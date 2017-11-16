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Новости

16.11.2017 10:21

В Ивановской области чиновники проведут хайп-шоу

Молодежное мероприятие пройдет в Кинешме


В преддверии Нового года в Кинешме пройдет хайп-шоу «Битва за титул». Организатором конкурса выступает городской Комитет по социальной и молодежной политике.

В ходе шоу-битвы среди команд юношей и девушек выберут «Мисс Ideal» и «Mистера Ideal». Участникам будет предложено показать себя в разных конкурсах и испытаниях. При выборе победителя жюри будет учитывать эрудицию, артистизм, работу со зрителями, оформление номера, костюмы, пластику, индивидуальность, умение себя преподнести, культуру речи.

Участниками хайп-шоу «Битва за Титул» могут стать проживающие в Кинешме юноши и девушки в возрасте от 16 до 25 лет (за исключением учащихся общеобразовательных школ). Количество участников команды - от 5 до 7 человек.



ключевые слова: хайп шоу конкурс
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Правдобруб								
							
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  • 16.11.2017 12:29
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							У премьера Дмитрия Медведева появился новый десятый iPhone.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Krovelchik								
							
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  • 16.11.2017 13:57
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							Да, матушка Россия, дожила. Давайте и пип-шоу, гей-шоу, фрик-шоу. Бюджет надо пилить-это факт. А почему Идеал по английски, чтобы никто не догодался о ком из вышеперечисленных идет речь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 16.11.2017 20:30
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							А по-русски как то это мероприятие нельзя было назвать? Культуру речи надо бы для начала у организаторов проверить. У них русских слов в лексиконе не хватает. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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