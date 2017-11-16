В Иваново-Лада прошел День открытых дверей

В поддержку старта продаж новой LADA VESTA SW и LADA VESTA SW CROSS





11 ноября в Дилерском центре Иваново-Лада по ул. Фрунзе, 96 прошел день открытых дверей в поддержку старта продаж новой LADA VESTA SW и LADA VESTA SW CROSS.



Гости праздника смогли по-настоящему оценить долгожданные новинки года и получили удовольствие от поездки на тестовом авто.

Не оставили без внимания и маленьких гостей мероприятия. Они насладились сладкими угощениями и попытали удачу в сражении с настоящим пиратом.



Напомним, что старт продаж новинок состоялся 25 октября. На данный момент, приехав в Иваново-Лада, вы сможете познакомиться с автомобилем более подробно на тест-драйве и оставить заказ на столь нашумевший LADA Vesta SW или внедорожную версию LADA Vesta SW Cross.

Настоящая звезда Lada Vesta SW Cross щеголяет 17-дюймовыми легкосплавными дисками с резиной 205/50 R17, пластиковым обвесом по периметру кузова, мощными бамперами со стильными вставками «аля металл» и дорожным просветом в 203 мм!

Новый LADA Vesta SW с оглядкой на седан LADA Vesta вышел на рынок в нескольких комплектациях. От Classic с базовым оснащением, включающим ABS, ESP, водительскую подушку безопасности, бортовой компьютер, центральный замок с ДУ, передние электрические стеклоподъемники, регулировку рулевой колонки, усилитель рулевого управления, раздельную складываемую спинку задних сидений, до богато оснащенной комплектации Luxe Multimedia, впечатляющей наличием современного оборудования в виде 4 подушек безопасности, парктроника, камеры заднего вида, климат-контроля, датчиков дождя и света, наружных зеркал с электроприводом регулировок и подогревом, передними креслами с подогревом, мультимедийной системой с цветным сенсорным экраном, круиз-контролем.

Технические характеристики LADA Vesta SW Cross:

- Новые модели в моторный отсек получат два бензиновых четырех цилиндровых мотора, способных сочетаться как с 5 МКПП (модель 2180), так и с 5-ступенчатым «роботом» (модель АМТ-2182).

-Базовый двигатель 1,6-литровый (106 лс 148 Нм).

-Более мощный 1,8-литровый (122 лс 170 Нм).

Стоит добавить, что автомобили оснащаются передними и задними дисковыми тормозами. Также новинки первыми примеряли на себе запирающийся лючок бензобака, кнопку-замок двери багажного отделения, новую выхлопную систему, антенну-плавник, удобный бокс-подлокотник между креслами в первом ряду, откидной подлокотник в спинке задних сидений.

Официальный дилер LADA в Иваново - Иваново-Лада

Ул. Фрунзе, 96

Телефон: 58-44-22

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