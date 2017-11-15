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В Иванове бродячих собак будут отвозить в МУП «САЖХ»
Муниципальная база для передержки животных откроется уже в ближайшие пару недель
На отлов и содержание бездомных животных будут выделять больше средств. Об этом глава Иванова Владимир Шарыпов заявил во время сегодняшней пресс-конференции по итогам года руководства областным центром.
Серьезно пересмотреть вопрос системной работы с безнадзорными животными заставила трагедия, которая произошла в местечке Балино областного центра чуть меньше двух недель назад. Девятилетнего мальчика до полусмерти покусала стая бездомных псов.
Владимир Шарыпов подчеркнул, что город в первую очередь для людей, а не для собак. Но это не значит, что нужно действовать вне нормативно-правовых рамок. Мэр считает, что необходимо создать отдельную службу по отлову животных с широким функционалом: от передержки животных до их утилизации. В ближайшие пару недель в Иванове откроется новая, уже муниципальная база для временного содержания пойманных безнадзорных четвероногих.
«Прежняя станция передержки животных в Иванове разгромлена. У нас после этого была проблема: подрядчики не выходили на конкурс. Мы сейчас на базе МУП «САЖХ» уже создали помещение, которое подходит под центр передержки. У нас там высокие заборы, охрана, вневедомственная полиция. И я думаю, если те люди, которые приехали того дедушку-сторожа бить, которые так называемые зоозащитники на «Лэнд Роверах», пусть они попробуют приехать к нам в администрацию. Пусть попробуют что-то разгромить», - сказал Владимир Шарыпов.
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Не будет, а похоже, что уже есть.
Неделю назад туда уже завезли собак, но собак этих ни кому, в том числе и ищущих их хозяевам, игнориуя закон, не показывают. Сколько собак завезли ни кто рассказать не хочет. Есть подозрения, что сегодня ночью, дабы замести следы, этих собак будут утилизировать.
Работники администрации объективной информации не дают и похоже, что врут. Одни говорят, что собаки в МУПе, другие, что они на даче у кокого-то Максима, который ведёт отлов частным образом.
Хоть бы ник сменили.
Сегодня женщина у которой пропала собака весь день просила показать ей собак, но директор МУПа Сахаров отказался сделать это. Как Вы думаете, почему? Полагаю, что потому, что есть что скрывать.
А насчёт того, что якобы люди, приехали того дедушку-сторожа бить - это, убеждён в этом, фантазии Шарыпова, который поставил начальником отдела по благоустройству своего друга Воронова.
Согласен с Незнайкой, что "должна быть абсолютная прозрачность этой деятельности", но полагаю, что вот этой-то прозрачности и боятся шарыповцы. Как откатывать и пилить если всё будет прозрачно?
Нужно еще деаномизировать чудаков с дендроверов.
Есть такое заболевание,которое называется Кинофобия.
Вот что об этом заболевании говорят специалисты.
Кинофобия – это психическое расстройство, обусловленное иррациональным страхом перед собаками. Боязнь собак в психиатрии подразделяется еще на несколько подвидов: адактофобию (боязнь укусов), рабиефобию (страха перед заражением бешенством). Очень часто подобное фобическое расстройство проявляется на фоне иной психической патологии, например шизофрении, депрессии, хронического стресса и различных невротических состояниях.
Психиатры различают истинную кинофобию и псевдофобию.
Псевдофобия обычно характерна для так называемых латентных садистов, которые, по сути, просто имитируют кинофобию, чтобы объяснить свои живодерские наклонности.
Так как кинофобия, как и любая другая фобия является патологией, для ее устранения требуется специальное лечение. При легких формах недуга терапия возможна и в домашних условиях, однако консультация специалиста все же необходима.
Рабочий день в администрации закончился, а ты всё комменты строчишь.
Или ты на сделке, чем больше комментов, тем больше платят.
Полностью согласен с вами, что "сворам одичавших собак в городе не место".
Спор не об этом. Спор о методах решения вопроса, в том числе о том, что на стерилизацию и утилизацию попадают не одичавшие собаки, которых не поймать, а дворовые и домашние собаки, которых режут, а потом выкидывают на улицу.
И ещё. Этим вопросом должны заниматься специалисты, а не случайные люди типа рязанкиных цель у которых одна. Освоить бюджетные деньги и получить как можно больше маржи.
Пример. За отлов собаки кинологу надо заплатить 1,5 - 2 т. руб. Но можно купить украденную у хозяев собаку за 500 рублей.
А каков итог? к бродячим собакам добавились собаки украденные у хозяев., а одичавшие собаки остались там где были.
И последнее, отлов и стерилизация собак собранных со всей области в этом году были в Новоталицах, а трегения произошла почти рядом, - в Балино. Выводы напрашиваются сами.
Я же правильно пишу:
Всех зоозащитников надо ставить на карандаш, это потенциальные, а некоторые уже, преступники.
Комментарий от Другого варианта это лишь подтверждает.
Только про карандаш не забывайте ;)
Евгений, ты почему собак не забрал к себе?
Ты представляешь угроз гражданам города Иваново и области, ты осознаешь это?
