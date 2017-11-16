Бабушка из Ивановской области рассказала министру МЧС про своих спасителей

И их наградили - ФОТО





2 октября 2017 года на пульт связи пожарной части в Тейковском районе поступило сообщение о том, что в лесу заблудилась Большакова Галина Васильевна, 1938 года рождения. Бабушка отправилась в лес, чтобы с ним на время попрощаться, поскольку собиралась, как обычно, перебираться на зиму из деревни в город – дачный период закончился.

«Когда меня вывели мальчики, было уже темно, - рассказывает Галина Васильевна. – Я в 15:00 вышла из деревни. Тут совсем недалеко: за храмом, вниз спуститься и можно увидеть мои деревья, с которыми я хотела проститься. Я зашла в лес, нашла «свою» березу, на которую присела, и в 16:00 хотела возвращаться домой. Понимаю, что потерялась, была дезориентирована. Хорошо у меня был мобильный. Вспомнила, что можно позвонить в службу спасения. Описала диспетчеру свою ситуацию. Они ответили «ждите». За это, казалось, долгое время, пока я ждала помощь, меня посещали совершенно разные мысли. Ни страха, ни боязни не было. Боялась только, что умру от холода. С собой, конечно, ни спичек, ни теплой одежды не было, я же «на минутку» зашла. Живу одна, внуки звонят очень редко, поэтому если бы я осталась в лесу, то спохватиться бы было не кому. Через некоторое время со мной уже связались сами спасатели, когда приехали в деревню. Дала им ориентир, с какой стороны я заходила. Попросила, чтобы они кричали мне. Так на голос и шли друг другу навстречу. Когда мальчишки выводили меня из леса, я узнала их имена. Когда у них была следующая смена, я пришла в пожарную часть и попросила книгу предложений. Хотела написать, чтобы им объявили благодарность. Но книги такой не оказалось. Я осмелилась написать письмо министру про моих спасителей».

Письмо Галины Васильевны дошло до министра МЧС. И, как принято в этом ведомстве, было переправлено в ГУ МЧС по Ивановской области. В главном управлении приняли решение поощрить тейковских спасателей бабушки Гали.

«Уже темнело. Поступил вызов: бабушка заблудилась в лесу. Она пыталась сама выйти, но не получилось, только еще глубже зашла в лес. В темноте найти знакомые места крайне сложно, поэтому мы примерно сориентировались, где бабушка может быть, сигналили машиной, кричали. Шли на ее голос, а она на наш. Так и нашли. Ушла она на 3 с лишним километра, представляете? Я сам охотник, для меня ориентирование – не проблема, - говорит начальник караула Анатолий Горшков. – Раньше было проще ориентироваться. Сейчас же лес не чистят. Мы всегда готовы оказать помощь людям, попавшим в беду. Человек идет в лес по собственной охоте и теряется по собственной глупости. Мы выезжаем в лес, а вдруг пожар?.. Мы удивлены, что Галина Васильевна так высоко оценила нашу работу. Это было неожиданно и очень приятно».

Сотрудники 23-й пожарной части г. Тейково - начальник караула Анатолий Горшков, пожарный Александр Ценацевич и водитель Андрей Макаров - были награждены грамотами регионального ГУ МЧС.

Источник: spas37.ru

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