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Новости

15.11.2017 18:16

В Иванове бродячих собак будут отвозить в МУП «САЖХ»

Муниципальная база для передержки животных откроется уже в ближайшие пару недель


На отлов и содержание бездомных животных будут выделять больше средств. Об этом глава Иванова Владимир Шарыпов заявил во время сегодняшней пресс-конференции по итогам года руководства областным центром.

Серьезно пересмотреть вопрос системной работы с безнадзорными животными заставила трагедия, которая произошла в местечке Балино областного центра чуть меньше двух недель назад. Девятилетнего мальчика до полусмерти покусала стая бездомных псов.

Владимир Шарыпов подчеркнул, что город в первую очередь для людей, а не для собак. Но это не значит, что нужно действовать вне нормативно-правовых рамок. Мэр считает, что необходимо создать отдельную службу по отлову животных с широким функционалом: от передержки животных до их утилизации. В ближайшие пару недель в Иванове откроется новая, уже муниципальная база для временного содержания пойманных безнадзорных четвероногих.

«Прежняя станция передержки животных в Иванове разгромлена. У нас после этого была проблема: подрядчики не выходили на конкурс. Мы сейчас на базе МУП «САЖХ» уже создали помещение, которое подходит под центр передержки. У нас там высокие заборы, охрана, вневедомственная полиция. И я думаю, если те люди, которые приехали того дедушку-сторожа бить, которые так называемые зоозащитники на «Лэнд Роверах», пусть они попробуют приехать к нам в администрацию. Пусть попробуют что-то разгромить», - сказал Владимир Шарыпов.



ключевые слова: животные бродячие собаки передержка станция МУП
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Комментарии (157)

	


	

	

		
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  • 
								
									Незнайка в Иванове								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 19:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скорость и суетливость с которой создана эта "станция"  даёт основание думать, что будет просто живодёрня. "Утилизация". А ключевые слова: "...будут выделять больше средств."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Незнайка в Иванове 
    
Не будет, а похоже, что уже есть.
    
Неделю назад туда уже завезли собак, но собак этих ни кому, в том числе и ищущих их хозяевам, игнориуя закон, не показывают. Сколько собак завезли ни кто рассказать не хочет. Есть подозрения, что сегодня ночью, дабы замести следы, этих собак будут утилизировать.
    
Работники администрации объективной информации не дают и похоже, что врут. Одни говорят, что собаки в МУПе, другие, что они на даче у кокого-то Максима, который ведёт отлов частным образом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вариант								
							
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  • 15.11.2017 20:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Икс 5 у тебя вроде в наличии, старенький?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Г_рамотный								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сорока на хвосте принесла, тут услышал, там не понял								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не устали за Шарыпова лизать?
    
Хоть бы ник сменили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Лысый кролик								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Откуда информашка?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							От людей работающих в 12-ти этажке. Фамилии назвать, к сожалению, не могу.
    
Сегодня женщина у которой пропала собака весь день просила показать ей собак, но директор МУПа Сахаров отказался сделать это. Как Вы думаете, почему? Полагаю, что потому, что есть что скрывать.
    
А насчёт того, что якобы люди, приехали того дедушку-сторожа бить - это, убеждён в этом, фантазии Шарыпова, который поставил начальником отдела по благоустройству своего друга Воронова.
    
Согласен с Незнайкой, что "должна быть абсолютная прозрачность этой деятельности", но полагаю, что вот этой-то прозрачности и боятся шарыповцы. Как откатывать и пилить если всё будет прозрачно? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Они в свое время хорошо по пилили деньги с федеральной или областной программы по здрав охранению в карман по 3 ляма каждый положил 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 10:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А те хозяева ищущие собак сумели внятно объяснить, почему их любимцы оказались на улице без хозяев, без поводка и намордника? Заплатили за это штраф? Заплатили за изъятие собаки с улицы и содержание в отстойнике? Наверное им легче плюнуть и уйти. Ведь не автомобиль же со спецстоянки забираешь! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отличная новость.
    
Нужно еще деаномизировать чудаков с дендроверов.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							*лендроверов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									bel								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 07:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всех собак надо истребить на х чтоб остались только котики								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дикие своры собак угрожают жизни человека								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да по фигу уже сколько средств выделять будут, лишь бы ходить с детьми можно было спокойно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И это правильно.  Молодцы!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сначала они утилизировали трамвай, потом они утилизировали фабрики, заводы, утилизируют деревья, зеленые насаждения, зеленые газоны, утилизируют, кстати, и население: через разрушение системы здравоохранения, повышение цен ЖКХ, теперь взялись утилизировать животных. Во всем нормальном мире собака - друг человека, в Иваново же друг человека - утилизатор собак, попросту говоря живодер. А господин Шарыпов не хочет помочь приюту для бездомных животных?  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Лысый кролик								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не понял, причем тут фабрики, деревья и здоровье. но про собак - правильно. ибо нефиг стаи плодить, которые набрасываются на людей. и не фиг тут розовые сопли разводить про бедных песиков. посмотрю как увещевать свору будешь которая на тебя изподтишка налетит. и не надо тут," меня не тронут, я же с добром, тут весь такой класный, собаки меня поймут" Поймут, что ты никто, когда в шею вцепятся. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Городской
    

    
Есть такое заболевание,которое называется Кинофобия.
    
Вот что об этом заболевании говорят специалисты.
    
Кинофобия – это психическое расстройство, обусловленное иррациональным страхом перед собаками. Боязнь собак в психиатрии подразделяется еще на несколько подвидов: адактофобию (боязнь укусов), рабиефобию (страха перед заражением бешенством). Очень часто подобное фобическое расстройство проявляется на фоне иной психической патологии, например шизофрении, депрессии, хронического стресса и различных невротических состояниях.
    
Психиатры различают истинную кинофобию и псевдофобию.
    
Псевдофобия обычно характерна для так называемых латентных садистов, которые, по сути, просто имитируют кинофобию, чтобы объяснить свои живодерские наклонности.
    
