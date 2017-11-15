Владимир Путин вручил Павлу Конькову Орден Дружбы





Сегодня Президент России Владимир Путин лично вручил государственные награды ряду экс-губернаторов, космонавтам, деятелям культуры, образования и спорта, военнослущащим. Всего награждены 50 человек. Среди них и бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков. Ему вручен Орден Дружбы.



Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля.

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