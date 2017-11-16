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Новости

16.11.2017 14:35

Особую экономическую зону в Ивановской области могут создать до конца года

Она появится в одном из моногородов


Заявка на создание в городе Наволоки территории опережающего социально-экономического развития получила положительное заключение на комиссии в Минэкономразвития России, заседание которой состоялось вчера, 15 ноября. Решение о создании в Ивановской области ТОСЭР может быть принято до конца текущего года, сообщили в региональном департаменте экономического развития и торговли.

ТОСЭР – особая экономическая зона, в которой установлен особый правовой режим для бизнеса с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, ускорения социально-экономического развития и организации комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. ТОСЭР создается только в границах монопрофильных муниципальных образований. На сегодняшний день в Ивановском регионе 10 монотерриторий.

В случае положительного решения Наволокское городское поселение станет первым в регионе, где резидентам ТОСЭР в рамках новой программы будет предоставлен широкий спектр налоговых льгот: нулевая ставка налога на землю и имущество, льготные ставки по налогу на прибыль, снижение размера страховых взносов с 30% до 7,6%. Также в числе преференций для бизнеса - особый режим контроля и приоритетное подключение к объектам инфраструктуры, освобождение от уплаты НДС на ввозимые для производственных нужд товары. По решению Правительства РФ ТОСЭР создается сроком на 10 лет, предусмотрено продление на 5 лет.

В настоящее время подписаны соглашения о намерениях с 14 потенциальными резидентами ТОСЭР по открытию новых предприятий. Среди видов экономической деятельности, которую будут осуществлять новые предприятия, отмечаются: производство материалов, применяемых в медицинских целях, а также медицинских инструментов и оборудования; выпуск комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств; изготовление химических органических основных веществ; переработка и консервирование мяса; деятельность инфраструктуры речных портов и гидротехнических сооружений, другие виды экономической деятельности.

«Создание ТОСЭР - инструмент, который направлен на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику моногородов и активизацию бизнес-процессов. Благодаря реализации этого проекта в Наволоках только на первом этапе будет создано более тысячи рабочих мест, общий объем инвестиций превысит 2 миллиарда рублей. В ближайшее время будут направлены в Минэкономразвития России заявки на создание территорий опережающего социально-экономического развития в Приволжске и Юже», – прокомментировал врио директора департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин.

Напомним, заявка на образование в городе Наволоки особой экономической зоны была направлена в Минэкономразвития России в июле текущего года.



ключевые слова: экономика ТОСЭР
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									Сергей Петров								
							
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  • 16.11.2017 18:30
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							 особая экономическая зона, в которой установлен особый правовой режим 
    

    
________
    
можно создать  особую  зону  из посаженных  ивановских  чиновников 
    
сегодня  к ним  присоединился  еще один  ))))тихановский 
    
кто следующий ?
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 00:31
    • 
														
    
								
      
									
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