Так как кинофобия, как и любая другая фобия является патологией, для ее устранения требуется специальное лечение. При легких формах недуга терапия возможна и в домашних условиях, однако консультация специалиста все же необходима.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что в учебнике сказано про привычку шизиков ставить диагнозы другим? :) Есть установленный порядок установки диагнозов, прописан в законодательстве, извольте выполнять, раз есть основания. :) За оставление больного в опасности, без полагающейся медицинской помощи, наступает ответственность по ст.125 УК РФ. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндарбиeв								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты писал уже об этом; что если это повторяется из раза в раз? IP напечатай свой, а то кустов с поляковым под ответственность пойдут из-за тебя, а раз самый смелый, то и почтовый адрес.. и не вздумай чужой.. лишняя админ-статья.. шиза проклятая..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 06:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты чего тут изобразить-то пытаешься? :) IP-шник у меня статический, договор на меня, квартира тоже. :) На сайте он фиксируется, как и положено. :) И ничего, кроме требований действующего законодательства я здесь не пишу. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							интересно, как по вашему, у того мальчика, которого растерзали -у него кинофобия или нет? Александр, иррациональный страх - это страх необоснованный, ничем не обусловленный, страх перед опасностью, реально не существующей и не могущей фактически причинить вред человеку. Можно ли боязнь бродячих собак считать иррациональным страхом? Конечно нет, этот страх - страх рациональный, он основан на тысячах лет опыта взаимодействия человека с дикой природой, собака - это хищник, имеющий орудия для нападения (клыки и когти), человек наблюдал нападения хищников на людей, видел их последствия, знал, что все это реально и может коснуться абсолютно каждого. И приручая собак, человек тоже все это прекрасно понимал, поэтому даже домашнюю собаку нужно воспитывать, иначе она превратится в опасную неуправляемую тварь, которую остается только убить. И в наше время - огромное количество случаев нападения собак на людей, тяжелейшие последствия, вплоть до летальных исходов, и это - иррациональный страх? да это совершенно нормальное отношение к реальной опасности, прямое следствие работы инстинкта выживания. Воспринимать опасность как опасность  - базовое правило для выживания. Бродячая собака в городе-опасна, стая - еще опаснее, безоружный человек перед ними беззащитен полностью. Так что вариантов всего два - либо вооружать всех поголовно, включая детей, травматикой или огнестрелом (вобразите себе последствия), либо убирать с улиц всех бродячих и беспризорных собак поголовно. Думаю, вы догадаетесь, какой из этих вариантов будет претворен в жизнь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pussik								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не сторонница жестких мер, но все-таки город для людей. жалею бездомышей. свою с улицы щенком забрала. И Шрек мне уже жизнь спас, когда меня защищая, набросился на другую крупную бродячую собаку. дрались так, это же невозможно смотреть. А пес теперь хромает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 20:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всех зоозащитников надо ставить на карандаш, это потенциальные, а некоторые уже, преступники. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 10:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Всех зоозащитников надо ставить на карандаш, это потенциальные, а некоторые уже, преступники". Вариант, в чем преступление зоозащитников? Что они добрые и неравнодушные люди спасающие и подкармливающие бездомышей? Доброта  у нас в Иванове, по - Вашему, преступление? Преступление-это призыв к убийству и размещение здесь инструкции по отравлению животных и которую Барс не убирал! Вас нужно полиции брать на карандаш, от вашей бурной деятельности по убийству, которую вы смакуете, и призываете массово применять страдают домашние животные, птицы, а также могут пострадать дети. Настораживает ваш нездоровый энтузиазм и заинтересованность в убийствах. Видимо, природа вас чем-то обидела.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 10:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да, Светлана, преступление зоозащитников в том, что они, в том числе, подкармливают бродячих собак, тем самым: 1) помогают им выживать и размножаться 2) способствуют их нападениям на других людей, от которых они защищают "свою" территорию. Трагедия с мальчиком - полностью на совести зоозащитников								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Незнайка в Иванове								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вопрос очень резонансный и поэтому должна быть абсолютная прозрачность этой деятельности. В том числе финансовой. Огласите бюджет, дебет - кредит. Сегодня, завтра и впредь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пишите запрос в администрацию, и помните, анонимные запросы не рассматриваются.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто   ник								
							
    • 
							
  • вчера, 17:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чиновничек.
    
Рабочий день в администрации закончился, а ты всё комменты строчишь.
    
Или ты на сделке, чем больше комментов, тем больше платят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Неясыть								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я лично за - сворам одичавших собак в городе не место!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 01:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Неясыть
    
Полностью согласен с вами, что "сворам одичавших собак в городе не место".
    
Спор не об этом. Спор о методах решения вопроса, в том числе о том, что на стерилизацию и утилизацию попадают не одичавшие собаки, которых не поймать, а дворовые и домашние собаки, которых режут, а потом выкидывают на улицу.
    
И ещё. Этим вопросом должны заниматься специалисты, а не случайные люди типа рязанкиных цель у которых одна. Освоить бюджетные деньги и получить как можно больше маржи.
    
Пример. За отлов собаки кинологу надо заплатить 1,5 - 2 т. руб. Но можно купить украденную у хозяев собаку за 500 рублей.
    
А каков итог? к бродячим собакам добавились собаки украденные у хозяев., а одичавшие собаки остались там где были.
    
И последнее, отлов и стерилизация собак собранных со всей области в этом году были в Новоталицах, а трегения произошла почти рядом, - в Балино. Выводы напрашиваются сами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Другой вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На карандаш надо ставить садистов-живодёров. Жестокое обращение с животными является уголовным преступлением. Вспомните недавние резонансные уголовные дела о живодерах. А также надо утилизировать некоторых водителей, чтобы не давили пешеходов на переходах.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Утилизируйте, кто же вам запрещает?
    
Я же правильно пишу:
    
Всех зоозащитников надо ставить на карандаш, это потенциальные, а некоторые уже, преступники. 
    
