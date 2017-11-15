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15.11.2017 17:33
Владимир Путин вручил Павлу Конькову Орден Дружбы
Сегодня Президент России Владимир Путин лично вручил государственные награды ряду экс-губернаторов, космонавтам, деятелям культуры, образования и спорта, военнослущащим. Всего награждены 50 человек. Среди них и бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков. Ему вручен Орден Дружбы.
Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля.
ключевые слова: Владимир Путин Павел Коньков госнаграда Орден Дружбы
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С Т А Т У Т ордена Дружбы
1. Орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации,
а также граждане иностранных государств:
за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и
взаимопонимания между народами;
за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению
культур наций и народностей;
за активную деятельность по сохранению, приумножению и
популяризации культурного и исторического наследия России;
за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и
других отраслях экономики;
за плодотворную деятельность по развитию науки, образования,
здравоохранения и культуры;
за большой вклад в реализацию совместных с Российской
Федерацией крупных экономических проектов и привлечение
инвестиционных средств в экономику Российской Федерации;
за широкую благотворительную деятельность.
В непростое время, с непростым регионом. В отличии от предшественников, серьезного негатива по результатам деятельности нет. А критиковать у нас каждый горазд. У нас и в обществе отношения гнилые, а уж чиновникам завсегда рады в спину плюнуть. Ну, не будем о плохом. Еще раз поздравляю!
Михаил Мокрецов
17.03.2016, 13:10
На нынешнем ивановском губернаторе Конькове гирей на шее висят 750 миллионов рублей, под которые его подставил бывший губернатор Михаил Мень. Впрочем, может Коньков даже и рад этому.
Ивановскому губернатору Павлу Конькову исключительно не повезло. Во-первых, с губернией, которая объективно испытывает серьезные трудности из-за своей ключевой отрасли. Во-вторых, с временами.
Так совпало, что к моменту занятия Коньковым должности главы региона, с одной стороны ухудшилась общая экономическая ситуация в стране, с другой – начали реализовываться негативные сценарии и негативные последствия чудачеств команды предыдущего губернатора Михаила Меня. Хотя, надо сказать, что Павел Коньков, может и не плоть от плоти, но член той команды – работал первым заместителем председателя правительства, отвечавшим за экономический блок.
Напомню, что председатель правительства по должности это губернатор. Поэтому первый вице-премьер Коньков периодически замещал на период отсутствия именно губернатора Михаила Меня. И это самое печальное в истории нынешнего губернатора.
Ситуация с «Автокраном» на данный момент не имеет разрешения, перспективы туманны, а началось, то есть вырвалось наружу всё уже при новой ивановской власти. «Тепличный» уничтожен при Конькове (проклятое наследство). То, что происходит на «ДСК», а точнее с несколькими тысячами обманутых дольщиков любому губернатору видится в самых жутких кошмарах, а тут случилось наяву.
Но все эти неприятности сложно напрямую увязывать с деятельностью губернатора Конькова и областного правительства. Возможности региональных властей по влиянию на ситуацию в экономике весьма малы, к тому же, тренды, заданные предыдущей командой так просто не остановишь и вспять ничего не повернешь.
Однако есть одна очень большая проблема, которая напрямую связана с Коньковым. Не с Менем, не с Пахомовым, а именно с Коньковым, хотя истоки ее лежат в том времени. Это птицефабрика «Ивановский бройлер».
Много про нее написано и сказано, а воз и ныне там, в смысле, присутствует определенная недосказанность, которая является следствием нежелания участников процесса досказывать. А в такого рода делах всего только штрих при, казалось бы, давно установленных фактах может изменить картину до неузнаваемости.
Постараюсь не утомлять ненужными подробностями. В апреле 2015 года ОАО «Ивановский бройлер» было признано банкротом, на предприятии введено конкурсное производство. Общие долги птицефабрики составляют 1,6 миллиарда рублей.
