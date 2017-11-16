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Новости

16.11.2017 11:26

В Ивановской области автобус столкнулся с легковушкой и свалился в кювет

Пострадала пассажирка общественного транспорта - ФОТО


Авария произошла 15 ноября в 12.45 на улице Кинешемской в Вичуге. Автобус «ПАЗ» столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Фольксваген Поло», после чего съехал в кювет, где едва не опрокинулся на бок.

В результате ДТП пострадала 74-летняя пассажирка общественного транспорта. Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, медики диагностировали у нее ушибы грудной клетки и коленного сустава.

У водителей взяты биологические материалы для исследования, оба были без признаков опьянения.

Фото: УГИБДД, ГУ МЧС



ключевые слова: ДТП автобус автомобиль
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • 16.11.2017 13:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							На последнем фото видно, что сзади сиденья стоят вдоль борта. Это катафалк эдишн на городском маршруте?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Массимо								
							
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  • 16.11.2017 14:40
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    • 
										+1
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							Да почему же катафалк?Обычная компоновка салона такого автобуса,передние сиденья идут поперек,а задние сдвоенные боком.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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