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Новости

16.11.2017 13:18

В Ивановской области во дворе дома ребенка придавило внедорожником

Автомобиль начал двигаться произвольно - ФОТО


ДТП случилось утром 15 ноября во дворе одного из домов в деревне Беляницы Ивановского района. Припаркованный автомобиль «Рено Дастер» произвольно начал движение и придавил находившегося рядом 9-летнего мальчика. Ребенок получил рваную рану бедра. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель внедорожника была трезва. Находилась ли она в момент ДТП за рулем, и по какой причине машина начала движение, не сообщается.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП внедорожник ребенок
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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  • 
								
									Муся								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 14:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							По-любому на ручник не поставила, да и все.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Водитель								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 14:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Или автозапуск сработал?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндарбиeв								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как всегда тупая щель в зеркало смотрела на свою помаду..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Витек37								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 14:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скорее всего не поставила на ручник ,вот и покатилась машина,по поводу автозапуска могу сказать следующее:авто должно стоять на нейтральной передаче или в режиме паркинг,стояночный тормоз (ручник) должен быть включен. Без этого Вы никогда не сможете произвести запуск двигателя с пульта т.к. электроника блокирует.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Добрый								
							
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  • 16.11.2017 16:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							хаха...ни чего подобного, все тут зависит от мастера который эту электронику устанавливал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Mamon								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Посмотрите на Youtube про автозапуск, ваша уверенность исчезнет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Задумайтесь								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 14:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Собаки порвали девятилетнего мальчика. Тут девятилетнего мальчика порвала водитель, человек. В чём для пострадавших разница? И для их родителей? Утилизировать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
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  • 16.11.2017 15:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Как, однако, собакофилы любят все передергивать:здесь на лицо несчастный случай ("дура", извините за слово, за рулем). Она не выбегала из машины и не грызла мальчика зубами, не рвала на нем одежду. Если такое было, то упекли бы её в психушку.  А та стая, на сколько я понимаю, до сих пор безнаказанная носится где-то по улицам города. Идите, найдите и заберите их к себе домой, спасите ваших братьев меньших. А нам - людям спокойней будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я знаю								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Решение вопроса с собаками это отлов и стерилизация. Видел собак с жёлтой меткой на ухе, стерилизованных. Размножаться не будут. Вопрос постепенно сойдёт на нет. Тихо и мирно. Если владельцы не будут выбрасывать собак или их родственники после смерти владельцев.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Напоминаю тема статьи "В Ивановской области во дворе дома ребенка придавило внедорожником". Собака живет от 8 лет до 15, то есть проблема уйдет через фиг знает сколько лет (кто-то и не доживет до этого), при условии что новые особи не появятся на улицах. Стерилизованные животные, Вы думаете, не смогут напасть на человека? Осуществить массовую стерилизацию всех бродячих собак практически невозможно в наших реалиях (чай не в Арабских Эмиратах живем), даже в Америке существует проблема безнадзорных животных. Их отлавливают и сортируют, часть отправляют на лечение и социализацию и пытаются пристроить через приюты. Кого не разобрали, тех усыпляют. Я за отлов и приюты, но кто будет платить за это удовольствие? Вот уже на пенсии государству перестало хватать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"чай не в Арабских Эмиратах живем"
    
Прально, у них же нефть добываюют... 
    
А денег у правительства только на Российских пенсионеров нет. На остальных вдоволь. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									libero74								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По сведениям ГИБДД ребенок играл в салоне и снял с ручника, а когда машина покатилась, хотел вылезти испугавшись. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я знаю								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот, оказывается, где собака порылась. Так, видимо, это ещё и ребёнок владелицы авто.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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