Кредиторов огромное количество, но решают всё два из них: Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства (ИГФПМП) и «Россельхозбанк» в лице ивановского филиала. Они создали комитет кредиторов и даже не утомляют себя необходимостью собирать общие собрания.
Так как фонд контролирует большую часть долга, то в комитете кредиторов у него два голоса, а у банка один.
Таким образом, по сути, судьбу птицефабрики решает формально ИГФПМП, а на деле, конечно же, один человек – губернатор Коньков, поскольку фонд принадлежит Ивановской области и полностью контролируется региональным правительством.
Через две недели состоится суд, который должен будет решить дальнейшую судьбу «Ивановского бройлера». Перед этим, 30 марта состоится заседание комитета кредиторов с повесткой дня «о продлении конкурсного производства». Но об этом чуть позже.
Почему ситуация, связанная с «Ивановским бройлером» изначально и до сих пор вызывает такой интерес? Знаем мы банкротов и должников даже побольше и покруче. Если бы не старания отдельных персон, то о них бы никто и не слышал, а тут – просто ажиотаж.
Помимо того, что «Ивановский бройлер» крупнейшее сельскохозяйственное предприятие региона, пристальное внимание к нему вызвано тем, что Ивановская область и губернатор Мень в свое время очень близко к сердцу приняли его проблемы и включились в их решение.
Главное, вокруг чего пять лет накручиваются новостные сюжеты о птицефабрике – это миф о неких федеральных деньгах, которые пришли через ИГФПМП на спасение «Ивановского бройлера». Будем считать, что миф развеян с этой минуты. Так же, как раньше пришлось развеять миф о федеральных средствах на строительство моста над чистым полем по дороге в Шую, на который потратили миллиард рублей из областного бюджета в рамках мифического Восточного обхода.
В 2010 году ОАО «Ивановский бройлер» испытывал серьезные трудности. Его собственники, связанные с Романом Абрамовичем, не знали, что с предприятием делать, птицефабрика хирела. При этом до тех пор (до продажи структурам Абрамовича) несла, извините за каламбур, «золотые яйца». Бывший гендиректор и собственник утверждал, что «Бройлер» не может быть убыточным.
В 2011 году в дело включился губернатор Мень. И здесь появляется миф о средствах федерального бюджета на выкуп птицефабрики и восстановление ее эффективной работы. А Мень, мол, все это пробил в Москве.
Это даже не миф, а сознательная дезинформация, дабы избежать ненужных разговоров и сомнений. На самом деле, события развивались следующим образом.
15 марта 2011 года правительство Ивановской области издает постановление «Об увеличении имущества Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства». Краткое содержание:
«В целях поддержки производственных предприятий (в том числе сельскохозяйственных) Ивановской области, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (выделено мной – ред.) Правительство Ивановской области постановляет:
Осуществить увеличение имущества Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства путем внесения добровольного имущественного взноса учредителя в сумме 750000000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей за счет средств областного бюджета».
Кем подписано? Господин Мень за все годы работы губернатором и председателем правительства Ивановской области ни разу не подписал ни одного сомнительного документа. Когда возникала срочная необходимость издания такого указа, распоряжения или правительства, он всегда в Москве, в Плесе, в отпуске или командировке.
Постановление правительства подписано исполняющим обязанности председателя правительства П. А. Коньковым.
Но как же дать 750 миллионов «Ивановскому бройлеру», который никак нельзя назвать малым предприятием? Недодумали слегка, но поправились.
12 апреля 2011 года правительство издает постановление «О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 15.03.2011 № 69-п «Об увеличении имущества Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства».
Краткое содержание:
«В преамбуле слова «относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства» исключить».
Кем подписано? Правильно: исполняющим обязанности председателя правительства П. А. Коньковым.
В тот же день и.о. Коньков подписывает еще одно постановление правительства:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства» путем внесения добровольного имущественного взноса учредителя».
Краткое содержание:
«Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства» путем внесения добровольного имущественного взноса учредителя.
Субсидия перечисляется с лицевого счета Департамента экономического развития и торговли Ивановской области на счет Фонда в течение 3 рабочих дней…».
Пункт 4 документа подробно расписывал форму отчетности ИГФПМП перед департаментом экономического развития о расходовании субсидии: с датами, поручительствами и тому подобное.
Но уже 5 мая все того же 2011 года правительство издает еще одно постановление: «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 12.04.2011 № 109-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства» путем внесения добровольного имущественного взноса учредителя».
Краткое содержание:
«Фонд по запросу Департамента предоставляет сведения об использовании субсидии по форме, установленной Департаментом». То есть, по сути, контроль и отчетность сняты.
Кем подписано? Ну, конечно же, исполняющим обязанности Коньковым. Мень отсутствует.
На документах, связанных с предоставлением из бюджета Ивановской области 750 миллионов рублей фонду поддержки малого предпринимательства нет не только ни одной подписи бывшего губернатора Михаила Меня, но, судя по всему, даже отпечатков пальцев. Он, наверное, такие бумажки в перчатках брал посмотреть, чтобы одобрительно кивнуть.
Дальше происходит странное.
750 миллионов рублей из бюджета Ивановской области через ИГФПМП перемещаются в ОАО «Ивановский бройлер», которое от этого не становится государственным ни на чуть-чуть. Хотя Ивановская область за эти деньги могла просто купить предприятие. Зато его купили другие.
Осенью все того же 2011 года ОАО «Ивановский бройлер» уже само выдало беспроцентный кредит в размере 253 миллионов рублей на срок до 2031 года (на двадцать лет) компании «ИКК «Провинция». После этого «ИКК «Провинция», используя данный кредит, купила 100 процентов акций ОАО «Ивановский бройлер»!
Половина доли компании «ИКК «Провинция» бала записана на Людмилу Михайлову – тещу тогдашнего члена правительства Ивановской области, начальника департамента управления имуществом Андрея Степанова.
Наверное, не приходится сомневаться в том, что Михайлова, да и сам член правительства Степанов в данной сделке были статистами, а истинные выгодоприобретатели – Мень и его ближайшее окружение?
Таким образом, из бюджета Ивановской области фактически были выделены 750 миллионов рублей (по нынешним временам не менее полутора миллиардов) на приобретение имущества, которое оказалось в собственности частных лиц. И эти деньги висят на одном человеке – на нынешнем ивановском губернаторе Павле Конькове.
Теперь вернемся к процедуре банкротства ОАО «Ивановский бройлер». Компания показывает отличные финансовые и производственные показатели. На период конкурсного производства все долги заморожены.
Официальная позиция основного кредитора – ИГФПМП, по сути, правительства Ивановской области – продолжение конкурсного производства, ликвидация ОАО «Ивановский бройлер». То есть Ивановская область, которая неизвестно кому отдала 750 миллионов рублей, не желает вернуть даже часть этих средств.
Это можно объяснить только одним – необходимостью закрыть тему 750 миллионов рублей, которые были выделены из областного бюджета решением нынешнего губернатора Павла Конькова и пропали для бюджета.
К тому же, следует учитывать, что юридическая процедура ликвидации «Ивановского бройлера» может продолжаться годами. Все это время компания не будет выплачивать долг перед бюджетом, но будет получать прибыль, так как птицефабрика успешна и эффективна. Пользоваться же этим будут те лица, которые сейчас осуществляют оперативное руководство компанией. Это группа, связанная с ближайшим окружением губернатора Конькова, консультирует их Василий Гущин. Член комитета кредиторов от имени ИГФПМП – соратник Гущина, гендиректор компании «Иврегионсинтез», заместитель председателя Ивановской городской думы Игорь Клыгин, фигура явно номинальная.
