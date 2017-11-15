В Ивановской области активизировались работы по установлению границ населенных пунктов





В текущем году в Ивановской области активизировалось проведение землеустроительных работ по установлению границ населенных пунктов.

По данным Реестра автоматизированного государственного каталога географических названий, всего на территории региона зарегистрировано 3044 населенных пункта. Начиная с 2011 года за счет средств муниципальных образований проведены работы по установлению границ 215 населенных пунктов, из них в 2017 году - 73.

35 землеустроительных дел в этом году возвращены региональным Управление Росреестра на доработку.

Самыми распространенными недостатками являются ситуации, когда в нарушение Земельного кодекса устанавливаемая граница населенного пункта пересекает границы земельных участков, в том числе занятых лесными землями. Встречаются ошибки, когда Генеральным планом в границах населенного пункта не учтены земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов.

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