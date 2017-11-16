В Ивановской области во дворе дома ребенка придавило внедорожником

Автомобиль начал двигаться произвольно - ФОТО





ДТП случилось утром 15 ноября во дворе одного из домов в деревне Беляницы Ивановского района. Припаркованный автомобиль «Рено Дастер» произвольно начал движение и придавил находившегося рядом 9-летнего мальчика. Ребенок получил рваную рану бедра. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель внедорожника была трезва. Находилась ли она в момент ДТП за рулем, и по какой причине машина начала движение, не сообщается.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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