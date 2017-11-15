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Новости

15.11.2017 17:13

В Ивановской области активизировались работы по установлению границ населенных пунктов


В текущем году в Ивановской области активизировалось проведение землеустроительных работ по установлению границ населенных пунктов.

По данным Реестра автоматизированного государственного каталога географических названий, всего на территории региона зарегистрировано 3044 населенных пункта. Начиная с 2011 года за счет средств муниципальных образований проведены работы по установлению границ 215 населенных пунктов, из них в 2017 году - 73.

35 землеустроительных дел в этом году возвращены региональным Управление Росреестра на доработку.

Самыми распространенными недостатками являются ситуации, когда в нарушение Земельного кодекса устанавливаемая граница населенного пункта пересекает границы земельных участков, в том числе занятых лесными землями. Встречаются ошибки, когда Генеральным планом в границах населенного пункта не учтены земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов.



ключевые слова: землеустройство населенный пункт граница Росреестр
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Jivuiazdes2017								
							
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  • 15.11.2017 17:50
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										+1
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							Сколько можно их устанавливать? Ещё при Мене всем муниципалитетам было задание- установит границы! И деньги , поди, выделялись?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин№1								
							
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  • 15.11.2017 18:21
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										0
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							Задание было. Сроки не определены. Финансирование в рамках фонда заработной платы. Геодезические инструменты, компас и рулетку получить на складе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 15.11.2017 18:47
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										+1
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							А Плёс когда отдельным субъектом сделают? ))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 15.11.2017 18:48
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										+1
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							И царя туда назначить надо. Тогда туристы потянуться кучками))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 15.11.2017 18:56
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										+1
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							Я даже знаю кандидатуру, он даже похож на царя)  А где царь? - Закусывать надо. Шурик, Шпак)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 15.11.2017 19:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Посмотреть на живого царя - это круто! Большие вливания в экономику, в т.ч. Ивановской области)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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