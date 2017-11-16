Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

16.11.2017 15:12

В Ивановской области состоялась закладка нового храма Николая Чудотворца

ФОТО


Вчера, 15 ноября, в Кинешме состоялась закладка нового храма в честь святителя и чудотворца Николая. Чин закладки совершил епископ Кинешемский и Палехский Иларион.

Фото: Кинешемская епархия



ключевые слова: РПЦ храм
  • оцените новость:
  • (1)
  • 1541
  • 32







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (32)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 боюсь такие "новости" комментировать, как бы не возбудили дело по неуважению к таким								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И хайп-шоу с выборами "Мисс Ileal" и храм новый в Кинешме. Просто культурная столица области.
    
А в термосе что? Эта самая закладка?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									жужу								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я дико извиняюсь, нам что реально больше нечего строить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я чего тут бояться то... У всех разный "бизнес") у кого-то некоммерческий, у кого-то коммерческий. Кто как может так его и развивает. Кто филиалы открывает, кто церкви, храмы и монастыри. У всех разная работа. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот когда налоги будут платить как простые смертные и в бюджет не залезать, тогда пущай строют. А мы посмотрим.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Они дела должны добрые делать, а не налоги платить)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Про добрые их дела женщине расскажите, убиенной недавно пьяным в говно попиком Протолеоном (Белозерцевым) из той самой  Кинешемской епархии. 
    
Кстати, не слышали в каком СИЗО он сидит?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А у нас выбор невелик ИЗ37/1 или 2)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А судьба у всех разная. Всех одной расческой чесать неверно.) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вот какие добрые дела и сколько это всё на совести каждого)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот голодную собаку бродячую накормить, чтобы она не напала на кого-нибудь и не покусала - это доброе дело. Добрых дел много можно делать.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не всегда в стенах добрые дела прячутся)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Hippy								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А я то думаю. почему новому губернатору Кинешма приглянулась. Вот первая весточка с полей: бюджетная земля пошла под церковь. Начало положено!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А кафедра мракобесия в академии МЧС?
    
Повезло лицемерам с молодым "технократом".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Обезьяной" жить хуже) Это точно)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 00:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тебе видней. )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Mamon								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Такие новости нарушают чувства неверующих								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бог, в помощь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Erdofert								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чё там с комбинатом синтетического волокна?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 00:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Проснулся, - умер в утробе матери...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По моему мнению, общество просто мало требует с них добрых дел!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Минус сами допишете)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Я знаю								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 22:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В мосейцевском приюте ярославской области ростовского района девочка 13ти лет забита насмерть настоятельницей. Других девочек, меньших, настоятельница с помощницей тоже истязали. Сейчас идёт суд. Или только закончился. Инфа есть на ИАЦ "Сова" и в др. интернет изданиях. Подробности можете найти сами. Погуглите Мосейцево. Это к вопросу о добрых делах. Кстати, теперь попы , как водится в России, открещиваются от этого приюта. Типа не наш, делов не знаем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 22:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я вот где собачек думают убивать или нет написал, что наш поп вообще в своём мире живёт. Пора менять попа.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 00:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							РПЦ от них от линковалось...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 11:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							AlexeiYurist
    
Так это вас надо "благодарить" за прикорм бродячих и безнадзорных собачек. Вот такие "добрые" люди способствуют нападениям собачьих стай на прохожих. Собака поела, включаются другие инстинкты: размножение, защита территории от чужаков, хочется поиграть, а как "играют" безнадзорные кобели, бегая за велосипедистами не разу не видели? Их не прикармливать надо, а пристраивать в приюты. Не способных к социализации - усыплять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 12:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не смешите людей)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 12:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Собаки собираются в стаи и охотятся на людей благодарю таким "умникам". 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 12:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На меня нападали по пути на работу, было не смешно. Я потом их видел: лежали во дворе дома на люках, а рядом то ли фарш, то ли ещё что-то подобное. Но Вас это все-равно не убедит, пока не покусают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 12:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот куда смотрит наша православная церковь! В 21 веке охотятся на людей и видимо ей всё равно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 12:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И почему Вы занимаетесь прежде всего собаками, а не, например, бомжами или сиротами? Если Вы православный, то это важнее собак. Или для Вас жизнь собаки=жизни ребёнка, тогда говорить мне с Вами не о чем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 12:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А я занимаюсь разными делами. А собаки связаны с людьми! С добром, с верой в хорошее. Видно это кто то не видит. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •