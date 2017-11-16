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16.11.2017 13:18
В Ивановской области во дворе дома ребенка придавило внедорожником
Автомобиль начал двигаться произвольно - ФОТО
ДТП случилось утром 15 ноября во дворе одного из домов в деревне Беляницы Ивановского района. Припаркованный автомобиль «Рено Дастер» произвольно начал движение и придавил находившегося рядом 9-летнего мальчика. Ребенок получил рваную рану бедра. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель внедорожника была трезва. Находилась ли она в момент ДТП за рулем, и по какой причине машина начала движение, не сообщается.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
ключевые слова: ДТП внедорожник ребенок
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Комментарии (13)
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Прально, у них же нефть добываюют...
А денег у правительства только на Российских пенсионеров нет. На остальных вдоволь.