. Тупые ваши головы .чтоб не было собак чтоб они вас мразей не кусали .нехуй выкидывать их. Заведу. Выкинут ,заведут выкинут . Потом сопли пускают покусали их. Так вам и надо чтоб сожрали вас . Не скажу что очень уж люблю собак. Но то что вы творите не справедливо .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									89621661309								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 23:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Это для тех кто выкидывает . И для тех до кого не доходит с чем надо на самом деле боится 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Natalia123								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 23:45
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    • 
										-1
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							собаки на улице САМИ ПЛОДЯТСЯ! выкинутые из дома обычно быстро погибают, т.к. к поиску пищи не приспособлены. не выкинутые составляют основную опасность!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Natalia123								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 23:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Сейчас надо решать уже существующую РЕАЛЬНУЮ проблему!  а не искать ответ на извечный русский вопрос "кто виноват?"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Наталья Иванова								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 12:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Дублирую свой вчерашний комментарий, эффективность манипулированием общественным сознанием пугает. Сегодня на глазах растёт число сторонников уничтожать всё, что ещё дышит, любыми методами, а как завтра нам другую тему подкинут? Вдумайтесь, а то не очнуться бы прямиком в какой-нибудь "новой демократии", когда уже поздно будет. Я хожу мимо стаи бездомных собак много лет. Именно бездомных я не боюсь, они никогда не проявляют агрессию необоснованно. Если не делать резких неоднозначных движений, не орать, бездомная собака не тронет, ей надо выжить, она осторожна и в бутылку не полезет. Защищать людей от собак не приходилось ни разу, собак от людей-часто. Особенно дети, иногда даже с родителями, останавливаются, начинают махать руками, топать ногами, тыкать палками, кидать камнями. Это у человека разум (предполагается как минимум), у собаки-только инстинкты самозащиты. Это нужно понимать и объяснять детям. Всегда вмешиваюсь, и даже не потому, что жалко собак в этот момент, но ведь бросится собака, ну уж тут понабегут только в путь, всех перестрелять-передушить. В итоге за мигрирующими стаями никто гоняться не будет, поубивают потеряшек и наиболее доверчивых и человеколюбивых особей, которые никому не мешают. Они просто хотят жить.Европой прикрываться не стоит, там ЛЮДИ это заслужили, о животных заботятся и не выкидывают, мы пока гуманизмом и разумом не вышли. Никого не хочу обидеть, но когда взрослую женщину спрашиваешь, чего она орет на собаку, а та в ответ "а чево это она на меня лает???!!!", вывод как то напрашивается сам собой. Убийство даже всех до единой собак не сделает нашу жизнь безопасной, всё равно останутся маршрутки, нерегулируемые переходы, ветхие балконы и фасады, гололёды и т.д. , а внимание наше занято исключительно собаками. Результат, однако.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дмитрий Крайнов								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 13:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Наташа, общество надо воспитывать. Сейчас же всё делают для того, чтобы прошло разобщение. Если общество едино - оно многого может добиться. В том числе и управлять госудаством. Но власти это не интересно, ему не нужно сильное общество. Поэтому поощряются садизм, развивают завистливость, ненависть. И, пытаясь подчинить полностью себе, чтобы общество было послушным стадом, пропагандируют ООО РПЦ, под руководством бывшего сотрудника КГБ 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 13:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Почему ж не продублировать? Дублирую свое и чужое.
    

    
У меня был случай. Иду и вижу: стая 5 - 6 собак, может и бездомных,  набросилась на котенка. Котенок в крови, еле отбивается. На глазах прохожих и ДЕТЕЙ! Не знаю, что я по-вашему должен был сделать. Ну вот, взял палку и разогнал собак. Кричал и махал не по-вашему. Это как, правильно? 
    

    
Глеб_Викторович вчера, 15:47
    
Госпожа теоретик, ни разу в жизни не видевшая нападения бродячих,собак! Вы если ничего не видели и ничего не знаете, то может тогда не стоит разводить здесь писанину о вещах,  о которых понятия не имеете? Не надо делать резких неоднозначных движений- а кто определяет, какие движения резкие и неоднозначные?  Бездомная собака осторожна и не нападет?  Много раз видел такие нападения и на меня нападали. Да, осторожные- поэтому нападают стаей и сзади, как правило. Что вы детям объясняете,  как надо тихо на полусогнутых ножках ходить по своему городу,  чтобы не побеспокоить собачек?  реакиция людей на бродячих собак и их поведение (рычание, демонстрация клыков, попытки подобраться ближе) вполне естественна- не нужно давать собаке подобраться, ибо на короткой дистанции шакалу проще атаковать, а человеку гораздо сложнее защититься. Именно поэтому в ход без раздумий идут и палки, и камни, и ножи, это нормально, это превентивная самозащита.кто совсем не умеет защищаться-кричит, особенно женщины, это тоже нормально.  А вот в городе для людей подстраиваться под собак - ненормально и противоестественно. Кому нравятся бродячие псы- живите в их теплой компании на любой свалке. Впрочем долго не протянете- разорвут. А в городе этой нечисти быть не должно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто   ник								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 16:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Дублировать, так дублировать.
    

    
"Дмитрий Крайнов
    
02.11.2017 15:08
    

    
А ведь собаки не бездомные. Собаки хозяйские, БЕЗНАДЗОРНЫЕ! Будет ли наказан хозяин этих собак?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто   ник								
							
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  • 17.11.2017 16:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Пост в котором были упомянуты власти модератор не пропускат. И тем не менее. Мальчик пострадал в Балино, а собак 07.11.2017г. отстреливали возле Степановского парка.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто   ник								
							
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  • 17.11.2017 16:24
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										0
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							пропускает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто   ник								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 16:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А что с собаками из Балино? Почему ответа до сих пор нет? Может быть потому, что нужен не "разбор полётов", а распил бюджетных денег, для которого нужно подогреть ситуацию, в том числе и через СМИ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто   ник								
							
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  • 17.11.2017 16:30
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										+1
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							Фото не прикрепилось.
    
Пробую ещё раз.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 14:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Упорство зоозащитников имеет под собой в конечном итоге денежную основу.
    
У зоозащитников огромная системная структурированная организация, имеющая в конечном итоге денежные потоки. Низы могут быть просто управляемые и реально любящие животных. Верхи имеют финансовую прибыль.
    
Найдите в интернете статью "Темная сторона зоозащиты.", "Зачем зоозащитники проводят голодовку у Думы." Многое станет ясным.
    
Они - "банда", и противостоять им трудно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто   ник								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 16:32
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    • 
										+1
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							"У кого чего болит, тот про то и говорит".
    
Народная мудрость.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 21:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Повторенье - мать ученья! А вы читайте почаще, может и прозреете.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Наталья Иванова								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 14:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							У меня речь шла о беспричинном нападении на людей. С кошками у собак, к огромному сожалению , многовековые особенные отношения. Увижу,что кошку обижают - отобью, но осознавая, что рискую, так как агрессия вызывает агрессию, это инстинкт. А Вы очень агрессивны, видно по тональности Ваших комментариев, может быть, поэтому на Вас и нападают так часто, иначе чем ещё объяснить такое невезение. Я советую ходить спокойно,а не на полусогнутых, зачем Вы передергиваете. Ни разу не участвовала в обсуждениях, но тема задела, хотя теперь понимаю, сколько люди тратят на это времени, у меня столько нет, поэтому далее оскорблять меня можете, сколько Вам времени не жалко, все карты в руки, оторвитесь на мне по полной!!!!! Всем хорошего вечера.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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