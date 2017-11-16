В Иванове автомобилистка сбила велосипедиста

В травматическом шоке мужчину доставили в больницу - ВИДЕО столкновения





ДТП случилось сегодня около 07.15 на улице Полка Нормандия-Неман в областном центре. 38-летняя автомобилистка на «Киа Рио», завершая проезд регулируемого перекрестка, сбила пересекавшего проезжую часть дороги велосипедиста. 31-летнего мужчину с переломом бедра, в травматическом шоке доставили в больницу. У него взята кровь на исследование (был без признаков опьянения).

В отношении водителя составлен административный материал по ст.12.12 ч.1 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора). На велосипедиста также составлен протокол – по ст.12.29 ч.1 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области

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