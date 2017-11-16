Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

16.11.2017 12:49

В Ивановской области судебный пристав присвоила деньги должника

Суд приговорил ее к 2,5 годам условно


В ноябре 2016-го, а также в январе и феврале 2017 года судебный пристав-исполнитель по предварительной договоренности получала от должника на свой личный расчетный счет деньги. Эти средства, получаемые в рамках исполнительного производства, пристав должна была внести потом на депозитный счет Заволжского РОСП УФССП. Однако этого не сделала, присвоив себе 18 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемая возместила причиненный гражданину ущерб в полном объеме. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.



ключевые слова: судебный пристав присвоение суд приговор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2533
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Инкогнито								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 14:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если бы это был простой гражданин-получил бы "по полной", а тут пристав! Им надо давать в два раза больше, как воли дали по отношению к должникам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							похоже, что это становится нормой, когда судебные пристава присваивают деньги должников...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот и я думаю откуда на Пл. Победы столько дорогих иномарок? Торговли нет, производства нет, только приставы жируют. 2,5 мало надо 25 может тогда мозги появятся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •