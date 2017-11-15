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Новости

15.11.2017 18:33

В Иванове водитель легковушки сбил девушку и скрылся с места ДТП

С сочетанной травмой пострадавшую госпитализировали в ОКБ


Вчера около 9 часов вечера на улице Палехской областного центра неустановленный автомобиль сбил 23-летнюю девушку. Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в областную клиническую больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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Комментарии (16)

	


	

	

		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 18:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							При каких условиях он её сбил,где она шла,переходила,где подробности?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скорейшего выздоровления девушке								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндарбиeв								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тупая щель снималась, да недоснималась...))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							жаль вас								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Золото								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Яндарбиев, чем тебя обидел так женский пол?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									prigorel								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У Яндарбиева видимо большие проблемы с девушками. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндарбиeв								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ха-ха, как раз наоборот.. чего эта шалава не по тротуару шла? а? ответь мудрец..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							пешеходный переход там у бывшей Диеты есть. . . 
    
только ведь пешеходы по сторонам не смотрят . . . а ещё и в наушниках . . . или сетях . . 
    
а вечером их ещё и не видно . . . 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									hsif								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 07:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							запретить ходить по улицам после 18:00 ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kristina Off-Top								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 08:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Шла девушка по зебре. И очень даже хорошая девочка!! И родители,а за ваши слова можно и ответить. "" 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Milka 555								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 09:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Девушка переходила по нерегулируемому переходу. Читайте новости внимательно! ВоДятел сбил человека и скрылся. Надеюсь его найдут. 
    
 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									РЕМАРКа								
							
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  • 16.11.2017 11:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это был Яндарбиев.Пытался снять.Не перенес отказа.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Морозова								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Усыпить Яндарбиева - очистить город от таких мразей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Витек37								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вчера около 9 часов вечера на улице Палехской областного центра неустановленный автомобиль сбил 23-летнюю девушку. Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в областную клиническую больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. 
    

    

    
Где хоть одна фраза о переходе дороги по переходу????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sasha z								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							посмотрите эту новость на других информационных сайтах. Там информации побольше. В т.ч. и по задержанию водителя, сбившего девушку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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