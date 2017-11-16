В Ивановской области чиновники проведут хайп-шоу

Молодежное мероприятие пройдет в Кинешме





В преддверии Нового года в Кинешме пройдет хайп-шоу «Битва за титул». Организатором конкурса выступает городской Комитет по социальной и молодежной политике.

В ходе шоу-битвы среди команд юношей и девушек выберут «Мисс Ideal» и «Mистера Ideal». Участникам будет предложено показать себя в разных конкурсах и испытаниях. При выборе победителя жюри будет учитывать эрудицию, артистизм, работу со зрителями, оформление номера, костюмы, пластику, индивидуальность, умение себя преподнести, культуру речи.

Участниками хайп-шоу «Битва за Титул» могут стать проживающие в Кинешме юноши и девушки в возрасте от 16 до 25 лет (за исключением учащихся общеобразовательных школ). Количество участников команды - от 5 до 7 человек.

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