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Новости

16.11.2017 10:02

В Иванове автомобилистка сбила велосипедиста

В травматическом шоке мужчину доставили в больницу - ВИДЕО столкновения


ДТП случилось сегодня около 07.15 на улице Полка Нормандия-Неман в областном центре. 38-летняя автомобилистка на «Киа Рио», завершая проезд регулируемого перекрестка, сбила пересекавшего проезжую часть дороги велосипедиста. 31-летнего мужчину с переломом бедра, в травматическом шоке доставили в больницу. У него взята кровь на исследование (был без признаков опьянения).

В отношении водителя составлен административный материал по ст.12.12 ч.1 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора). На велосипедиста также составлен протокол – по ст.12.29 ч.1 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области



ключевые слова: ДТП автомобиль велосипед
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Комментарии (16)

	


	

	

		
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									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 10:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							ст.12.12 ч.1 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора) - натянута. Т.к. доказательством является видео наказанного. Могла бы и не давать
    
А пешеходный переход является регулируемым только для пешеходов и он ну никак не относится к предыдущему перекрестку.
    
Далее. Справа мы видим знак ПП на одной стойке со светофорным объектом. Это о чем говорит? О том, что данный СО - пешеходный. Ну и перекресток - нерегулируемый. Водитель проехала ПП на желтый, что допускается. Проехала перекресток и уже на ПП, нерегулиуемом для водителя и регулируемого для пешехода произвела столкновение с ТС под названием велосипед.
    
Вывод: автора такого СОДД растрелять, труп расчленить и сжечь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илья Пигалкин								
							
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  • 16.11.2017 11:01
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    • 
										+1
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							одна (бодро так) летела на желтый (имхо на перекресток вышла  уже на красный)
    
второй не спешился на зебре
    
ну а вместе  все молодцы
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Смит Коди								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Так же никто не отменял обязанности велосипедиста включать освещение на велосипеде. Это у нас всё-таки транспортное средство.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Смит Коди								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:50
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    • 
										-1
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							Не понимаю, кто тебя заминусил. Лови плюс.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Спешиваться надо и ножками,ножками по переходу топать.Глядишь уцелел бы.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									7777777777								
							
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  • 16.11.2017 11:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							велохруст мудак								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									QA_ivanovo								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 12:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Вообще-то, ДТП случилось вчера. Зачем писать заведомо ложные данные?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вадим								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 12:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Умников,жёлтый сигнал светофора  является Запрещающим, Но с оговоркой, если водитель не сможет остановить транспортное средство у стоп линии не прибегая к экстренному торможению он обязан проехать перекресток даже на жёлтый, проскочил считай повезло. Велосипедист неправ только в том что не спешился.Лучше бы это видео гаишникам не показывать было 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вадим, а я что написал? "Допускается".
    
Но вопрос не в этом, а в том, является ли перекресток регулируемым (и что об этом говорит) и является ли дальний ПП регулируемым.
    
А насчет показа - об этом всегда говорю. Ничего не говорите и ничего не показывайте, пока не успокоитесь и не приведете мысли в порядок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Nikola								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Велосипедист ехал на свой зеленый свет, кура обязана была его пропустить. Но он должен был переходить только пешком, а не переезжать, поэтому - оба виноваты. Сколько уже было случаев, если встречный поток стоит - не надо топить в пол, пешеходы иногда любят переходить и между машин. К тому же в темноте. К тому же при такой погоде.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЗеленыйШрек1								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							тут велосипедист виноват больше чем курица. Как ни крути								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Смит Коди								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой зелёный свет? Ты не умеешь отличать регулируемый перекрёсток от нерегулируемого пешеходного перехода?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я знаю								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Умников, живу рядом с этим перекрёстком. Перекрёсток регулируемый уже "тысячу" лет. На видео чётко видно, что велосипедист ехал на зелёный (надо было пешком). Для авто загорелся жёлтый, когда она даже ещё не доехала до светофора, а при выезде непосредственно на перекрёсток уже горел красный. Это перекрёсток улиц Люлина и Н.Неман.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Смит Коди								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Если это правда, то организаторы дорожного движения те ещё шутники. Ну хорошо, пусть регулируемый.
    

    
ПДД обязывают водителя закончить движение в намеченном направленнии, даже если загорелся запрещающий сигнал светофора. Дублирующего светофора у перехода нет. Велосипедист нарушает правила расположения транспортного средства на проезжей части.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							два дебiла- это сила. Поделом и велосипедристу и этой курице								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 18.11.2017 11:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это точно! - Нашли друг друга, может поженятся ;)
    
Там так темно, или рег ночью снимал? ;) - освещения не хватает на переходе, светодиодиков не видно с обоих сторон, бабло на школу запилили в карман?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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