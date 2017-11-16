В ивановском цирке прошли учения по освобождению заложников

И ликвидации террористов – ФОТО, ВИДЕО





Сегодня, 16 ноября, под руководством Оперативного штаба в Ивановской области прошли командно-штабные учения «Метель-2017».

Согласно легенде, 10 вооруженных автоматическим оружием неустановленных лиц во время представления захватили здание ивановского цирка. Угрожая убийством заложников и взрывом здания, преступники выдвинули политические требования.

В связи с совершением террористического акта на части территории Октябрьского района г. Иваново был введен условный режим контртеррористической операции. К месту происшествия выдвинуты совместные силы и средства группировки Оперативного штаба.

Через несколько часов после захвата здания переговоры с террористами зашли в тупик. Руководитель контртеррористической операции – начальник УФСБ России по Ивановской области Владимир Трясов принял решение о начале боевой операции по спасению заложников и нейтрализации террористов.

В ходе проведения условной боевой спецоперации с применением тяжелой военной техники силами объединенного оперативно-боевого подразделения боевики были обнаружены и нейтрализованы, заложники освобождены.

При подведении итогов учений Владимир Трясов положительно оценил действия участников. Поставленные цели учений достигнуты, сообщает пресс-служба УФСБ по Ивановской области.

Фото, видео: пресс-служба регионального УФСБ

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