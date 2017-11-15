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15.11.2017 18:33
В Иванове водитель легковушки сбил девушку и скрылся с места ДТП
С сочетанной травмой пострадавшую госпитализировали в ОКБ
Вчера около 9 часов вечера на улице Палехской областного центра неустановленный автомобиль сбил 23-летнюю девушку. Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в областную клиническую больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.
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Комментарии (16)
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только ведь пешеходы по сторонам не смотрят . . . а ещё и в наушниках . . . или сетях . .
а вечером их ещё и не видно . . .
Где хоть одна фраза о переходе дороги по переходу????