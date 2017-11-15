Новости
Работай с лидером – станешь профессионалом
О компании «Зетта Страхование» знают многие, а для славного города Иваново этот федеральный страховщик является серьезным работодателем, предоставляющим более двух сотен рабочих мест. Для многих попасть в команду крупной федеральной компании большая удача, сегодня мы узнаем, у кого есть шансы занять свое место в команде лидеров.
Анна Вячеславовна, расскажите, какие сотрудники нужны сейчас компании? Кто он - ваш идеальный кандидат?
- Идеальных кандидатов не бывает, их нужно растить внутри коллектива. Как говорила героиня известного фильма: «чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта, да помотаться с ним по гарнизонам», так и в карьере.
Нам нужны образованные и активные люди, которые ценят работу в технологичной компании, кому важен престиж работодателя и собственное профессиональное развитие.
Часто можно встретить ситуацию, когда перед специалистом возникает выбор – работать продавцом или охранником в магазине, где не требуются серьезные интеллектуальные затраты, или пойти на аналогичные условия операционистом в крупную компанию, где нужно анализировать информацию, изучать новое, разбираться в бизнес-процессах. К нам попадают те, кто выбрал второй путь, те лучшие, кто привык «работать головой» и развиваться, «белые воротнички».
А дальше мы развиваем в соискателях инициативу и делаем все, чтобы сотрудники и дальше росли и совершенствовали профессиональные навыки внутри «Зетта Страхование».
Отдельно стоит отметить динамичность нашего бизнеса, мы гибкая компания и быстро реагируем на рыночные изменения. Даже в рамках Иваново есть крупные компании работодатели, но, увы, большинство из них уже сильно забюрократизированы. Когда на каждое действие ты вынужден собрать десяток подписей - это сильно демотивирует. Мы же напротив гордимся быстротой бизнес-процессов, нам чужда бюрократия.
Расскажите о сотрудниках, какие карьерные возможности дает «Зетта Страхование»? Речь идет о работе только в Иваново?
- Большинство сотрудников на первом этапе работы строят карьеру внутри территориального подразделения. Если говорить о действующих руководителях, включая топ-менеджмент, это как правило, наши сотрудники, которые прошли внутри компании все карьерные ступеньки, часто начиная работу у нас в региональных офисах с простых линейных вакансий. Значительная часть персонала «Зетта Страхование» - сотрудники, которые работают более 5 лет. Кадровая текучка минимальна и возникает она в основном на стартовых позициях.
В компании есть практика постановки годовых целей - это помогает понимать каждому, что для него будет критерием хорошего результата работы.
Сегодня в «Зетта Страхование» более 30 филиалов по всей России, поэтому наши сотрудники имеют возможность остаться в команде даже после смены места жительства. Аналогичные возможности есть с точки зрения карьерного роста – перейти на более высокую позицию можно не только в рамках офиса в Иваново, но и в других городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Такие примеры есть, и их все больше.
Интересно, что, бывает, в нашей компании работают целыми семьями, муж в одном филиале, брат в другом.
Вы назвали очень много привлекательных возможностей для потенциальных кандидатов, а есть ли какие-то независимые объективные оценки того, что «Зетта Страхование» действительно настолько передовая и технологичная компания?
- Наша главная оценка – это лояльность наших сотрудников. Сплоченный коллектив - наша гордость. Во многом благодаря этому «Зетта Страхование» стабильно показывает прибыльный рост и ежегодно получает официальное признание экспертов страховой отрасли.
Вот лишь некоторые из наших наград: Награда «Знак качества» за лучший клиентский сервис от национальной премии «Права потребителей и качество обслуживания», Награда «Лучшая компания в автостраховании» от премии «Финансовая элита России – 2016», Первое место в чемпионате «Народный рейтинг-2016» среди страховых компаний, организованного порталом Banki.ru, диплом «Лучшая внешняя клиентская служба-2016» премии среди клиентских центров обслуживания (ОЦО) по версии портала CFO-RUSSIA.ru, 7 место в топ-50 лучших менеджеров финансовой отрасли в номинации «Клиентское обслуживание»
А какие сложности компания испытывает в Иваново, неужели все для вас складывается в области так радужно?
- Наши трудности в регионах присутствия похожи, и это часто кадровый вопрос – ситуация, когда «лучшие сотрудники» уезжают в крупные города, когда мы ищем редких специалистов, которых просто нет в данном регионе и требуется релокация.
Ощущаем смену поколений – наступают У и Z, привнося в рабочий процесс свою специфику, но внутри нашей компании с ее темпами молодежь хорошо встраивается в ритм работы и привносит много полезных инициатив.
Как вы считаете, почему кандидатам стоит работать в вашей компании – назовите ключевые преимущества «Зетта Страхование» как работодателя?
- Я могу с гордостью сказать, что в настоящий момент на рынке нет аналогов нашей Компании. В первую очередь - это команда профессионалов, с которыми приятно и интересно работать. Каждый новый проект – это вызов и победа.
Компания облает всеми передовыми технологиями, бизнес-процессами, по инновациям опережает рынок.
В части HR-блока наши преимущества - это четкие бизнес-процессы, автоматизация, прозрачные системы мотивации, а также сильный учебный центр, которые проводит как очное обучение, так и дистанционную подготовку кадров.
В рамках соцпакета мы предоставляем сотрудникам ДМС, что дает возможность лечения в коммерческих клиниках.
Я не буду раскрывать всех секретов, но скажу, что наш социальный пакет ощутимо лучше того, что предлагают компании в регионе.
И отдельно отмечу открытость и работу с командой топ-менеджмента, который регулярно лично посещает наш Административный центр и обсуждает с коллективом актуальные проблемы.
Я лично недавно вернулась из Иваново и пообщалась с большим количеством сотрудников.
Такие встречи важны как для компании, чтобы держать руку на пульсе, так и для сотрудников, которые лично могут донести свои проблемы до руководства.
Большинство конкурентов внимательно следят за нашими действиями, чтобы перенять лучшие практики, но согласитесь, приятнее работать в компании-лидере, на которого хотят быть похожими, равняться, а номер один – всегда только один.
- оцените новость:
-
(0)
- 1088
- 6
Комментарии (6)
-
- ЙЯdЪ15.11.2017 16:41Знаем знаем. Помню, как после почти 10 лет страхования в ОСАГО отказали три года назад.
-
- Fix15.11.2017 17:02не зря люди пачками увольняются.
-
- Love Boаt15.11.2017 23:13Год в Зетте работала до декрета. Текучка есть, но не пачками. Впрочем как и везде сейчас.
-
- Иван Чунин15.11.2017 17:36Компания нормальная. У меня сестра там уже пару лет работает.
-
- Максим Смирнов16.11.2017 08:55Если компания испытывает острую нехватку квалифицированных кадров и предоставляет все возможности к дальнейшему их росту, то почему тогда заявки на вакансии по ней постоянно висят headhunter,superjob,avito и т.д? Туда же никто не требуется!Знаю людей, которые неоднократно подавали свое резюме,но им даже не приходили ответы на них. Создается ощущение, что они делают это для того,чтобы просто собирать данные для создания баз данных потенциальных клиентов на будущее и ничего более. А туда можно попасть, если у вас будет работать там родня или протеже,а для всех остальных дорога просто закрыта. Все это пустой лепит, чтобы привлечь к себе внимание.Если бы в компании были созданы нормальные условия труда оттуда бы не уходили люди.
-
- Ивановский Маг16.11.2017 10:00работаю в Зетте более 7 лет, зп белая, условия есть.