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Новости

16.11.2017 15:53

В ивановском цирке прошли учения по освобождению заложников

И ликвидации террористов – ФОТО, ВИДЕО


Сегодня, 16 ноября, под руководством Оперативного штаба в Ивановской области прошли командно-штабные учения «Метель-2017».

Согласно легенде, 10 вооруженных автоматическим оружием неустановленных лиц во время представления захватили здание ивановского цирка. Угрожая убийством заложников и взрывом здания, преступники выдвинули политические требования.

В связи с совершением террористического акта на части территории Октябрьского района г. Иваново был введен условный режим контртеррористической операции. К месту происшествия выдвинуты совместные силы и средства группировки Оперативного штаба.

Через несколько часов после захвата здания переговоры с террористами зашли в тупик. Руководитель контртеррористической операции – начальник УФСБ России по Ивановской области Владимир Трясов принял решение о начале боевой операции по спасению заложников и нейтрализации террористов.

В ходе проведения условной боевой спецоперации с применением тяжелой военной техники силами объединенного оперативно-боевого подразделения боевики были обнаружены и нейтрализованы, заложники освобождены.

При подведении итогов учений Владимир Трясов положительно оценил действия участников. Поставленные цели учений достигнуты, сообщает пресс-служба УФСБ по Ивановской области.

Фото, видео: пресс-служба регионального УФСБ



ключевые слова: УФСБ учения террористы заложники цирк
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 16.11.2017 16:16
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							Самое место.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 16.11.2017 19:23
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							Операция по ликвидации террористов продлилась почти до полуночи[173][70]. В ходе неё по зданию были произведены выстрелы 125-мм осколочно-фугасными снарядами из танка Т-72 и выстрелы из огнемётов РПО-А «Шмель»[70]. Применение огнемётов и танков впоследствии стало одним из наиболее спорных вопросов, касающихся проведения штурма (см. подробнее: Расследование обстоятельств теракта в Беслане и Применение танков и огнемётов во время штурма СОШ № 1). В частности, неоднократно оспаривались время применения (ряд лиц утверждает, что танки и огнемёты применялись, пока заложники находились в здании[56][174]) и целесообразность (ряд лиц утверждает, что штурм здания и пожар, вызванный огнемётами, явились причиной гибели многих заложников[104][140]).
    
Террористический акт в Беслане
    
Материал из Википедии — свободной энциклопедии								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин37								
							
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  • 16.11.2017 16:48
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							Яндексу бы научиться новости адекватно размещать! Безмозглые ... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • 16.11.2017 17:15
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							быть адекватным сейчас самое время кое кому научиться , глядишь и не пришлось бы проводить тренировки по борьбе с террористами, выдвигающими политические требования...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 16.11.2017 18:50
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							Молодцы, чо - проще просто не посещать заведения заведомо опасные для здоровья.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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