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16.11.2017 15:20
В Шуе в принудительном порядке демонтируют киоски и гаражи
До конца года снесут 6 таких объектов - ФОТО
Комитет архитектуры и градостроительства администрации г. Шуя продолжает выявлять факты незаконного размещения торговых объектов (ларьков) и гаражей на муниципальной земле.
«До конца текущего года будут принудительно демонтированы 3 гаража и 3 торговых павильона, - сообщили в шуйской мэрии. - Работы по сносу одного из них сегодня ведутся в поселке Победа».
Подобные действия проводятся и в отношении рекламных конструкций, а именно штендеров, установка которых в первой зоне исторического поселения запрещена. Сейчас в работе у специалистов Комитета находятся около 50 фактов незаконной установки таких рекламных конструкций.
Фото: пресс-служба администрации г. Шуя
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