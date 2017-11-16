В Иванове найден и задержан водитель, покалечивший на «зебре» 23-летнюю девушку





В областном центре сотрудники ГИБДД установили и задержали водителя, скрывшегося с места ДТП.

Напомни, дорожный инцидент произошел 13 ноября около 9 часов вечера на улице Палехской. Водитель легкового автомобиля сбил на нерегулируемой «зебре» 23-летнюю девушку, после чего с места ДТП скрылся. Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в ОКБ.

«Для установления автомобиля и личности водителя, причастного к совершению ДТП, инспекторы ДПС провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был установлен автомобиль «Лада Гранта» и находившийся за рулем в тот вечер водитель - 42-летний мужчина, - сообщили в УГИБДД по Ивановской области. - За оставление места ДТП правонарушитель будет привлечен к административной ответственности. Также мужчине придется ответить перед законом за причинение тяжких телесных повреждений пешеходу в результате ДТП».

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