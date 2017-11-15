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Новости

15.11.2017 16:35

Состоялся II съезд казаков Ивановской области

ФОТО


11 ноября в концертном зале «Классика» в рамках VII Региональных Рождественских образовательных чтений был проведен II съезд казаков Ивановской области на тему: «Нравственные ценности и будущее человечества».

С приветствием к присутствующим обратился руководитель регионального департамента внутренней политики Евгений Нестеров.

С докладом на тему: «Нравственные ценности в свете исторической перспективы существования казачества» выступил руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Иваново-Вознесенской епархии протоиерей Михаил Бубнов. Содокладчик - руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии иеромонах Дамаскин (Волин). По результатам работы съезда была принята резолюция.

По окончании состоялось выступление ансамбля «Купель» Ивановского музыкального училища – духовные песнопения, русские народные и казачьи песни.

Это за последнее время уже второе крупное мероприятие казаков Ивановской области. В середине октября в Иванове прошел Казачий круг.

Фото: Ивановская митрополия



ключевые слова: казаки съезд
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 16:39
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Это все казаки области на фото?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 16:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							По моему, более чем достаточно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 16:59
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							У нас в Ивановской области богатыри в почёте)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							В Ивановской области прошёл 1-й Ежегодный международный форум богатырей (как-то лучше звучит):))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									thorium1828								
							
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  • 15.11.2017 17:03
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Ряженые клоуны								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							На фото в руках - уж не холодное ли оружие?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 17:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ревнуют)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Коробов								
							
    • 
							
  • 15.11.2017 18:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как-то сразу вспомнилось: “А как глянул в стороны — и-и, гроб с покойничком летает над крестами! А вдоль дороги мёртвые с косами стоять! И тишина!"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 00:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Детей-то зачем позорят, ироды ряженные.
    
Подрастут, не забудут, не простят.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									никиfoр								
							
    • 
							
  • 16.11.2017 01:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ряженые клоуны.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • 16.11.2017 01:35
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							КЛОУНЫ!!! казачество как сословие отмерло !!! казаки - служивые люди, не облагаемые податями и налогами, но обязанные проходить воинскую службу со своим конем, амуницией и вооружением!!! представляю, как нынешние ряженые казачки закупают себе амуницию и автоматы с боеприпасами , а потом по базарам барыг трясут...
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tomon								
							
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  • 16.11.2017 09:42
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										+1
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							Ах если бы это были просто клоуны ряженные, радеющие за православие и царя ( которого сами и предали), увы они выбивают себе право приобретение и ношение оружия, зачем ??? не думаю что для защиты народа и Родины								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • 16.11.2017 11:44
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							имперский флаг и духовность, ничего не напоминает? Проходили уже, царь батюшка не долго этому радовался.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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