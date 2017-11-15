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15.11.2017 10:54В Ивановской области "налог на модернизацию" вводить не будут
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Новости
15.11.2017 19:04
Губернатор Станислав Воскресенский поручил подготовить законопроект о льготах для инвесторов
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Как мы сообщали ранее, в 2018 году в России будет введен налог на движимое имущество, который бизнес называет «налогом на модернизацию». (Сейчас предприятия этот налог не платят по имуществу, поставленному на баланс после 2013 г.) . Теперь компаниям придется платить налог в размере до 1,1%, следует из законопроекта ко второму чтению.
Однако в Ивановской области льгота по этому налогу будет сохранена. Об этом сегодня на заседании Правительства области заявил врио губернатора региона Станислав Воскресенский:
- Руководители предприятий задавали мне вопрос о налоге на движимое имущество. На федеральном уровне сейчас на эту тему принято такое решение, что налог этот в следующем году все-таки будет, но регионам дано право ввести льготу.
В Ивановской области в следующем году мы планируем ввести такую льготу для наших предприятий. Считаю, что мы должны ответственно себя вести перед инвесторами. Многие наши ивановские предприятия в сфере машиностроения, текстильной промышленности, сельхозпредприятия и другие заложили определенные инвестиционные программы. Мы должны вести себя порядочно и ответственно. Поэтому льготу на движимое имущество мы сохраним.
Надо будет оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его в областную думу.
Однако в Ивановской области льгота по этому налогу будет сохранена. Об этом сегодня на заседании Правительства области заявил врио губернатора региона Станислав Воскресенский:
- Руководители предприятий задавали мне вопрос о налоге на движимое имущество. На федеральном уровне сейчас на эту тему принято такое решение, что налог этот в следующем году все-таки будет, но регионам дано право ввести льготу.
В Ивановской области в следующем году мы планируем ввести такую льготу для наших предприятий. Считаю, что мы должны ответственно себя вести перед инвесторами. Многие наши ивановские предприятия в сфере машиностроения, текстильной промышленности, сельхозпредприятия и другие заложили определенные инвестиционные программы. Мы должны вести себя порядочно и ответственно. Поэтому льготу на движимое имущество мы сохраним.
Надо будет оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его в областную думу.
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Комментарии (10)
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А то что было раньше? Давали какие то льготы инвесторам, они тупо их юзали, а потом банкротились. И бюджет, как обычно - в убытках, а инвесторы - в шоколаде.
То ли дело будет сейчас: Дадут льготы, инвесторы их поюзают, а потом уже обанкротятся. И инвесторы в шоколаде и бюджет - в заднице.
Хорошо...