Ивановостат: Зарплата в Ивановской области выросла

В каких сферах деятельности и на сколько





По предварительным данным Ивановостата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций Ивановской области (с учетом субъектов малого предпринимательства) за январь-сентябрь 2017 года составила 22 439,6 руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года она увеличилась на 6,5%.

Реальная зарплата за январь-сентябрь 2017 года составила 102,2% к соответствующему периоду 2016 года.

«Динамика реальной зарплаты в текущем году носит позитивный характер и обеспечивает восстановление покупательной способности после резкого снижения в 2015 году», - говорится в сообщении регионального правительства.

В числе лидеров по темпам роста заработной платы по сравнению с 9 месяцами 2016 года в регионе находятся организации по производству мебели (144,5%), одежды (141,3%), прочей неметаллической минеральной продукции (140,9%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (129%), текстильных изделий (122%), а также металлургическому производству (120,2%).

Незначительное снижение темпов роста заработной платы за январь-сентябрь 2017 года отмечено по таким видам экономической деятельности, как транспортировка и хранение; деятельность в области информации и связи. При этом, несмотря на снижение темпов роста, заработная плата по данным видам экономической деятельности сложилась выше среднего значения по области.

Значительно выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в таких сферах, как деятельность финансовая и страховая (на 81,9%); производство напитков (на 60,6%); производство металлургическое (на 50,3%); производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 44,4%); производство прочих готовых изделий (на 41,3%).

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