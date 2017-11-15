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Состоялся II съезд казаков Ивановской области
11 ноября в концертном зале «Классика» в рамках VII Региональных Рождественских образовательных чтений был проведен II съезд казаков Ивановской области на тему: «Нравственные ценности и будущее человечества».
С приветствием к присутствующим обратился руководитель регионального департамента внутренней политики Евгений Нестеров.
С докладом на тему: «Нравственные ценности в свете исторической перспективы существования казачества» выступил руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Иваново-Вознесенской епархии протоиерей Михаил Бубнов. Содокладчик - руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии иеромонах Дамаскин (Волин). По результатам работы съезда была принята резолюция.
По окончании состоялось выступление ансамбля «Купель» Ивановского музыкального училища – духовные песнопения, русские народные и казачьи песни.
Это за последнее время уже второе крупное мероприятие казаков Ивановской области. В середине октября в Иванове прошел Казачий круг.
Фото: Ивановская митрополия
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