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Новости

16.11.2017 15:00

Омбудсмену поступила коллективная жалоба из кинешемского психоневрологического интерната

На ее основании в медучреждении была проведена проверка


Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила коллективная жалоба из кинешемского психоневрологического интерната «Новинки». На ее основании в медучреждении была проведена проверка условий содержания и материально-бытового обеспечения.

Проверяющие посетили общее отделение №1, расположенное на 2 этаже корпуса интерната. Было установлено, что в отделении проживает 54 человека. На момент проверки в наличии было 20 бушлатов, 20 пар обуви, 16 вязанных шапок. Вся одежда обезличена. Теплых жакетов и шерстяных брюк нет, имеются спортивные костюмы. Предметы личной гигиены у некоторых проживающих отсутствуют, часть пребывающих зубную щетку и пасту держат под матрасами в связи с отсутствием прикроватных тумбочек. Палаты по 11-14 человек. В осенне-зимний период проживающие этого отделения практически не выходят на улицу.

Во время беседы с лицами, проживающими в отделении, было установлено, что 3 человека нуждаются в креслах-колясках.

«Факты, указанные в коллективной жалобе, нашли подтверждение в отделении №1, в части обеспечения мебелью (тумбочками), прикроватными ковриками, наличием у всех прогулочной одежды, несоблюдением санитарных норм жилой площади на 1 человека, а также отсутствием прогулок на свежем воздухе в осенне-зимний период, что является нарушением прав проживающих в интернате. По другим поднятым вопросам проверка продолжается», - говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Ивановской области.



ключевые слова: интернат омбудсмен жалоба проверка
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Сергей Шеронов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:10
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										-1
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							Омбудсмен -гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определённых гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти. Да скажите вы просто правозащитник! Достали эти умные слова!
    
А по теме: бесплатния медицина  или плантная - не важно. Всё зависит от людей! Есть отличные а есть ...оно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 16.11.2017 15:58
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										+1
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							Я единственный правозащитник. :) "Оно" тоже есть, но стоит денежек. :) А уж тумбочки я вам не отдам. :) Откуда же я за Путина митинговать буду!!! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 16.11.2017 16:47
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										-1
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							А опекун-то в курсе твоих художеств? :) Или как обычно, узнает, когда за ж...пу возьмут органы да благодарные соседи? :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 16.11.2017 17:04
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										+1
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							Чооо?? :) Сегодня ночью получишь от санитаров доппаёк секстерапии, клонёнок. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 16.11.2017 18:45
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										0
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							Тебе дурню сколько раз повторять, что в отделении по большинству, санитарки дежурят. :) Или ты мальчика от девочки не отличаешь в принципе? :) "Какая в ж...пу разница?" :) Тогда с тобой всё просто - больше одного удара в район опухшего и воспалённого, переполненного, мочевого пузыря и не потребуется. :) Фиг кто тебя потом залатает. :) И жутко больно. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:24
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Назовешь правозщитником - начнут спрашивать чьи права да как защищаешь? А тут чего спрашивать? Омбудсмен и все дела.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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