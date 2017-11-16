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Новости

16.11.2017 15:20

В Шуе в принудительном порядке демонтируют киоски и гаражи

До конца года снесут 6 таких объектов - ФОТО


Комитет архитектуры и градостроительства администрации г. Шуя продолжает выявлять факты незаконного размещения торговых объектов (ларьков) и гаражей на муниципальной земле.

«До конца текущего года будут принудительно демонтированы 3 гаража и 3 торговых павильона, - сообщили в шуйской мэрии. - Работы по сносу одного из них сегодня ведутся в поселке Победа».

Подобные действия проводятся и в отношении рекламных конструкций, а именно штендеров, установка которых в первой зоне исторического поселения запрещена. Сейчас в работе у специалистов Комитета находятся около 50 фактов незаконной установки таких рекламных конструкций.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя



ключевые слова: киоск гараж снос
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