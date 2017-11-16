В Ивановской области состоялась закладка нового храма Николая Чудотворца

ФОТО





Вчера, 15 ноября, в Кинешме состоялась закладка нового храма в честь святителя и чудотворца Николая. Чин закладки совершил епископ Кинешемский и Палехский Иларион.

Фото: Кинешемская епархия

поделиться ссылкой:

