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Новости

16.11.2017 10:38

Ивановский студент стал победителем всероссийского конкурса проектов

ФОТО


Весной 2017 года был объявлен всероссийский конкурс проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. В нём приняли участие молодые люди от 18 до 30 лет, а также руководители и специалисты, проводящие работу по патриотическому воспитанию. Всего 113 человек из 32 субъектов РФ, в том числе и из Ивановской области.

По итогам конкурса студент 4 курса отделения «Живопись» ивановского художественного училища Алексей Бельцев стал победителем в номинации «Проекты, реализуемые в области патриотического воспитания молодежи» в категории «Общественник». На конкурс Алексей представил акцию «Портрет ветерана», которая проводилась на протяжении 2017 года студентами училища специальности «Живопись» и «Дизайн». Учащиеся посещали ветеранов, делали наброски и зарисовки портретов. Их героями стали инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны войны в Афганистане.



ключевые слова: проекты конкурс
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