Времена нынче не те, размах у преемников Михаила Меня не тот. А так бы, какую красивую комбинацию можно было провернуть. Выделить опять деньги из областного бюджета, скинуть их через фонд в другую частную компанию, и по уже опробованной схеме выкупить имущество «Ивановского бройлера», погасив предыдущий долг. Этакий круговорот бюджетных средств в ивановской природе.
Впрочем, можно проще, оценить имущество раз в десять дешевле балансовой стоимости, и выкупить за копейки даже и на свои собственные сбережения. Меневские друзья такую операцию в Иванове уже провели с другой компанией, так что практический опыт имеется. Но это другая история.
navalny. com/p/5620/
Владимир Барановский 4 минуты назад
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При нем стали активно развиваться связи Ивановской области с Республикой Беларусь.И не только с Беларусью.В этом ему нужно отдать должное.
Глава Минстроя Мень продемонстрировал главе региона Воскресенскому, что он теперь за Ивановскую область не отвечает, и с него взятки гладки.
В Москве, в Министерстве строительства и ЖКХ РФ 2 ноября под председательством Михаила Меня прошло совещание по проблемам обманутых дольщиков Ивановской области. В первую очередь, обсуждали достройку объектов СУ-155 и ОАО «Ивановская домостроительная компания».
На совещании присутствовали врио губернатора Станислав Воскресенский и врио заместителя председателя правительства Ивановской области Максим Громов. Также участвовали председатель правления банка-санатора «Российский Капитал» Михаил Кузовлев и старший вице-президент банка Олег Бетин.
Совещание довольно пикантное, если учесть, что финансовая схема работы предприятий, входивших в группу СУ-155, и из-за которой и появились обманутые дольщики, была реализована в бытность губернатором Михаила Меня. Можно, конечно, спорить об уровне ответственности и влияния губернатора на СУ-155. Однако невозможно было не заметить, что через ивановскую «ДСК» просто выкачивали деньги с рынка жилищного строительства.
Поэтому, даже не имея в виду подозрения в коррупции, очевидно, что Мень находился на перепутье: либо пытаться вмешиваться в ситуацию и предотвратить возможные последствия, либо наслаждаться жилищно-ипотечным пузырем, который неминуемо лопнул.
Глава Минстроя сообщил на совещании, что в Министерство поступает большое количество жалоб именно из Ивановской области, в том числе через соцсети. Он передал часть из них новому губернатору.
Никакого реального смысла в проведении этого совещания в Минстрое с точки зрения решения проблем не было. До сих пор это Мень с руководством «Российского капитала» ездили в Иваново на предмет обманутых дольщиков и работы «ДСК», а не наоборот. И это было правильно.
Судя по всему, после смены губернатора, Мень решил дистанцироваться от региона, сняв с себя всякую, в том числе моральную ответственность за происходящее в Ивановской области. Излишняя вовлеченность налагала на него не только дополнительные обязательства, но и несла репутационные и карьерные риски.
Также, судя по всему, Мень решил еще и просто пощупать нового главу области Воскресенского на предмет лояльности, а заодно и поставить на место. Теперь, мол, как при Конькове «семейных» отношений не будет, и вся ответственность за регион только на вас, Станислав Сергеевич.
После увольнения Конькова, при котором все меневские схемы худо-бедно работали, а наружу по большому счету ничего не вылезало, господину министру надо срочно подвести жирную черту под своей ивановской историей. Получится или нет – сказать трудно.
Но почти три миллиарда явного ущерба бюджету региона просто так забыть будет сложно. Миллиард при строительстве изначально мифического Восточного обхода. 750 миллионов «Ивановскому бройлеру» можно расценивать, как прямое хищение из бюджета. И примерно миллиард рублей в деле продажи ивановского аэропорта – это, судя по всему, незаконная продажа государственного имущества по заведомо заниженной стоимости.
Отдельная тема строительство домов по программе расселения аварийного жилья, за которую также несет ответственность Мень. Ну и в целом общая ситуация с благодушием и очковтирательством. Впрочем, последнее к делу не пришьешь.