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В Ивановской области активизировались работы по установлению границ населенных пунктов
В текущем году в Ивановской области активизировалось проведение землеустроительных работ по установлению границ населенных пунктов.
По данным Реестра автоматизированного государственного каталога географических названий, всего на территории региона зарегистрировано 3044 населенных пункта. Начиная с 2011 года за счет средств муниципальных образований проведены работы по установлению границ 215 населенных пунктов, из них в 2017 году - 73.
35 землеустроительных дел в этом году возвращены региональным Управление Росреестра на доработку.
Самыми распространенными недостатками являются ситуации, когда в нарушение Земельного кодекса устанавливаемая граница населенного пункта пересекает границы земельных участков, в том числе занятых лесными землями. Встречаются ошибки, когда Генеральным планом в границах населенного пункта не учтены земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов.
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Комментарии (6)
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- Jivuiazdes201715.11.2017 17:50Сколько можно их устанавливать? Ещё при Мене всем муниципалитетам было задание- установит границы! И деньги , поди, выделялись?
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- Гражданин№115.11.2017 18:21Задание было. Сроки не определены. Финансирование в рамках фонда заработной платы. Геодезические инструменты, компас и рулетку получить на складе.
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- AlexeiYurist15.11.2017 18:47А Плёс когда отдельным субъектом сделают? )))
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- AlexeiYurist15.11.2017 18:48И царя туда назначить надо. Тогда туристы потянуться кучками))))
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- AlexeiYurist15.11.2017 18:56Я даже знаю кандидатуру, он даже похож на царя) А где царь? - Закусывать надо. Шурик, Шпак)
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- AlexeiYurist15.11.2017 19:10Посмотреть на живого царя - это круто! Большие вливания в экономику, в т.ч. Ивановской области)