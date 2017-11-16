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Новости

16.11.2017 13:48

В Иванове найден и задержан водитель, покалечивший на «зебре» 23-летнюю девушку


В областном центре сотрудники ГИБДД установили и задержали водителя, скрывшегося с места ДТП.

Напомни, дорожный инцидент произошел 13 ноября около 9 часов вечера на улице Палехской. Водитель легкового автомобиля сбил на нерегулируемой «зебре» 23-летнюю девушку, после чего с места ДТП скрылся. Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в ОКБ.

«Для установления автомобиля и личности водителя, причастного к совершению ДТП, инспекторы ДПС провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был установлен автомобиль «Лада Гранта» и находившийся за рулем в тот вечер водитель - 42-летний мужчина, - сообщили в УГИБДД по Ивановской области. - За оставление места ДТП правонарушитель будет привлечен к административной ответственности. Также мужчине придется ответить перед законом за причинение тяжких телесных повреждений пешеходу в результате ДТП».



ключевые слова: ДТП розыск
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Задумайтесь								
							
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  • 16.11.2017 14:16
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										+1
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							Вчера Яндарбиев доказывал, что не на зебре. Водитель трезвый был?  Он опасен. Утилизировать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 16.11.2017 14:19
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										+1
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							У Яндарбиева видимо трудности и с женщинами и с машинами, а уж женщины как то связанные с машинами моментально вызывают агрессию.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sasha z								
							
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  • 16.11.2017 19:25
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										0
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							Жаль его, просто... он может и любви никогда в жизни не видел и не знает, что это такое								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Яндарбиeв								
							
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  • 16.11.2017 16:13
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										+1
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							Какая разница, все равно тупая щель... одой больше, одной меньше..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 16.11.2017 14:16
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										+1
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							Чудак на букву "М".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Витек37								
							
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  • 16.11.2017 14:24
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							во вчерашней статье  нет ни единого слова о том где находилась девушка в момент наезда на нее."Вчера около 9 часов вечера на улице Палехской областного центра неустановленный автомобиль сбил 23-летнюю девушку. Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в областную клиническую больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Задумайтесь								
							
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  • 16.11.2017 14:34
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										+1
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							Да мы помним, что не было указано. Но водитель не должен был уезжать независимо от того где она находилась, а действовать по правилам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Витек37								
							
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  • 16.11.2017 14:50
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										+1
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							Согласен,я не поддерживаю водителя в данной ситуации,но хочу заметить что и пешеходы у нас ходят как им хочется и где хочется не глядя по сторонам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Алексей Иванов								
							
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  • 16.11.2017 17:05
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Позор тебе сорокадвухлетняя гнида.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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