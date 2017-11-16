В Ивановской области автобус столкнулся с легковушкой и свалился в кювет

Пострадала пассажирка общественного транспорта - ФОТО





Авария произошла 15 ноября в 12.45 на улице Кинешемской в Вичуге. Автобус «ПАЗ» столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Фольксваген Поло», после чего съехал в кювет, где едва не опрокинулся на бок.

В результате ДТП пострадала 74-летняя пассажирка общественного транспорта. Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, медики диагностировали у нее ушибы грудной клетки и коленного сустава.

У водителей взяты биологические материалы для исследования, оба были без признаков опьянения.

Фото: УГИБДД, ГУ МЧС

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