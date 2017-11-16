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16.11.2017 12:30
В Иванове пенсионерка попалась на краже кошелька в магазине
Возбуждено уголовное дело
В полицию поступило заявление от 33-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что, находясь в продуктовом магазине на улице Лежневской, у него из корзины для покупок пропал кошелек с деньгами, банковскими картами и документами. Ущерб составил 11 тысяч рублей.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемой в краже и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ею оказалась ранее не судимая 56-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело.
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- Alexey Smirnov17.11.2017 02:36"Находясь в продуктовом магазине на улице Лежневской, у него из корзины для покупок пропал кошелек с деньгами". Ильф и Петров: "Постигло меня большое огорчение, любуясь из окна чудной природой, с моей головы ветром сдуло картуз". ))))