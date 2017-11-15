В Иванове водитель легковушки сбил девушку и скрылся с места ДТП

С сочетанной травмой пострадавшую госпитализировали в ОКБ





Вчера около 9 часов вечера на улице Палехской областного центра неустановленный автомобиль сбил 23-летнюю девушку. Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в областную клиническую больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

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