Чо-то ты разошёлся и растыкался сегодня.
Перебрал штоли? Так поди проспись.
Да, смотри карандаш не сломай.
Посмотри выше.
Другой вариант писал: А также надо утилизировать некоторых водителей
Пишите уж прямо, аллегории не ваш конек :)
А как предлагают реальные меры, пусть и жесткие - так вы живодеры и подлецы. Не было бы бездомных собак - не было бы и проблем. Приюты всех не смогут вместить. и никто на это денег не найдет. так что нечего нос воротить. Собак, представляющих угрозу обществу - убрать с улиц, а потребуется - утилизировать
Вопрос-то вот в чём.
Мне непонятно почему некто скрываясь под ником обзывает других, которые старше него в несколько раз, зоошизиками и преступниками. Неужели потому, что думает, что спрятался и его не найдут. По вашему это как, нормально? По моему нет. В определённом месте за базар потребуют ответа, а тут значит можно хамить без разбора?
Вы кстати в этом вопросе так же не безгрешны. Почему вы в свои полные 26 лет себя называете Глеб Викторович, а не знакомый людей, которые сташе Вас, зоофашистами?
Шизофрения в чистом виде.
"Бросивший однажды – будет брошен.
Пусть не сразу, пусть гораздо позже.
Но поступок будет возвращен.
Не простивший будет не прощен.
Обманувший будет сам обманут,
Никуда деяния не канут.
Бумерангом будущее бьет – все твое тебе же отдает".
"И кто, скажите, зверь на самом деле?
И почему противен этот век?
А просто человечнее нас звери,
И зверя нет страшней, чем человек!"
Елена Бедретдинова
2. Пересмотрите фильм "Особенности национальной охоты в зимний период" - там как раз показаны гаши "зоозащитники-экологи.
3. Содержание 1 собачки в приюте обойдется бюджету тыщ в 20 в год, а 10 собачек уже 200. Лично мне абсолютно не нравится что деньги будут брошены на ветер. Если у Вас есть данные суммы - могу Вам предоставить штук 5 молодых, похожих на породистых, особей бегающих у нашей помойки и около соседнего подъезда (бабульки подкармливают).
и ПыСы. Вы-б аватарочку-то сменили, а то как-то не красиво дабропорядочному гражданину имет крузак с доходом в 22 тыщи... В чиновники легко запишут. Только не говорите, что Вы предприниматель: ведь, как известно, их (предпринимателей) ужасно давят налоги, последние копейки забирают.
Защищать их и подкармливать?
Согласны с этим или нет?
99d , про кастрацию неумно! И"нормального мужика" нет?
Про убийства чиновников и их родственников, без суда и следствия это его слова, написанные им не более месяца назад.
Можете уже сейчас начинать, будет положено начало того: как в Китае.
Так что - это неэффективно.
И ещё.Вы хоть раз общались с чиновником?
И кто вам сказал что вы соответствуете требуемой вами же) должности?
У вас нет своей работы?
Собаке без намордника и поводка нечего делать на улице.
Согласны с этим или нет?
Думаю, что город даже деньжат подкинет.
По Вашей-же теории, предполагаю, что авто на аватарке приобретено с использованием коррупционных схем со знакомыми чиновниками, ибо среднестатистический ивановец (получает 22 тыр - 13%) не в состоянии не то чтобы купить, а просто содержать таковой.
С тех пор, на той улице собаки бросаются за мной, лают, угрожают. Без всякого в данный момент повода с моей стороны! Я собак не боюсь, но и неприятно. Вы очень хорошо рассуждаете и все знаете. Кого и как я должен учить и что объяснять детям? Могу сказать одно. Собак не должно быть на улицах. Домашняя? Не выпускайте! Дикая? Надо отлавливать.
водок, виляя хвостом. Собака - это тоже оружие, которым надо грамотно управлять. Только тогда это друг. Собака не должна нести опасность людям при встрече. А за это отвечает уже человек. Мы в ответ за тех, кого приручили.Все остальное - это бред.
И все-бы прошло как обычно: зачистили-бы район, выплатили компенсацию пострадавшему, наказали ответственных за отлов... НО! Тут вмешались зоозащитники, да-ж из самой первопрестольной силы подтянули. И понеслось... Кто во что горазд. А между тем собачки до сих пор гуляют.
Согласно документам, в приюте может находиться всего 300 собак. Однако руководство распорядилось привозить и мертвых, и живых, поскольку за всех они получают деньги. Таким образом, содержание приюта превратилось в успешный бизнес. Отмечается, что из бюджета на содержание животных выделялось около 60 млн рублей.
В настоящее время правоохранители выясняют судьбу выведенных за пределы питомника средств. При этом за приютом числятся многочисленные нарушения.
По словам старшего помощника прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Оксаны Сухаревой, были вскрыты факты ненадлежащего проведения процедуры эвтаназии, а также нарушения прав при осуществлении утилизации трупов животных.
Как заявили в прокуратуре, все фотодоказательства и документы будут переданы в суд. Также были назначены экспертизы подлинности контрактов и закупок данного приюта