Комментарий от Другого варианта это лишь подтверждает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Другой вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вообще можно "утилизировать" всех кого боимся или просто опасаемся. Начать с собак, потом людей (за последние сто лет накоплен немалый опыт). Ну, а потом перейти к отдельным государствам. Среди них тоже есть опасные.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я же пишу, зоозащитники=зоошизики, начинайте, какие проблемы?))))
    
Только про карандаш не забывайте ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 10:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							т.е. крыс, мышей. клопов и тараканов, если таковые в вашем доме заведутся, тоже жалеть будете? а, что, в принципе, противно, но неопасно, максимум укусят или заразят чем нибудь. но ради идей гуманизма, понятное дело. это все мелочи. Кстати, вы наверное, и руки с мылом не моете - микробов тоже жалко. А вообще, если в у вас в одном логическом ряду находится очищение города от опасных хищных животных, убийство ни в чем не повинных людей и уничтожение отдельных государств - то у вас в голове просто винегрет какой то, хуже чем опилки у винни-пуха								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 10:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это вы путаете "паразитов" и "домашних животных"! Предмет "природоведение" не проходили?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							дикие и бродячие собаки - это для вас домашние животные? тогда и держите их у себя дома. Тыкать мне уровнем моего образования бессмысленно. для начала сами докажите, что получили образование хотя бы на уровне ПТУ. Вообще из вашей методики рассуждать и делать выводы следует. что вы и 9 классов с трудом осилили
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 12:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Глеб Викторович! Тыкать мне уровнем вашего "высочайшего" образования не нужно. Опускаться до доказательств своего уровня образования не вижу необходимости. Вам в голову не приходило, что ваши выпады обидели и оскорбили людей, которые "получили образование хотя бы на уровне ПТУ или 9 классов", потому что пошли РАБОТАТЬ! И таких в нашем городе немало! Так что ваш выпад по меньшей мере глуп и нетактичен! Ах да, о чем это я! Ведь полученное вами образование автоматически не делает ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕКОМ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Выпады про образование начали как раз вы, что то там пролепетав про уроки природоведения, которые вы видимо прогуливали.  Человеком делает человеком не образование, тут вы правы,  а отношение к людям. А людей именно вы предлагаете приносить в жертву всяким хотелкам любителям шакалов, вроде вас. Так кто из нас человек- тот, кто выступает в защиту людей, или тот, кто за то, чтобы их калечили и убивали ваши любимцы?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мэр своим решением объявил войну всем зоозащитникам и животным Иваново и Ивановской области. Предлагаю создать петицию президенту за отставку живодера мэра и живодера дипутата.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мэр адекватен как никогда! Мужской поступок - защита жителей города, которые не могут постоять за себя перед сворой собак!
    
Евгений, ты почему собак не забрал к себе?
    
Ты представляешь угроз гражданам города Иваново и области, ты осознаешь это? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зашита от кого? От домашних собак? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							домашняя собака не может оказаться на улице без хозяина, намордника и поводка. Все остальные бездомные, безхозные, да как желаете, но они угроза. Все. Точка.    								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Они ведь создадут не отлов приют а отлов утилизатор на наши с вами налоги где будут жестоко убивать домашних собак, а не дикие стаи которые проблематично поймать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							домашняя собака не может оказаться на улице без хозяина, намордника и поводка. Все остальные бездомные, безхозные, да как желаете, но они угроза. Все. Точка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 01:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Евгений Баранов 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Неясыть								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							объявил и правильно сделал - город для людей! я не хочу чтобы моего ребенка покусала уличная свора. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Дикие своры собак угрожают жизни человека								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Об сливу упал? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Другой вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я за безопасность в городе (и вне города), но против бездумного размахивания дубиной.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты за ликвидацию человека,гражданина РФ, без суда. Ты сам это написал выше.Ты преступник, как минимум потенциальный, а возможно и реальный, надо бы проверить тебя.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто   ник								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А где написано, что Другой вариант за ликвидацию человека,гражданина РФ, без суда? Я не нашёл
    
Чо-то ты разошёлся и растыкался сегодня.
    
Перебрал штоли? Так поди проспись.
    
Да, смотри карандаш не сломай.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Читать не умеешь?
    
Посмотри выше.
    
Другой вариант писал: А также надо утилизировать некоторых водителей								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вариант-вы злобны и примитивны! Это вы призываете к убийству! Наверно и детей к этому приобщаете? Другой вариант, а также зоозащитники не призывают ни к экстремизму, ни к терроризму, ни к дестабилизации обстановки в отдельно взятом замечательном и счастливом городе! Ах-ах, а так бы вам хотелось...Это вы разместили свою инструкцию для живодеров по отравлению собак (в том числе и домашних) и не только, которую Барс длительное время не убирал! И что такое ирония и сарказм в словах не знакомы? Ты только можешь злобно глотку драть?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Маркиз де Сад								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 21:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дикая страна, дикие нравы..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Другой вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вариант, включите мозги, если они у вас есть. Не можете понять скепсиса? И не надо размахивать карандашиком. Пораниться можете.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Карандашом пораниться?))
    
Пишите уж прямо, аллегории не ваш конек :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Умные слова.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Александр, бывший администратор барахолки, все верно?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Другой вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вариант, даже в простых словах пытаетесь найти аллегорию. Живите проще. Попадёте карандашом в глаз, поранитесь.Жизнь - штука простая. Человек её сам усложняет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лишь подтверждаете, что Всех зоозащитников надо ставить на карандаш, это потенциальные, а некоторые уже, преступники. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Неясыть								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тут кто-то когда давал совет - разобрать бездомных собак по домам. Правильно было сказано. но умника послали. ведь какже взять и привести с улицы собаку. некомильфо. 
    
