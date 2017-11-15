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Новости

15.11.2017 16:08

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: бонус в несколько миллионов, причуды телефонии и соцсети на страже закона

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Новый розыгрыш билетов. Отвечайте на вопрос нашей программы и отправляйтесь на концерт любимого артиста.

- Бонус в несколько миллионов. Какие медицинские учреждения получат дополнительное финансирование?

- Причуды телефонии. Почему мы платим за услуги, которыми даже не пользуемся?

- Социальные сети на страже закона. Интернет-пользователи помогли поймать опасного преступника.


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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