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16.11.2017 11:26
В Ивановской области автобус столкнулся с легковушкой и свалился в кювет
Пострадала пассажирка общественного транспорта - ФОТО
Авария произошла 15 ноября в 12.45 на улице Кинешемской в Вичуге. Автобус «ПАЗ» столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Фольксваген Поло», после чего съехал в кювет, где едва не опрокинулся на бок.
В результате ДТП пострадала 74-летняя пассажирка общественного транспорта. Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, медики диагностировали у нее ушибы грудной клетки и коленного сустава.
У водителей взяты биологические материалы для исследования, оба были без признаков опьянения.
Фото: УГИБДД, ГУ МЧС
ключевые слова: ДТП автобус автомобиль
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Комментарии (2)
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- Софокл16.11.2017 13:46На последнем фото видно, что сзади сиденья стоят вдоль борта. Это катафалк эдишн на городском маршруте?
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- Массимо16.11.2017 14:40Да почему же катафалк?Обычная компоновка салона такого автобуса,передние сиденья идут поперек,а задние сдвоенные боком.