А как предлагают реальные меры, пусть и жесткие - так вы живодеры и подлецы. Не было бы бездомных собак - не было бы и проблем. Приюты всех не смогут вместить. и никто на это денег не найдет. так что нечего нос воротить. Собак, представляющих угрозу обществу - убрать с улиц, а потребуется - утилизировать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									89621661309								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да конечно их бесконечно будут выкидывать.и кто-то должен их десятками подбирать. Нехуй выкидывать . Если избавится от людей которые выкидывают собак проблема решится а если убить собаку нет. Потому что не они себя выкидывают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мне искренне вас всех жаль столь злобные душонки до собак. Гореть вам в аду , вы будете обречены на самые ужасные муки ада.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да плевать на тебя дурачка, и твои проклятия. У вас зоошизиков было очень много времени что бы убрать собак с улиц, вы этого не сделали, вы сделали ХУЖЕ. Из-за вам чуть не умер мальчик! С собаками все ясно, их не будет, а вот с вами надо еще определится. Ну как минимум знать о вас все.вы вредны для жителей города.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							*вас								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто   ник								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 00:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой ты смелый, что под анонимным ником ярлыки раздавать. Адресок то свой почтовый оставь Евгению. Может быть он возьмёт да и изаедет к тебе с рассказом о себе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 10:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вы, просто ник, тоже видимо очень смелый, раз призываете своего оппонента оставить свой домашний адрес некоему Евгению, дабы тот приехал и разобрался с негодяем. Т.е. как в славные времена каменного века и феодализма - кто сильнее, тот и прав? Тогда, если я правильно понимаю вашу глубокую мысль, если грозный воин Евгений с той стороны встретит не менее отмороженного оппонента (благо в Иваново хватает с запасом бывших и действующих военных, боксеров, борцов, рукопашников и просто резких ребят с опытом и сноровкой)  и будет повержен, что весьма и весьма вероятно, означает ли это, что все зоозащитники признают свою глубокую неправоту и покаятся перед всеми пострадавшими от собачек? думаю, что нет. Тогда смысл забивать стрелки за гаражами? Кому и что это даст? В городе есть власть, и этой власти дан прямой сигнал от горожан - очистить город от бродячих собак, и власть, что радует, начинает действовать в этом направлении								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто   ник								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Глеб_Викторович
    
Вопрос-то вот в чём.
    
Мне непонятно почему некто скрываясь под ником обзывает других, которые старше него в несколько раз, зоошизиками и преступниками. Неужели потому, что думает, что спрятался и его не найдут. По вашему это как, нормально? По моему нет. В определённом месте за базар потребуют ответа, а тут значит можно хамить без разбора?
    
Вы кстати в этом вопросе так же не безгрешны. Почему вы в свои полные 26 лет себя называете Глеб Викторович, а не знакомый людей, которые сташе Вас, зоофашистами?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кстати, тебе жаль или шлешь проклятия?
    
Шизофрения в чистом виде.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 00:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Евгений.
    

    
"Бросивший однажды – будет брошен.
    
Пусть не сразу, пусть гораздо позже.
    
Но поступок будет возвращен.
    
Не простивший будет не прощен.
    
Обманувший будет сам обманут,
    
Никуда деяния не канут.
    
Бумерангом будущее бьет – все твое тебе же отдает".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 00:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И ещё.
    
"И кто, скажите, зверь на самом деле? 
    
И почему противен этот век? 
    
А просто человечнее нас звери, 
    
И зверя нет страшней, чем человек!" 
    

