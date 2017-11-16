На предприятии «Ивановский техуглерод и резина» выявлены нарушения при работе с опасными грузами





Транспортная прокуратура провела проверку в ОАО «Ивановский техуглерод и резина». В результате были выявлены нарушения законодательства при работе с опасными грузами на железнодорожном транспорте.

В частности, установлено, что ж/д путь в пределах железнодорожной сливной эстакады для выгрузки опасного груза не соответствует 4 классу по классификации. А площадка для сливной эстакады не имеет твердого водонепроницаемого покрытия.

Чтобы обязать предприятие устранить выявленные нарушения, прокуратурой в суд было направлено исковое заявление, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено.

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