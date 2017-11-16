В Ивановской области судебный пристав присвоила деньги должника

Суд приговорил ее к 2,5 годам условно





В ноябре 2016-го, а также в январе и феврале 2017 года судебный пристав-исполнитель по предварительной договоренности получала от должника на свой личный расчетный счет деньги. Эти средства, получаемые в рамках исполнительного производства, пристав должна была внести потом на депозитный счет Заволжского РОСП УФССП. Однако этого не сделала, присвоив себе 18 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемая возместила причиненный гражданину ущерб в полном объеме. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

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