    
Елена Бедретдинова								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Alexandr! Собачки на Ваших фото очень симпатичны! И, наверняка, понравятся (почти) всем. Но только когда они дома на диване или в будке во дворе. Не выпускайте их на улицу! Там для них опасность отлова и эвакуации. Любите их дома. Выгуливайте на поводке. У Вас не будет претензий и проблем. И будет вам всем благо!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Неясыть								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уважаемые администраторы БАРС, призываю Вас обратить внимание на комментарии Евгения Баранова, которые содержат неуважение к другим участникам. Призываю заблокировать столь психически-неустойчивого товарища								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 22:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что и требовалось доказать вы все обречены......								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 12:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не обращайте внимания на их злобу! Многим понятно, что вы добрый и здравомыслящий человек!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Задумайтесь								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прочитал я комменты и хочу спросить сторонников "утилизации", а что вы думаете по поводу соседней новости: "В Иванове водитель легковой машины сбил девушку и скрылся с места ДТП?"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а что тут думать - поймают и посадят. если собак не утилизировать, то что с ними делать - приюты бесконечно строить, чтобы их пожизненно там содержать? так их столько, что не хватит на эти приюты ни денег, ни работников. Не думаю, что когда Владимир Владимирович говорили про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, он имел ввиду чистку клеток и уборку дерьма за отловленными шакалами)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							""Вообще из вашей методики рассуждать и делать выводы следует", что и нянечки, медицинские сестры в домах ребенка и инвалидов, престарелых и других социальных объектах не нужны вместе с их подопечными! Ведь они не относятся к "25 миллионам высокотехнологичных рабочих мест", про которые говорил Владимир Владимирович! Вот вы и докатились до "нужных" и "ненужных людей", людей первого сорта и отбросы, ведь себя вы относите ,несомненно, к высшему сорту?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Светлана,  если вы сравниваете дом ребенка или дом престарелых с приютом для собак, это исключительно особенности вашего мышления, я ничего подобного не говорил, то есть вы просто лжете. Дома престарелых, детские дома должны быть обязательно и финансироваться из бюджета. Строительство и содержание приютов для пожизненного содержания собак - пусть скидываются любители вроде вас, там их кормите, купайте и целуйте под хвост. Я из своих налогов готов оплачивать отлов и усыпление, не более								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Зоозащита								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 23:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какие же деби..ы вы тут все, хоть раз бы вас бросить к этим друзьям человека, может и подружились бы. На Европу смотрите ха ха ха, там ни одной собаки безпризорной, приют может, ха ха ха, вспомните фильм Бетховен, загнивающий запад эти проблемы решил уже 20 лет назад и не приютом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Natalia123								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 01:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По адресу: Ул. Красноярская д.11 (строящийся дом) и ул. Новосибирская д.12 на улице бегает стая бесхозных собак. на меня набросились и покусали. Заявление есть во Фрунзенском РОВД от 21.10.2017. Меры по собакам не приняты!  Прилагаю фото (сделано в тот же день) этой стаи. она чрезвычайно опасна!!! Меры не приняты до сих пор!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Natalia123								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 01:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Еще фото								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 06:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На фото видно что собаки из ближайших дворов а на первом так вообще у двери лежат.. Т.е. вы призываете отлавливать и истреблять домашних собак? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 07:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Евгений. У меня сложилось такое впечатление, что Вы никогда не встречали на своем пути стаю  собак. Причем как минимум половина из них "домашние" (с ошейниками). Тем более в период "гона".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Мимокрокодил								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 08:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							То есть если они "из ближайших дворов" и "у двери лежат", им можно бегать стаей и кусать людей? Или если они домашние, то у них зубов нет? Не улавливаю вашей логики.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							я тоже не понимаю - бегает бродячая стая, без всякого присмотра, делает, что хочет - сношается, плодится, ворошит помойки, гадит. Ну какая разница, есть у них где то хозяин-алкаш, или нет? все равно он ни за что не отвечает и с него не спросишь. Без присмотра на улице - значит бродячая, со всеми вытекающими последствиями								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 10:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							на фото видна стая довольно крупных бродячих животных. их принадлежность к ближайшим дворам не подтверждается НИЧЕМ. есть у них хозяин или нет - в данном случае не имеет значения, потому что их никто не контролирует, и в случае необходимости не предотвратит их нападение на человека. Кстати, если они на самом деле из ближних дворов - нападут на прохожего почти наверняка, так как будут показывать, что это их территория. Поэтому есть у них хозяин или нет - неважно, с улиц их надо убирать, они опасны								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Natalia123								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дом этот не жилой, там стройка. в выходные никого внутри и поблизости нет. эти две собаки "с крыльца" меня и покусали. Потом, когда приехала полиция, они убежали к своей стае (на втором фото - стая). Если бы они были хозяйские, щас бы уже был суд над хозяевами. ОНИ ОЧЕНЬ ОПАСНЫ. предлагаю Вам, Евгений, съездить туда. и выйти из машины, пообщаться с собачками. потом напишете о результатах.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В выходные поеду туда и посмотрю								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Дикие своры собак угрожают жизни человека								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 18:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В деревнях эта проблема одним махом решается. Появилась стая - вышли пару-тройку мужиков - нет стаи. И проблем нет. И денег не надо, и служб никаких нет, не было, и не будет. Просто другого выхода нет у жителей, как самим себя же и защищать, и семьи свои, конечно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 07:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если не будет открытой работы этого отлова если зоозашитникам не дадут посмотреть условия содержания животных значит очередная живодерня во главе с рязанкеным								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							1. Вы применяете двойные стандарты. Значит зверюшек в лесу убивать можно, а собачек - нет?
    
2. Пересмотрите фильм "Особенности национальной охоты в зимний период" - там как раз показаны гаши "зоозащитники-экологи.
    
3. Содержание 1 собачки в приюте обойдется бюджету тыщ в 20 в год, а 10 собачек уже 200. Лично мне абсолютно не нравится что деньги будут брошены на ветер. Если у Вас есть данные суммы - могу Вам предоставить штук 5 молодых, похожих на породистых, особей бегающих у нашей помойки и около соседнего подъезда (бабульки подкармливают).
    
и ПыСы. Вы-б аватарочку-то сменили, а то как-то не красиво дабропорядочному гражданину имет крузак с доходом в 22 тыщи... В чиновники легко запишут. Только не говорите, что Вы предприниматель: ведь, как известно, их (предпринимателей) ужасно давят налоги, последние копейки забирают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 14:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Успокойтесь на развитие страны города области дай бог идет 1-3 % наших с вами налогов остальное распихивается по карманам чиновникам и депутатов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И поэтому надо оставить своры собак на улице?
    
Защищать их и подкармливать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы услышите нас наконец мы тоже за приюты - отловы но нормальные не живодерни во главе с мэром и депутатом областного правительства. Мы согласны что диких асоциальных собак стоит изолировать и безболезнено усыплять и кремировать но не то что творят в отлове(посмотрите хронику за прошлый год по отлову в новоталицах)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Собаке без намордника и поводка нечего делать на улице.
    
Согласны с этим или нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 07:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почитала Рахманькова в Курсиве, статья "Уж мы их душили-душили". Правильно он там назвал зоозащитников "слезливыми дамочками", т.к. ни один нормальный мужик не будет глотку драть за кастрацию кого бы то ни было. Только исключительно мужик-кастрат, ну или прикрывающий свои корыстные цели благими намерениями и страдальческими плакатиками. Мэр молодец, не пошёл на поводу у "слезливых дамочек")))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 10:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 
    
 99d , про кастрацию неумно! И"нормального мужика" нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 09:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							" И я думаю, если те люди, которые приехали того дедушку-сторожа бить, которые так называемые зоозащитники на «Лэнд Роверах», пусть они попробуют приехать к нам в администрацию. Пусть попробуют что-то разгромить», - сказал Владимир Шарыпов." Ха-ха, у нашей администрации сплошь одни жигуленки и горбатые запорожцы стоят! Разве дедушка-сторож был жестоко избит приехавшими искать своих пропавших питомцев женщинами? Вот если бы это было так, трубили бы на всех углах!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Светочка. Вы в поликлинике давно были? Зайдите как нибудь на досуге к врачу "просто спросить". Стая собак покажется вам милым зоопарком, по сравнению с теми "бедными женщинами, бабульками и старичками).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 12:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							adimiv old, то есть для вас люди сидящие в очереди ("бедные женщины, бабульки и старички") в поликлинику и работающие там - монстры ? 
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нет. Я про поведение разных людей в разных ситуациях. Вот например Евгений Баранов: он готов перестрелять всех чиновников и их родственников до седьмого колена, а так-же абсолютно всех знакомых чиновника, только за то, что они (чиновники) МОГУТ украсть, но вот за бродячую собачку он будет стоять грудью.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							я считаю, что Евгений Баранов за честное ведение дел, что он кровожадный монстр, простите, не согласна! Убить, убить здесь вопят совсем другие!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 14:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По Российскому главному законодательному акту (Конституции) любое дело или деяние является честным, пока это не опроверг суд.
    
Про убийства чиновников и их родственников, без суда и следствия это его слова, написанные им не более месяца назад.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ГДЕ ВЫ УВИДЕЛИ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ???!!!! Там написано коррумпированных а как вы знаете наш великий вождь и президент Путин Владимир Владимирович именно за курс по борьбе с коррупционерами. Или вы идете против нашего великого руководителя?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 14:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Посмотрите на Китай там чиновников к стенке ставят если что. Съездите посмотрите какие дороги , дома, больницы тд. в Китае. По мне так нужно перенимать опыт Китая. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Собак тоже есть начнете, как в Китае?
    
Можете уже сейчас начинать, будет положено начало того: как в Китае.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я Вам скажу больше. В Китае существует бизнес, когда малоимущая семья, выделяет одного родственника, для пластической операции для внешнего сходства с чиновником, которого расстреливают... ФАКТ! Так-же как и факт, что Китай первая в списке самых коррумпированых стран мира. И наблюдается только рост коррупции. И все это при коммунистическом (тоталитарном) строе.
    
Так что - это неэффективно.
    
И ещё.Вы хоть раз общались с чиновником?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как ни странно у меня другая статистика по Китаю								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы с Российским чиновником когда нибудь общались?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вызывает недоверие и беспокойство организация всего этого "благородного дела" спасения населения, нужна прозрачность, контроль за расходованием средств и выполнение так называемых "работ". И нет сомнения, что Варианты и подобные ему по своей "инструкции по убийству собак" уже со всем энтузиазмом приступили к травле. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 11:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Т.е. до случая с ребёнком живодерня работала нормально без контроля, а теперь нужен контроль? Хм. А за чей счет "контролирующие"? Ещё один орган коррупции? Общественники? Ха-ха-ха... Я Вас умоляю...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							какая коррупция ? Среди кого ? Зоозашитников? Мы бесплатно готовы контролировать приезжать фотографировать и если все как положено мы претензий никаких не будем иметь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Своры собак на улице контролируйте и претензий к вам не будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пусть сделают директором муницыпального отлова - буду. И так что и животным будет гуманный подход и к людям. А не как сейчас живодерня								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							При вас еще больше собак будет на улице, это факт.
    
И кто вам сказал что вы соответствуете требуемой вами же) должности?
    
У вас нет своей работы?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У меня есть образование по гос управлению у меня опыт многолетний как на рабочих так и на руководящих должностях есть опыт ведения бизнеса единственного что у меня нет так это желания набивать карманы за счет населения России, и есть совесть, понятие чести , мораль может из за наличие этих качеств я не подхожу?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вы не ответили на простой и очень важный вопрос.
    
Собаке без намордника и поводка нечего делать на улице.
    
Согласны с этим или нет? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С этим то я согласен.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зачем что-то контролировать, если не доверяете? Займитесь сами. Арендуйте пару гекаров, наймите ловцов, содержите в свое удовольствие собак. 
    
Думаю, что город даже деньжат подкинет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вариант								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот это верное предложение!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вообще то когда не доверяют и контролируют умнейший вы наш)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Единственное что он может подкинуть это проблем начиная от не целевого использования земли и заканчивая уголовным делом так как если будет параллельно су шествовать отлов приют намного лучше справляющийся со своими обязанностями причем открытый как для обычных людей так и сми, где будут нормальные условия содержания животных возникнет вопрос на более высоком уровне а на хэра тогда эти живодеры мэры и депутаты все это замутили и начнут копать и начнутся откупы и посадки в администрации и правительстве а этого они не допустят  любой ценой. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы два раза проигнорировали простой вопрос "Вы когда нибудь общались с чиновником?", неся какую-то ересь. Так чем Вы будете отличаться от нынешних "управленцев?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Общался и не раз обычные рабочие люди нормальные и адекватные а те к то во главе начальники отделов управлений и тд это пи..ц . они слышат лишь себя и им чхать на вас.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прекрасно!!!! Затылок зеленкой намазали, чтобы расстрельная пулька инфекцию не занесла?
    
По Вашей-же теории, предполагаю, что авто на аватарке приобретено с использованием коррупционных схем со знакомыми чиновниками, ибо среднестатистический ивановец (получает 22 тыр - 13%) не в состоянии не то чтобы купить, а просто содержать таковой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							500 т.р. это не подьемные деньги? Если работать на 3 работах и не лениться легко можно откладывать по 30-50т.р. в месяц да икру не будете есть но гречка и рис всегда будет и вуаля за 1-1,5 вы покупаете такую машину								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 21:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это Вы не мне объясняйте, а тем девятиклашкам, который воспитываются вашими-же лозунгами пжив-вжив-пжив. Это они придут за нажитым честным трудом, без разбора, это вы их воспитали в ненависти к власти, это вы им вдолбили чтоуничтожив всех "коррупционеров" придет благоденствие и работать не обязательно, достаточно отобрать все то что считаешь лишним у человека.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А если вы быдло сидя шее на шеи у родителей или жены и которому лиж бы на бутылку и покурить было считающее что предел зарплаты 22 т.р. мне вас искренне жаль								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Наталья Иванова								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 13:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Господа теоретики! Я хожу мимо стаи бездомных собак много лет. Именно бездомных я не боюсь, они никогда не проявляют агрессию необоснованно. Если не делать резких неоднозначных движений, не орать, бездомная собака не тронет, ей надо выжить, она осторожна и в бутылку не полезет. Защищать людей от собак не приходилось ни разу, собак от людей-часто. Особенно дети, иногда даже с родителями, останавливаются, начинают махать руками, топать ногами, тыкать палками, кидать камнями. Это у человека разум (предполагается как минимум), у собаки-только инстинкты самозащиты. Это нужно понимать и объяснять детям. Всегда вмешиваюсь, и даже не потому, что жалко собак в этот момент, но ведь бросится собака, ну уж тут понабегут только в путь, всех перестрелять-передушить. В итоге за мигрирующими стаями никто гоняться не будет, поубивают потеряшек и наиболее доверчивых и человеколюбивых особей, которые никому не мешают. Они просто хотят жить.Европой прикрываться не стоит, там ЛЮДИ это заслужили, о животных заботятся и не выкидывают, мы пока гуманизмом и разумом не вышли. Никого не хочу обидеть, но когда взрослую женщину спрашиваешь, чего она орет на собаку, а та в ответ "а чево это она на меня лает???!!!", вывод как то напрашивается сам собой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уважаемая практик! У меня был случай. Иду и вижу: стая 5 - 6 собак, может и домашних,  набросилась на котенка. Котенок в крови, еле отбивается. Не знаю, что я по-вашему должен был сделать. Ну вот, взял палку и разогнал собак. Это как, правильно? 
    
С тех пор, на той улице собаки бросаются за мной, лают, угрожают. Без всякого  в данный момент повода с моей стороны! Я собак не боюсь, но и неприятно. Вы очень хорошо рассуждаете и все знаете. Кого и как я должен учить и что объяснять детям? Могу сказать одно. Собак не должно быть на улицах. Домашняя? Не выпускайте! Дикая? Надо отлавливать.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							конкретно с вами этого не было								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 18:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему ж Вы, Светлана, так решили-то? Было и не раз. Конкретно со мной. Приходилось и от детей собак отгонять. На собак я не озлобился, понимаю, что не они виноваты, но их место знаю.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Инстинкт выживания (добыча пропитания), перекрывает инстинкт самозащиты у всех животных, в том числе и у человека. Сначала птичка, потом котенок, а затем слабый человеческий детеныш. При инстинкте самозащиты, собака убежит, а не нападет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Глеб_Викторович								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Госпожа теоретик, ни разу в жизни не видевшая нападения бродячих,собак! Вы если ничего не видели и ничего не знаете, то может тогда не стоит разводить здесь писанину о вещах,  о которых понятия не имеете? Не надо делать резких неоднозначных движений- а кто определяет, какие движения резкие и неоднозначные?  Бездомная собака осторожна и не нападет?  Много раз видел такие нападения и на меня нападали. Да, осторожные- поэтому нападают стаей и сзади, как правило. Что вы детям объясняете,  как надо тихо на полусогнутых ножках ходить по своему городу,  чтобы не побеспокоить собачек?  реакиция людей на бродячих собак и их поведение (рычание, демонстрация клыков, попытки подобраться ближе) вполне естественна- не нужно давать собаке подобраться, ибо на короткой дистанции шакалу проще атаковать, а человеку гораздо сложнее защититься. Именно поэтому в ход без раздумий идут и палки, и камни, и ножи, это нормально, это превентивная самозащита.кто совсем не умеет защищаться-кричит, особенно женщины, это тоже нормально.  А вот в городе для людей подстраиваться под собак - ненормально и противоестественно. Кому нравятся бродячие псы- живите в их теплой компании на любой свалке. Впрочем долго не протянете- разорвут. А в городе этой нечисти быть не должно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дикие своры собак угрожают жизни человека								
							
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  • 16.11.2017 19:00
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										-1
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							Наталья, вы клоунесса? Бред несете, от первой фразы до последней. В моей семье всю жизнь жили собаки, немецкие овчарки, и воспитывались они так, что при команде "гулять", тащили намордник и пов
    
водок, виляя хвостом. Собака - это тоже оружие, которым надо грамотно управлять. Только тогда это друг. Собака не должна нести опасность людям при встрече. А за это отвечает уже человек. Мы в ответ за тех, кого приручили.Все остальное - это бред.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fair								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 15:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Уважаемые зоозащитники, я никогда не боялась собак, но когда в 8 утра на улице Батурина (в центре города) на меня беременную ни с того ни с сего напали две собаки и сразу вцепились в руку и в ногу, так, что я до сих пор в синяках хожу, мне стало страшно. Или вы думаете я шла и орала громко, или руками махала сама с собой? Заявление в Октябрьском РОВД есть, и я так просто это не оставлю. Буду до последнего биться чтобы этих псов убрали с улиц города!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дикие своры собак угрожают жизни человека								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Поддерживаю на все 100%. У меня отец умер в 2008 году, остался дом, район Куконковых-Постышева. За девять лет была там один раз, живу в трех остановках. А знаете почему? Да потому, что стая бродячих псов напала и на меня, и на коляску с ребенком новорожденным, в 2010г. И куда только не писали, все без толку. Только муж туда и ходит. Это нормально? Почти 10 лет прошло, а ситуация не изменилась. Так что, все псинозащитнички, идите вы на йух. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 16:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							страна дураков! поспешность решения такого вопроса приведет к живодерству. Заранее желаю тем, кто к этому причастен испытать то, что испытают животные!!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чё свалить из страны дураков такому умному не получается?))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дикие своры собак угрожают жизни человека								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дебил, у тебя дети есть? Или ты реально не соображаешь, какую угрозу несут эти своры собак?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дикие своры собак угрожают жизни человека								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 17:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все верно, только утилизировать. Но! Делать это гуманно, так, чтобы животные не мучались.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дикие своры собак угрожают жизни человека								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 18:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да елки зеленые, по всем соцсетям срач пошел.. Да возьмите вы их и приютите, эти стаи, эти своры, уважаемые псинозащитнички, ну реально задолбали!!! Я хочу спокойно и безопасно ходить со своими детьми в своем же городе! В своем городе, где я родилась и выросла! В городе, где я родила своих детей, а мои старшие уже своих!!! Почему я должна бояться? Почему мои дети должны трястись от страха, видя как на тебя прет свора неуправляемых диких тварей???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 19:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А как вы раньше то жили? что то ничего не боялись ходили гуляли а тут вдруг вы прозрели???? Свора неуправляемых тварей - это вы про чиновников? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дикие своры собак угрожают жизни человека								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто сказал, что не боялись? Да вам, гражданин, в богородском самое место, после того, как вы выдали, что покусанный ребенок - фейк.  А еще все метите на место в администрации))) Упаси Бог, весь народ сожрете,   будут только стаи бродячих собак бегать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 20:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хреново жили. Обходили стаи за кварталы. Дети вызванивали отцов, что-бы домой попасть. Мужья за женами ходили вооруженные кто чем может. Молча. Но дело дошло до нападения на людей и Вы как собачник прекрасно знаете как опаны собаки, вкусившие человеческой крови.
    
И все-бы прошло как обычно: зачистили-бы район, выплатили компенсацию пострадавшему, наказали ответственных за отлов... НО! Тут вмешались зоозащитники, да-ж из самой первопрестольной силы подтянули. И понеслось... Кто во что горазд. А между тем собачки до сих пор гуляют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
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    • 
							
  • 16.11.2017 20:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ну отловить  их и что .типо все изменится .такие тупые зла не хватает. Я понимаю если бы в этом смысл был да ито жалко. Но его нет. Они как были так и будут . Вот подумай башкой своей почему. Потому что их как выбрасывали так и выбрасывают. А кто это делает ?кто их на сомовыгул пускает кто?. Если я собаку свою  отвяжу она погрызет человека .кто в этом будет виноват я , усыпят собаку я опять заведу и опять отпущу .это до бесконечности .неужели это так сложно понять								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дикие своры собак угрожают жизни человека								
							
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  • 16.11.2017 22:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Собаку свою отпустишь, она загрызет, другую свою отпустишь, она опять загрызет... Ты реально дебил, плять??? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									89621661309								
							
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  • 16.11.2017 22:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ты дебил я пример привела .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 16.11.2017 22:28
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    • 
										+1
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							Я привела пример как поступают люди .не неся ответственность за это .у меня нет собак . 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 16.11.2017 22:37
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пример того что пока такие дебилы существуют на свете .так и будут собаки бегать что их можно до бесконечности убивать проблема не решится. Я уверена что именно это зоозащитники хотят донести .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 16.11.2017 22:44
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										+1
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							У нас соседи такую лошадь на само выгул пускают . В детстве на меня доберман на мамовыгуле напал я ревела маленькая была . Так ещё и хозяин этой собаки наорала на меня ибо нехуй тут ходить. Ненавижу просто .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 16.11.2017 22:45
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    • 
										+1
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							Всегда винила и буду винить людей .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 16.11.2017 20:21
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										+1
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							Я боюсь собак даже добрых. И на меня тоже нападали . Но мне жалко собак. Ничего же не изменится.неужели не доходит что дело не в собаках а в людях.как выкидывали так это и будет. А бесконечно убивать животных фу просто. У нас во дворе тоже стая живёт много лет уже . Они добрые пока не начинается спаривание. Ну и что теперь не они так другие . Вот действительно если посмотреть. Не только собаки опасны для людей. Так же много ходит людей дебилов которые ничего не понимают ,машины которые ездят не по правилам и забивают людей и ваших любимых детей. Такая же опасность ,так давайте всех убьем .собачек испугались ,люди страшней .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я знаю								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 23:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Да уж. Грызня в комментах идёт похлеще чем в собачьих стаях. Объективно, люди не порядочнее собак. Про преданность, верность и честность даже и говорить нечего. Уверен, что НИ ОДИН комментатор не хочет чтобы покусали его или родственников. Но взгляд на решение проблемы разный. Одни хотят жить в согласии с природой. Другие считают себя царями природы и хотят решать кому жить кому умереть. Мне шестьдесят лет. Случалось, что собаки лаяли на меня, но ни разу не укусили. В том числе во время собачьих свадеб, хотя неоднократно и мимо проходил и сзади шёл и впереди своры и даже среди неё пару раз. На сайте уже писалось, что водители увечат и убивают других людей в сотни раз или тысячи больше. Царям природы не приходит же в голову их убивать? Я за безопасную жизнь во всех отношениях. Но давайте всё же будем людьми и не будем грызться хуже собак.Хотим жить в цивилизованной стране? Надо цивилизованно вести себя.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я знаю								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 00:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Кстати, в последние годы замечаю, что хозяева стали больше выводить своих собак на поводках. Даже маленьких. В Иванове, не знаю как в райцентрах.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Читаем все.Телеканал "Звезда". 17.11.201								
							
    • 
							
  • 17.11.2017 21:49
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    • 
										-1
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							Зоозащитники обнаружили в приюте для бездомных животных в Ростове-на-Дону около тысячи тел собак и кошек. Об этом пишет газета «Известия».
    

    
Согласно документам, в приюте может находиться всего 300 собак. Однако руководство распорядилось привозить и мертвых, и живых, поскольку за всех они получают деньги. Таким образом, содержание приюта превратилось в успешный бизнес. Отмечается, что из бюджета на содержание животных выделялось около 60 млн рублей.
    

    
В настоящее время правоохранители выясняют судьбу выведенных за пределы питомника средств. При этом за приютом числятся многочисленные нарушения. 
    

    
По словам старшего помощника прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Оксаны Сухаревой, были вскрыты факты ненадлежащего проведения процедуры эвтаназии, а также нарушения прав при осуществлении утилизации трупов животных.
    

    
Как заявили в прокуратуре, все фотодоказательства и документы будут переданы в суд. Также были назначены экспертизы подлинности контрактов и закупок данного приюта								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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