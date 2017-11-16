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16.11.2017 17:01
Московские зоозащитники провели в Иванове свою акцию
Московские зоозащитники, поддерживающие принятие закона «Об ответственном обращении с животными», приехали в Иваново – провести акцию. У них свой взгляд на трагедию, произошедшую в городе в начале ноября, когда свора бродячих собак едва не загрызла до смерти ребенка.
Кого зоозащитники винят в том, что 9-летний Ярослав оказался в реанимации после встречи с собаками – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: зоозащитники акция
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Комментарии (46)
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а нахрена мне это всё? я просто шла по улице, к собакам не приставала. мне далеко не 15 лет.
Собаке без намордника и поводка нечего делать на улице.
Согласны с этим или нет?
Теперь можете заниматься проблемой. И раз пишете что собаки будут всегда, значит их очень много и работы хватит всем.
А насчет тех кто выкидывает, я написал камент к репортажу о чудике из Москвы.
У которых собаки без намордников и поводков сами носятся где угодно и сбиваются в стаи?
Надо переписывать их данные!
Вы же выступаете против такого поведения хозяев!
А потом их данные вам (собакозащитникам) же и отдавать, что бы занимались просветительской работой, объясняли почему нельзя собак отпускать.
Так нормально будет?
Ну вон в соседней теме "интересный" собакозащитник согласен что собакам без намордника и поводка нечего делать на улице. Можете сами убедится.
Для чего тогда стерилизация?
Одеть намордник и поводок и выпустить на улицу?
Все так до предложения начинающегося с Но...
Занимайтесь тем, что написали до этого предложения.
По поводу властей, я много чего могу сказать о них, но вот своими площадками занимайтесь сами. И насчет не нужен.
Кому вам? двум человекам из репортажа и вы третий?
А вот нам, жителям города, не нужны собаки на улице, забрать вы их не хотите, так что пусть действует власть, МЫ не возражаем, и даже ЗА!
Таких как вы, которые бегущей по улице собачки испугались, здесь и десяток не наберётся.
Большинство горожан не живодёры типа рязанкиных вороновых и шарыповых, а вполне адекватные люди и могут сама сказать, что они хотят.
а если такой умный - давай, я тут одному неравнодушному предложил поделится умными идеями как решить проблему животными и где найти деньги
Во всех новостях Шарыпову и горадминистрации лижете.
Не надоело ещё?
Собаки будут жить на улицах города, пока смогут находить себе пищу. Поэтому один из методов борьбы с бродячими животными — это истребление крыс, ограждение мусорных контейнеров и свалок заборами, правильная организация продуктовых рынков и торговых палаток, а также, само собой, работа с населением: чтобы не подкармливали.
У меня был случай. Иду и вижу: стая 5 - 6 собак, может и бездомных, набросилась на котенка. Котенок в крови, еле отбивается. На глазах прохожих и ДЕТЕЙ! Не знаю, что я по-вашему должен был сделать. Ну вот, взял палку и разогнал собак. Кричал и махал не по-вашему. Это как, правильно?
Глеб_Викторович вчера, 15:47
Госпожа теоретик, ни разу в жизни не видевшая нападения бродячих,собак! Вы если ничего не видели и ничего не знаете, то может тогда не стоит разводить здесь писанину о вещах, о которых понятия не имеете? Не надо делать резких неоднозначных движений- а кто определяет, какие движения резкие и неоднозначные? Бездомная собака осторожна и не нападет? Много раз видел такие нападения и на меня нападали. Да, осторожные- поэтому нападают стаей и сзади, как правило. Что вы детям объясняете, как надо тихо на полусогнутых ножках ходить по своему городу, чтобы не побеспокоить собачек? реакиция людей на бродячих собак и их поведение (рычание, демонстрация клыков, попытки подобраться ближе) вполне естественна- не нужно давать собаке подобраться, ибо на короткой дистанции шакалу проще атаковать, а человеку гораздо сложнее защититься. Именно поэтому в ход без раздумий идут и палки, и камни, и ножи, это нормально, это превентивная самозащита.кто совсем не умеет защищаться-кричит, особенно женщины, это тоже нормально. А вот в городе для людей подстраиваться под собак - ненормально и противоестественно. Кому нравятся бродячие псы- живите в их теплой компании на любой свалке. Впрочем долго не протянете- разорвут. А в городе этой нечисти быть не должно
"Дмитрий Крайнов
02.11.2017 15:08
А ведь собаки не бездомные. Собаки хозяйские, БЕЗНАДЗОРНЫЕ! Будет ли наказан хозяин этих собак?
Пробую ещё раз.
У зоозащитников огромная системная структурированная организация, имеющая в конечном итоге денежные потоки. Низы могут быть просто управляемые и реально любящие животных. Верхи имеют финансовую прибыль.
Найдите в интернете статью "Темная сторона зоозащиты.", "Зачем зоозащитники проводят голодовку у Думы." Многое станет ясным.
Они - "банда", и противостоять им трудно.
Народная мудрость.