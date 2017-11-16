Омбудсмену поступила коллективная жалоба из кинешемского психоневрологического интерната

На ее основании в медучреждении была проведена проверка





Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила коллективная жалоба из кинешемского психоневрологического интерната «Новинки». На ее основании в медучреждении была проведена проверка условий содержания и материально-бытового обеспечения.

Проверяющие посетили общее отделение №1, расположенное на 2 этаже корпуса интерната. Было установлено, что в отделении проживает 54 человека. На момент проверки в наличии было 20 бушлатов, 20 пар обуви, 16 вязанных шапок. Вся одежда обезличена. Теплых жакетов и шерстяных брюк нет, имеются спортивные костюмы. Предметы личной гигиены у некоторых проживающих отсутствуют, часть пребывающих зубную щетку и пасту держат под матрасами в связи с отсутствием прикроватных тумбочек. Палаты по 11-14 человек. В осенне-зимний период проживающие этого отделения практически не выходят на улицу.

Во время беседы с лицами, проживающими в отделении, было установлено, что 3 человека нуждаются в креслах-колясках.

«Факты, указанные в коллективной жалобе, нашли подтверждение в отделении №1, в части обеспечения мебелью (тумбочками), прикроватными ковриками, наличием у всех прогулочной одежды, несоблюдением санитарных норм жилой площади на 1 человека, а также отсутствием прогулок на свежем воздухе в осенне-зимний период, что является нарушением прав проживающих в интернате. По другим поднятым вопросам проверка продолжается», - говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Ивановской области.

поделиться ссылкой:

