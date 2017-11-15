Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

15.11.2017 19:04

Губернатор Станислав Воскресенский поручил подготовить законопроект о льготах для инвесторов

ВИДЕО

Как мы сообщали ранее, в 2018 году в России будет введен налог на движимое имущество, который бизнес называет «налогом на модернизацию». (Сейчас предприятия этот налог не платят по имуществу, поставленному на баланс после 2013 г.) . Теперь компаниям придется платить налог в размере до 1,1%, следует из законопроекта ко второму чтению. 

Однако в Ивановской области льгота по этому налогу будет сохранена. Об этом сегодня на заседании Правительства области заявил врио губернатора региона Станислав Воскресенский:

- Руководители предприятий задавали мне вопрос о налоге на движимое имущество. На федеральном уровне сейчас на эту тему принято такое  решение, что налог этот в следующем году все-таки будет, но регионам дано право ввести льготу. 
В  Ивановской области в следующем году мы планируем ввести такую льготу для наших предприятий. Считаю, что мы должны ответственно себя вести перед инвесторами. Многие наши ивановские  предприятия в сфере машиностроения, текстильной промышленности, сельхозпредприятия и другие заложили определенные инвестиционные программы. Мы должны вести себя порядочно и ответственно. Поэтому льготу на движимое имущество мы сохраним
Надо будет оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его в областную думу. 



  • оцените новость:
  • (5)
  • 2362
  • 10







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (10)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							5+								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну что, молодец, Именно с этого и надо начинать.
    
А то что было раньше? Давали какие то льготы инвесторам, они тупо их юзали, а потом банкротились. И бюджет, как обычно - в убытках, а инвесторы - в шоколаде.
    
То ли дело будет сейчас: Дадут льготы, инвесторы их поюзают, а потом уже обанкротятся. И инвесторы в шоколаде и бюджет - в заднице.
    
Хорошо...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дадут льготы и все деньги к нам потекут в Ивановскую область, а тут ведь надо смекалку иметь, чтобы тебе перепало))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Еще бы НДС уменьшить и УСН, тогда был бы наш Ивановский офшор)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так вроде бы было однажды такое при Мееееене, когда ожиревшие масквичи кинулись  в Ивановскую область и начали  все скупать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							второе пришествие?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ждём москвичей. С хлебом и с солью встретим!) Могут всё Иваново скупить и потом в аренду другим москвичам сдать. Нас такой вариант тоже устраивает)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							неее, ну ладно залетные моей малой родиной торгуют, ты то куда?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё это тупо и бездарно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Конечно не остро и не в дар)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •