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16.11.2017 11:46

Ивановостат: Зарплата в Ивановской области выросла

В каких сферах деятельности и на сколько


По предварительным данным Ивановостата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций Ивановской области (с учетом субъектов малого предпринимательства) за январь-сентябрь 2017 года составила 22 439,6 руб., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года она увеличилась на 6,5%.

Реальная зарплата за январь-сентябрь 2017 года составила 102,2% к соответствующему периоду 2016 года.

«Динамика реальной зарплаты в текущем году носит позитивный характер и обеспечивает восстановление покупательной способности после резкого снижения в 2015 году», - говорится в сообщении регионального правительства.

В числе лидеров по темпам роста заработной платы по сравнению с 9 месяцами 2016 года в регионе находятся организации по производству мебели (144,5%), одежды (141,3%), прочей неметаллической минеральной продукции (140,9%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (129%), текстильных изделий (122%), а также металлургическому производству (120,2%).

Незначительное снижение темпов роста заработной платы за январь-сентябрь 2017 года отмечено по таким видам экономической деятельности, как транспортировка и хранение; деятельность в области информации и связи. При этом, несмотря на снижение темпов роста, заработная плата по данным видам экономической деятельности сложилась выше среднего значения по области.

Значительно выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в таких сферах, как деятельность финансовая и страховая (на 81,9%); производство напитков (на 60,6%); производство металлургическое (на 50,3%); производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 44,4%); производство прочих готовых изделий (на 41,3%).



ключевые слова: зарплата
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Комментарии (25)

	


	

	

		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 12:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							номинально может где-то и выросла, у большинства реальная осталась на том же уровне. Самый лучший показатель в этом падение спроса в розничном сегменте потребительских товаров. Точки закрываются одна за другой, идут задержки в выплате. Только болвану будет не очевидно что население становиться беднее. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 12:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вчера пешком прошёлся по центру Иваново, куда ни кинь взгляд - везде аренда/продажа помещений. Закрываются торговые точки, предприятия общепита, салоны услуг. Телефон трещит от смс о закрытии сетевых магазинов в крупных ТЦ. Смотришь в тележки у людей в гиперах - у всех одно и то же по красным ценникам. Нельзя говорить о росте зарплаты при снижении потребления. Фуфло это все очередное предвыборное 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Правдобруб								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 12:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что ж вы только удобные для себя данные опубликовали? Дайте и другие цифры.
    

    
Реальная начисленная зарплата выросла на 2,2%. Существенно отличается от номинальной зарплаты, не так ли?!
    

    
Зарплата в сфере образования: 83,7% к средней зарплате по области.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ks_457								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 12:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Россия отсрочила выплату долга Венесуэлой в 3 миллиарда долларов на 10 лет.
    
Российские пенсионеры потерпят, главное, чтоб Мадуро не голодал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сказал а говори и б. в обмен на какие контракты отсрочку дали напиши. И какие плюшки рФ за это получит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И какие же плюшки можно получить от страны 3 мира? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Петренок								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 13:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Новые оружейные и нефтяные контракты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									anastasia-gc								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну да,среднее по палате выросло. Главврачам, ректорам, директорам "накинули" - статистика в гору. Нянечки с учителями, доцентами, воспитателями и врачами до потолка скачут от счастья. Не знают, куда свои 7-13 тысяч засунуть. И все чаще пронзает их мысль засунуть их туда, где ноги теряют свое гордое имя у конкретных лиц. В том числе, обеспечивающих эту статистику								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fanat1								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Доцентов не "трохайте", кто уж не бедствуют, так это они.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пока алкомаркеты будут расти как грибы после дождя, когда уменьшится количество пробок на дорогах - тогда я поверю в обнищание народа, а пока я вижу картину прямо противоположную.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По твоему количество алкомаркетов говорит за богатство народа? Ну тогда памятники на кладбище -
    
 это свидетельство инвестиций в здравоохранение.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 14:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, по моему потребление алкоголя и бензина - показатель благосостояния горожан. (здоровых и трудоспособных). 
    
По здравоохранению. Пока народ будет слать переводы по 50 руб, чтобы вылечить человека в зарубежной клинике, но при этом воровать у собственной медицинской науки деньги, получая серую зарплату, обогащая себя лично на тысячи рублей, надгробия будут увиличеваться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							1. Ну тогда наркоманы самые обеспеченные.
    
2. И кто же мешает избавиться от серых схем оплаты труда? Неужели работники?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							1. Для Вас это новость? Тогда посчитайте сколько денег они тратят на дурь.
    
2. Сам догадался или подсказал кто?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Крайнова								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В нашей области есть производства автотранспортных средств и металлургические производства? И много их? И даже зарплата растет! Чудеса! Да мы богаты! А вообще эти цифры кто-нибудь проверяет? Кто-нибудь несет персональную ответственность за опубликованное вранье?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы-б лучше заинтересовались за достоверность сдаваемых в статистику данных, глядишь и в бюджете дела по-правятся...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Статистика - продажная деффка.
    
Лидеры по темпу: платили белыми 5000. Заставили работодателя увеличить до 8000. Он увеличил, переведя работника по бумагам на 0.5 ставки. ЗП для отчета выросла более, чем на 50%
    
На каждого чиновника и силовика риходится по 1 рабочему. Увеличили первым ЗП на 20%, а у рабочего отняли 10%. Средний уровень ЗП увеличился на 7%.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							страна дураков								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 18:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Один ты умный на всю страну, пионер ты наш)))))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									SPLIT								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну как бы инфляция, поэтому з/п фактически осталась на прежнем уровне)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У кого? У силовиков, да, надо-же защищать власть. А так она упала на 25%, в торговли минусы, производства нет. ПОКАЗУХА								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Балаболы чертовы, так и пишите, что ПОВЫСИЛАСЬ У ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ!!! Работяги как получали зп 5 лет назад, так ее  и получают, копейка в копейку!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									с района								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Балаболы чертовы, так и пишите, что ПОВЫСИЛАСЬ У ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ!!! Работяги как получали зп 5 лет назад, так ее  и получают, копейка в копейку!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									DRON8666								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Враньё 100% 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Петренок								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 13:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Туфта.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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