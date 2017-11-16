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16.11.2017 15:12
В Ивановской области состоялась закладка нового храма Николая Чудотворца
ФОТО
Вчера, 15 ноября, в Кинешме состоялась закладка нового храма в честь святителя и чудотворца Николая. Чин закладки совершил епископ Кинешемский и Палехский Иларион.
Фото: Кинешемская епархия
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Комментарии (32)
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А в термосе что? Эта самая закладка?
Кстати, не слышали в каком СИЗО он сидит?
Повезло лицемерам с молодым "технократом".
Так это вас надо "благодарить" за прикорм бродячих и безнадзорных собачек. Вот такие "добрые" люди способствуют нападениям собачьих стай на прохожих. Собака поела, включаются другие инстинкты: размножение, защита территории от чужаков, хочется поиграть, а как "играют" безнадзорные кобели, бегая за велосипедистами не разу не видели? Их не прикармливать надо, а пристраивать в приюты. Не способных к социализации - усыплять.