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16.11.2017 10:02
В Иванове автомобилистка сбила велосипедиста
В травматическом шоке мужчину доставили в больницу - ВИДЕО столкновения
ДТП случилось сегодня около 07.15 на улице Полка Нормандия-Неман в областном центре. 38-летняя автомобилистка на «Киа Рио», завершая проезд регулируемого перекрестка, сбила пересекавшего проезжую часть дороги велосипедиста. 31-летнего мужчину с переломом бедра, в травматическом шоке доставили в больницу. У него взята кровь на исследование (был без признаков опьянения).
В отношении водителя составлен административный материал по ст.12.12 ч.1 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора). На велосипедиста также составлен протокол – по ст.12.29 ч.1 КоАП РФ.
Видео: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области
ключевые слова: ДТП автомобиль велосипед
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Комментарии (16)
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А пешеходный переход является регулируемым только для пешеходов и он ну никак не относится к предыдущему перекрестку.
Далее. Справа мы видим знак ПП на одной стойке со светофорным объектом. Это о чем говорит? О том, что данный СО - пешеходный. Ну и перекресток - нерегулируемый. Водитель проехала ПП на желтый, что допускается. Проехала перекресток и уже на ПП, нерегулиуемом для водителя и регулируемого для пешехода произвела столкновение с ТС под названием велосипед.
Вывод: автора такого СОДД растрелять, труп расчленить и сжечь.
второй не спешился на зебре
ну а вместе все молодцы
Но вопрос не в этом, а в том, является ли перекресток регулируемым (и что об этом говорит) и является ли дальний ПП регулируемым.
А насчет показа - об этом всегда говорю. Ничего не говорите и ничего не показывайте, пока не успокоитесь и не приведете мысли в порядок.
ПДД обязывают водителя закончить движение в намеченном направленнии, даже если загорелся запрещающий сигнал светофора. Дублирующего светофора у перехода нет. Велосипедист нарушает правила расположения транспортного средства на проезжей части.
Там так темно, или рег ночью снимал? ;) - освещения не хватает на переходе, светодиодиков не видно с обоих сторон, бабло на школу запилили в карман?