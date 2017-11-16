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Ивановостат: Зарплата в Ивановской области выросла
В каких сферах деятельности и на сколько
По предварительным данным Ивановостата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций Ивановской области (с учетом субъектов малого предпринимательства) за январь-сентябрь 2017 года составила 22 439,6 руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года она увеличилась на 6,5%.
Реальная зарплата за январь-сентябрь 2017 года составила 102,2% к соответствующему периоду 2016 года.
«Динамика реальной зарплаты в текущем году носит позитивный характер и обеспечивает восстановление покупательной способности после резкого снижения в 2015 году», - говорится в сообщении регионального правительства.
В числе лидеров по темпам роста заработной платы по сравнению с 9 месяцами 2016 года в регионе находятся организации по производству мебели (144,5%), одежды (141,3%), прочей неметаллической минеральной продукции (140,9%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (129%), текстильных изделий (122%), а также металлургическому производству (120,2%).
Незначительное снижение темпов роста заработной платы за январь-сентябрь 2017 года отмечено по таким видам экономической деятельности, как транспортировка и хранение; деятельность в области информации и связи. При этом, несмотря на снижение темпов роста, заработная плата по данным видам экономической деятельности сложилась выше среднего значения по области.
Значительно выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в таких сферах, как деятельность финансовая и страховая (на 81,9%); производство напитков (на 60,6%); производство металлургическое (на 50,3%); производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 44,4%); производство прочих готовых изделий (на 41,3%).
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Реальная начисленная зарплата выросла на 2,2%. Существенно отличается от номинальной зарплаты, не так ли?!
Зарплата в сфере образования: 83,7% к средней зарплате по области.
Российские пенсионеры потерпят, главное, чтоб Мадуро не голодал.
это свидетельство инвестиций в здравоохранение.
По здравоохранению. Пока народ будет слать переводы по 50 руб, чтобы вылечить человека в зарубежной клинике, но при этом воровать у собственной медицинской науки деньги, получая серую зарплату, обогащая себя лично на тысячи рублей, надгробия будут увиличеваться.
2. И кто же мешает избавиться от серых схем оплаты труда? Неужели работники?
2. Сам догадался или подсказал кто?
Лидеры по темпу: платили белыми 5000. Заставили работодателя увеличить до 8000. Он увеличил, переведя работника по бумагам на 0.5 ставки. ЗП для отчета выросла более, чем на 50%
На каждого чиновника и силовика риходится по 1 рабочему. Увеличили первым ЗП на 20%, а у рабочего отняли 10%. Средний уровень ЗП увеличился на 7%.