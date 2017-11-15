Работай с лидером – станешь профессионалом

Почему работать в компании «Зетта Страхование» - это перспективно?





О компании «Зетта Страхование» знают многие, а для славного города Иваново этот федеральный страховщик является серьезным работодателем, предоставляющим более двух сотен рабочих мест. Для многих попасть в команду крупной федеральной компании большая удача, сегодня мы узнаем, у кого есть шансы занять свое место в команде лидеров.

Анна Вячеславовна, расскажите, какие сотрудники нужны сейчас компании? Кто он - ваш идеальный кандидат?

- Идеальных кандидатов не бывает, их нужно растить внутри коллектива. Как говорила героиня известного фильма: «чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта, да помотаться с ним по гарнизонам», так и в карьере.

Нам нужны образованные и активные люди, которые ценят работу в технологичной компании, кому важен престиж работодателя и собственное профессиональное развитие.

Часто можно встретить ситуацию, когда перед специалистом возникает выбор – работать продавцом или охранником в магазине, где не требуются серьезные интеллектуальные затраты, или пойти на аналогичные условия операционистом в крупную компанию, где нужно анализировать информацию, изучать новое, разбираться в бизнес-процессах. К нам попадают те, кто выбрал второй путь, те лучшие, кто привык «работать головой» и развиваться, «белые воротнички».

А дальше мы развиваем в соискателях инициативу и делаем все, чтобы сотрудники и дальше росли и совершенствовали профессиональные навыки внутри «Зетта Страхование».

Отдельно стоит отметить динамичность нашего бизнеса, мы гибкая компания и быстро реагируем на рыночные изменения. Даже в рамках Иваново есть крупные компании работодатели, но, увы, большинство из них уже сильно забюрократизированы. Когда на каждое действие ты вынужден собрать десяток подписей - это сильно демотивирует. Мы же напротив гордимся быстротой бизнес-процессов, нам чужда бюрократия.

Расскажите о сотрудниках, какие карьерные возможности дает «Зетта Страхование»? Речь идет о работе только в Иваново?

- Большинство сотрудников на первом этапе работы строят карьеру внутри территориального подразделения. Если говорить о действующих руководителях, включая топ-менеджмент, это как правило, наши сотрудники, которые прошли внутри компании все карьерные ступеньки, часто начиная работу у нас в региональных офисах с простых линейных вакансий. Значительная часть персонала «Зетта Страхование» - сотрудники, которые работают более 5 лет. Кадровая текучка минимальна и возникает она в основном на стартовых позициях.

В компании есть практика постановки годовых целей - это помогает понимать каждому, что для него будет критерием хорошего результата работы.

Сегодня в «Зетта Страхование» более 30 филиалов по всей России, поэтому наши сотрудники имеют возможность остаться в команде даже после смены места жительства. Аналогичные возможности есть с точки зрения карьерного роста – перейти на более высокую позицию можно не только в рамках офиса в Иваново, но и в других городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Такие примеры есть, и их все больше.

Интересно, что, бывает, в нашей компании работают целыми семьями, муж в одном филиале, брат в другом.

Вы назвали очень много привлекательных возможностей для потенциальных кандидатов, а есть ли какие-то независимые объективные оценки того, что «Зетта Страхование» действительно настолько передовая и технологичная компания?

- Наша главная оценка – это лояльность наших сотрудников. Сплоченный коллектив - наша гордость. Во многом благодаря этому «Зетта Страхование» стабильно показывает прибыльный рост и ежегодно получает официальное признание экспертов страховой отрасли.

Вот лишь некоторые из наших наград: Награда «Знак качества» за лучший клиентский сервис от национальной премии «Права потребителей и качество обслуживания», Награда «Лучшая компания в автостраховании» от премии «Финансовая элита России – 2016», Первое место в чемпионате «Народный рейтинг-2016» среди страховых компаний, организованного порталом Banki.ru, диплом «Лучшая внешняя клиентская служба-2016» премии среди клиентских центров обслуживания (ОЦО) по версии портала CFO-RUSSIA.ru, 7 место в топ-50 лучших менеджеров финансовой отрасли в номинации «Клиентское обслуживание»

А какие сложности компания испытывает в Иваново, неужели все для вас складывается в области так радужно?

- Наши трудности в регионах присутствия похожи, и это часто кадровый вопрос – ситуация, когда «лучшие сотрудники» уезжают в крупные города, когда мы ищем редких специалистов, которых просто нет в данном регионе и требуется релокация.

Ощущаем смену поколений – наступают У и Z, привнося в рабочий процесс свою специфику, но внутри нашей компании с ее темпами молодежь хорошо встраивается в ритм работы и привносит много полезных инициатив.

Как вы считаете, почему кандидатам стоит работать в вашей компании – назовите ключевые преимущества «Зетта Страхование» как работодателя?

- Я могу с гордостью сказать, что в настоящий момент на рынке нет аналогов нашей Компании. В первую очередь - это команда профессионалов, с которыми приятно и интересно работать. Каждый новый проект – это вызов и победа.

Компания облает всеми передовыми технологиями, бизнес-процессами, по инновациям опережает рынок.

В части HR-блока наши преимущества - это четкие бизнес-процессы, автоматизация, прозрачные системы мотивации, а также сильный учебный центр, которые проводит как очное обучение, так и дистанционную подготовку кадров.

В рамках соцпакета мы предоставляем сотрудникам ДМС, что дает возможность лечения в коммерческих клиниках.

Я не буду раскрывать всех секретов, но скажу, что наш социальный пакет ощутимо лучше того, что предлагают компании в регионе.

И отдельно отмечу открытость и работу с командой топ-менеджмента, который регулярно лично посещает наш Административный центр и обсуждает с коллективом актуальные проблемы.

Я лично недавно вернулась из Иваново и пообщалась с большим количеством сотрудников.

Такие встречи важны как для компании, чтобы держать руку на пульсе, так и для сотрудников, которые лично могут донести свои проблемы до руководства.

Большинство конкурентов внимательно следят за нашими действиями, чтобы перенять лучшие практики, но согласитесь, приятнее работать в компании-лидере, на которого хотят быть похожими, равняться, а номер один – всегда только один.







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