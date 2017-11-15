6 районов Ивановской области получат новые школьные автобусы





6 районов Ивановской области получат школьные автобусы, закупленные на средства федерального бюджета. Постановление о принятии их регионом и последующей передаче в муниципалитеты обсуждали сегодня в правительстве.

Новые автобусы отправятся в Гаврилово-Посадский, Ивановский, Ильинский, Палехский, Приволжский и Родниковский районы.

Распределение, по словам главы региона Станислава Воскресенского, проводилось на конкурсной основе. Учитывались изношенность школьного транспорта, численность детей, количество и протяженность школьных маршрутов.

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