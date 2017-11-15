В Иванове бродячих собак будут отвозить в МУП «САЖХ»

Муниципальная база для передержки животных откроется уже в ближайшие пару недель





На отлов и содержание бездомных животных будут выделять больше средств. Об этом глава Иванова Владимир Шарыпов заявил во время сегодняшней пресс-конференции по итогам года руководства областным центром.

Серьезно пересмотреть вопрос системной работы с безнадзорными животными заставила трагедия, которая произошла в местечке Балино областного центра чуть меньше двух недель назад. Девятилетнего мальчика до полусмерти покусала стая бездомных псов.

Владимир Шарыпов подчеркнул, что город в первую очередь для людей, а не для собак. Но это не значит, что нужно действовать вне нормативно-правовых рамок. Мэр считает, что необходимо создать отдельную службу по отлову животных с широким функционалом: от передержки животных до их утилизации. В ближайшие пару недель в Иванове откроется новая, уже муниципальная база для временного содержания пойманных безнадзорных четвероногих.

«Прежняя станция передержки животных в Иванове разгромлена. У нас после этого была проблема: подрядчики не выходили на конкурс. Мы сейчас на базе МУП «САЖХ» уже создали помещение, которое подходит под центр передержки. У нас там высокие заборы, охрана, вневедомственная полиция. И я думаю, если те люди, которые приехали того дедушку-сторожа бить, которые так называемые зоозащитники на «Лэнд Роверах», пусть они попробуют приехать к нам в администрацию. Пусть попробуют что-то разгромить», - сказал Владимир Шарыпов.

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