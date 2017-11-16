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16.11.2017 12:12
На предприятии «Ивановский техуглерод и резина» выявлены нарушения при работе с опасными грузами
Транспортная прокуратура провела проверку в ОАО «Ивановский техуглерод и резина». В результате были выявлены нарушения законодательства при работе с опасными грузами на железнодорожном транспорте.
В частности, установлено, что ж/д путь в пределах железнодорожной сливной эстакады для выгрузки опасного груза не соответствует 4 классу по классификации. А площадка для сливной эстакады не имеет твердого водонепроницаемого покрытия.
Чтобы обязать предприятие устранить выявленные нарушения, прокуратурой в суд было направлено исковое заявление, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено.
ключевые слова: груз опасность предприятие транспортная прокуратура
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Комментарии (3)
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- Я 197716.11.2017 17:55Пора прикрыть эту лавочку...А директора их хитрожопого и всю его камарилью за яйца повесить...
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- Это вася16.11.2017 21:48Одно из немногих действительно работающих предприятийв области. и то зачморить пытаются...росприроднадзор с технадзором за харплатой туда ходят ежемесячно. А люди реально работают и такой очистки сбросов, поверьте нет ни на одном предприятии. Просто не любят тех, кто собственным горбом и не делится...Безумная власть.
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- Я 197717.11.2017 10:53А ты не из шайки пастухова часом...?..И работяг там не "кидают" с баблом...? Могу тебя заверить-люди ишачат за гроши,потому как деваться некуда.А кто поумнее -тот сваливает из этого гадюшника,потому что все как пауки в банке и с деньгами "кидалово" конкретное...