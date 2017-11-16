В Иванове пенсионерка попалась на краже кошелька в магазине

Возбуждено уголовное дело





В полицию поступило заявление от 33-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что, находясь в продуктовом магазине на улице Лежневской, у него из корзины для покупок пропал кошелек с деньгами, банковскими картами и документами. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемой в краже и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ею оказалась ранее не судимая 56-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело.

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