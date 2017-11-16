ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: где лечат от ожирения, бессердечная воровка и событийный туризм

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Когда лишний вес угрожает здоровью. Расскажем, где в Иванове лечат от ожирения.

- Бессердечная воровка. Задержана женщина, обиравшая стариков в Заволжском районе.

- Событийный туризм. Помогут ли фестивали привлечь в наш регион гостей с деньгами.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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