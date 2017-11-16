В Ивановской области примут концепцию развития ТОС

Ее проект обсудили депутаты областной думы





Комиссия Ивановской областной думы по вопросам территориального общественного самоуправления рассмотрела Концепцию развития ТОС в регионе, а также план мероприятий, способствующих этому процессу. Заседание провел председатель консультативного органа Николай Корчагин.

Парламентарий рассказал участникам заседания о результатах прошедшего недавно в Москве форума Общенациональной ассоциации ТОС, в котором принимала участие делегация Ивановской области. По его словам, российское законодательство по многим вопросам, в том числе жилищно-коммунального хозяйства, предусматривает процедуры общественного обсуждения, и ТОСы в этом отношении являются оптимальными структурами для их осуществления. Николай Корчагин привел в пример реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Именно на тех территориях, на которых граждане объединены в самоуправляющиеся структуры, программа выполняется в установленные сроки, качественно и с активным участием жителей», – пояснил он.

Депутат также сообщил о других задачах, выделенных участниками форума в качестве первоочередных. Среди них: необходимость изменения законодательства о местном самоуправлении, придание ТОСам статуса социально-ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, активизация муниципально-частного партнерства, упрощение процедуры регистрации ТОС как юридического лица.

Делясь впечатлениями от презентаций на форуме других регионов, Николай Корчагин отметил, что в Ивановской области сформированы практики и механизмы работы, охватывающие почти все разрешенные законодательством возможности. Для дальнейшего движения вперед необходимо принять системообразующий документ – Концепцию развития ТОС в Ивановской области. Ее проект и обсудили участники заседания.

В нем, в частности, говорится, что важной составляющей в этом процессе является формирование нормативной базы, направленной на расширение ресурсной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления. Среди них – осуществление населением инициативного бюджетирования, включая формы софинансирования.

Принять Концепцию члены комиссии рассчитывают на III форуме ТОС Ивановской области, провести который запланировано в декабре. Результатом от реализации документа, по мнению разработчиков, должны стать расширение возможностей участия жителей региона в территориальном общественном самоуправлении, повышение статуса ТОС, а также роли в улучшении качества жизни и социально-экономического положения.

По словам Николая Корчагина, к 2020 году можно достичь вовлечения граждан в решение задач, связанных с благоустройством мест проживания, улучшением комфорта городского пространства, организацией культурно-досуговых мероприятий и других общественно-значимых проектов до уровня не менее 25% жителей Ивановской области.

По материалам Ивановской областной думы

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