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В Иванове найден и задержан водитель, покалечивший на «зебре» 23-летнюю девушку
В областном центре сотрудники ГИБДД установили и задержали водителя, скрывшегося с места ДТП.
Напомни, дорожный инцидент произошел 13 ноября около 9 часов вечера на улице Палехской. Водитель легкового автомобиля сбил на нерегулируемой «зебре» 23-летнюю девушку, после чего с места ДТП скрылся. Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в ОКБ.
«Для установления автомобиля и личности водителя, причастного к совершению ДТП, инспекторы ДПС провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был установлен автомобиль «Лада Гранта» и находившийся за рулем в тот вечер водитель - 42-летний мужчина, - сообщили в УГИБДД по Ивановской области. - За оставление места ДТП правонарушитель будет привлечен к административной ответственности. Также мужчине придется ответить перед законом за причинение тяжких телесных повреждений пешеходу в результате ДТП».
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Комментарии (9)
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- Задумайтесь16.11.2017 14:16Вчера Яндарбиев доказывал, что не на зебре. Водитель трезвый был? Он опасен. Утилизировать?
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- ЙЯdЪ16.11.2017 14:19У Яндарбиева видимо трудности и с женщинами и с машинами, а уж женщины как то связанные с машинами моментально вызывают агрессию.
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- sasha z16.11.2017 19:25Жаль его, просто... он может и любви никогда в жизни не видел и не знает, что это такое
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- Яндарбиeв16.11.2017 16:13Какая разница, все равно тупая щель... одой больше, одной меньше..
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- ЙЯdЪ16.11.2017 14:16Чудак на букву "М".
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- Витек3716.11.2017 14:24во вчерашней статье нет ни единого слова о том где находилась девушка в момент наезда на нее."Вчера около 9 часов вечера на улице Палехской областного центра неустановленный автомобиль сбил 23-летнюю девушку. Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в областную клиническую больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция"
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- Задумайтесь16.11.2017 14:34Да мы помним, что не было указано. Но водитель не должен был уезжать независимо от того где она находилась, а действовать по правилам.
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- Витек3716.11.2017 14:50Согласен,я не поддерживаю водителя в данной ситуации,но хочу заметить что и пешеходы у нас ходят как им хочется и где хочется не глядя по сторонам.
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- Алексей Иванов16.11.2017 17:05Позор тебе сорокадвухлетняя гнида.