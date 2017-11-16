В Иванове скоро откроются три новые группы детского сада

Завершается ремонт помещений дошкольного учреждения в Суховке - ФОТО





В Сухово-Дерябихском микрорайоне Иванова завершается ремонт помещений детского сада на 60 мест. Три группы детсада №22 будут располагаться отдельным филиалом на базе находящейся рядом 44-й гимназии.

Под филиал детского сада выделены помещения общей площадью 481 квадратный метр. В дошкольном учреждении запланированы спальные помещения, игровые, музыкальный класс, медицинский кабинет и буфетная. После введения в эксплуатацию дополнительных групп, детский сад №22 станет самым крупным в городе, в общей сложности его будут посещать 355 детей.

По словам подрядчика, при ремонте помещения детского сада используются качественные материалы специализированного назначения. Работы выполняются по графику без отставаний, качество на всех этапах контролируется службой стройнадзора и профильным управлением мэрии.

На ремонт помещений из городского бюджета выделено 15,8 млн рублей. В настоящее время садик подключен к водо-, тепло- и электроснабжению, ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, благоустройство прогулочных участков. Завершить ремонтные работы планируется к 15 декабря.

Руководитель детского сада Анна Язева рассказала, что группы уже укомплектованы, а родители с нетерпением ждут открытия. Она также отметила, что для работы в новом садике открыты вакансии воспитателей, младших воспитателей, сторожей, дворника и рабочего по перевозке питания.

Сегодня ход ремонтных работ проверил мэр города Иванова Владимир Шарыпов. Он отметил, что за счет введения дополнительных групп удастся частично закрыть потребность в детских садах в Суховке. Полностью решить проблему можно было бы путем строительства детского сада в Рождественском микрорайоне.

Напомним, проект дошкольного учреждения в Рождественском разработан, но для начала строительства городской администрации необходимо стопроцентное согласие участников долевого строительства домов микрорайона на использование земельного участка. В мэрии продолжается прием документов согласия.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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