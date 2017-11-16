Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

16.11.2017 12:12

На предприятии «Ивановский техуглерод и резина» выявлены нарушения при работе с опасными грузами


Транспортная прокуратура провела проверку в ОАО «Ивановский техуглерод и резина». В результате были выявлены нарушения законодательства при работе с опасными грузами на железнодорожном транспорте.

В частности, установлено, что ж/д путь в пределах железнодорожной сливной эстакады для выгрузки опасного груза не соответствует 4 классу по классификации. А площадка для сливной эстакады не имеет твердого водонепроницаемого покрытия.

Чтобы обязать предприятие устранить выявленные нарушения, прокуратурой в суд было направлено исковое заявление, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено.



ключевые слова: груз опасность предприятие транспортная прокуратура
  • оцените новость:
  • (0)
  • 640
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Я 1977								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пора прикрыть эту лавочку...А директора их хитрожопого и всю его камарилью за яйца повесить...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Это вася								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Одно из немногих действительно работающих предприятийв области. и то зачморить пытаются...росприроднадзор с технадзором за харплатой туда ходят ежемесячно. А люди реально работают и такой очистки сбросов, поверьте нет ни   на одном предприятии. Просто не любят тех, кто собственным горбом и не делится...Безумная власть. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Я 1977								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 10:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ты не из шайки пастухова часом...?..И работяг там не "кидают" с баблом...? Могу тебя заверить-люди ишачат за гроши,потому как деваться некуда.А кто поумнее -тот сваливает из этого гадюшника,потому что все как пауки в банке и с деньгами "кидалово" конкретное...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •