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16.11.2017 12:49
В Ивановской области судебный пристав присвоила деньги должника
Суд приговорил ее к 2,5 годам условно
В ноябре 2016-го, а также в январе и феврале 2017 года судебный пристав-исполнитель по предварительной договоренности получала от должника на свой личный расчетный счет деньги. Эти средства, получаемые в рамках исполнительного производства, пристав должна была внести потом на депозитный счет Заволжского РОСП УФССП. Однако этого не сделала, присвоив себе 18 тысяч рублей.
В ходе следствия обвиняемая возместила причиненный гражданину ущерб в полном объеме. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
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Комментарии (3)
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- Инкогнито16.11.2017 14:08Если бы это был простой гражданин-получил бы "по полной", а тут пристав! Им надо давать в два раза больше, как воли дали по отношению к должникам.
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- Васька Непутевый16.11.2017 17:17похоже, что это становится нормой, когда судебные пристава присваивают деньги должников...
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- vofchik16.11.2017 21:01Вот и я думаю откуда на Пл. Победы столько дорогих иномарок? Торговли нет, производства нет, только приставы жируют. 2,5 мало надо 25 может тогда мозги появятся.