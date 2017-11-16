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Новости

16.11.2017 12:30

В Иванове пенсионерка попалась на краже кошелька в магазине

Возбуждено уголовное дело


В полицию поступило заявление от 33-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что, находясь в продуктовом магазине на улице Лежневской, у него из корзины для покупок пропал кошелек с деньгами, банковскими картами и документами. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемой в краже и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ею оказалась ранее не судимая 56-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: магазин кошелек кража полиция
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Alexey Smirnov								
							
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  • 17.11.2017 02:36
    • 
														
    
								
      
									
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							"Находясь в продуктовом магазине на улице Лежневской, у него из корзины для покупок пропал кошелек с деньгами". Ильф и Петров: "Постигло меня большое огорчение, любуясь из окна чудной природой, с моей головы ветром сдуло картуз". ))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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