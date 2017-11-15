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В Шуйском городском парке побесчинствовали вандалы
В правоохранительные органы направлены соответствующие заявления - ФОТО
В сентябре Шуйский городской парк культуры и отдыха отметил свое 145-летие. К этому времени завершился второй этап реконструкции парка – была заасфальтирована главная аллея, установлены лавочки и новые красивые светильники.
До начала благоустройства городской парк представлял собой унылое зрелище. В будние дни он пустовал, а наполнялся людьми только во время массовых мероприятий. Но уже после двух этапов благоустройства ситуация коренным образом переменилась – шуяне с удовольствием и днем, и вечером прогуливались по обновленному парку.
Однако нашлись и такие, для кого красота и уют в городе ровным счетом ничего не значат и которых хлебом не корми, дай только что-нибудь сломать и загадить. Не так давно был поврежден плафон одного из светильников, а сегодня ночью еще два плафона были разбиты. В правоохранительные органы уже направлены соответствующие заявления.
«Очень жаль, что хорошие начинания в жизни города становятся поводом для разгула вандалов. Так было с идеей оформления автобусных павильонов изображениями с видами Шуи, так получается и с городским парком. Остается надеяться, что вандалы понесут наказание за свои проступки, а люди перестанут быть равнодушными к родному городу», - прокомментировали в шуйской мэрии.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (1)
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- Сан Саныч15.11.2017 22:01Долбо-бы больше слов нет!!!